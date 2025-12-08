Beca Benito Juárez: ¿qué letras obtendrán el apoyo este 8 de diciembre?

(Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar)

La Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, considerada programa prioritario del Gobierno de México, está dirigida a alumnos inscritos en preparatorias y bachilleratos públicos dentro del ciclo escolar 2024-2025, en modalidad escolarizada o mixta.

Como parte de la mecánica establecida para evitar aglomeraciones y garantizar la correcta asignación del apoyo, los pagos de la Beca Benito Juárez se escalonan de acuerdo con la primera letra del primer apellido de los beneficiarios.

Quienes llevan apellidos comenzados con las letras D, E y F serán los beneficiarios que podrán acceder al depósito de la Beca Benito Juárez este lunes 8 de diciembre de 2025, según el cronograma difundido por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Las y los estudiantes con apellido de letra D, E y F recibirán su beca el 8 de diciembre

Entre los apellidos frecuentes que podrán cobrar el lunes 8 de diciembre figuran Delgado, Domínguez, Díaz, Durán, De la Cruz, Escobar, Estrada, Espinoza, Flores, Fernández y Fuentes, entre otros.

El monto recibido está pensado para gastos relacionados con la educación, como útiles escolares, material didáctico, transporte y alimentación, con el objetivo de contribuir a la permanencia y éxito académico de los estudiantes en todo el país.

De cuánto es el pago por la beca Benito Juárez

Este pago corresponde al bimestre noviembre-diciembre y suma 1.900 pesos, monto que será transferido directamente a la cuenta de cada estudiante a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar.

El calendario inicia el jueves 4 de diciembre con los apellidos que comienzan con A y B, mientras que el viernes 5 de diciembre corresponde a la letra C. El programa continuará con un esquema alfabético hasta el jueves 18 de diciembre, fecha en la que concluirían los depósitos para las letras T, U, V, W, X, Y y Z.

Beca Benito Juárez: calendario completo de pagos de diciembre

Jueves 4 de diciembre 2025 - Letra A, B

Viernes 5 de diciembre 2025 - Letra C

Lunes 8 de diciembre 2025 - Letras D, E, F

Martes 9 de diciembre 2025 - Letra G

Miércoles 10 de diciembre 2025 - H, I , J , K, L

Jueves 11 de diciembre 2025 - Letra M

Lunes 15 de diciembre 2025 - Letras N, Ñ, O, P, Q

Martes 16 de diciembre 2025 - Letra R

Miércoles 17 de diciembre 2025 - Letra S

Jueves 18 de diciembre 2025 - Letras T, U , V, W, X, Y, Z

Nuevo ingreso beca Benito Juárez

(Bienestar)

Para verificar si fuiste aceptado en la Beca Benito Juárez y conocer el estatus de tu tarjeta bancaria, resulta fundamental consultar los canales oficiales.

Además, la activación de la tarjeta tendrá lugar con el primer depósito, por lo que los estudiantes deberán esperar este abono antes de disponer de los fondos. Una vez acreditado el pago, la tarjeta permite realizar pagos en establecimientos que cuenten con terminal bancaria, hacer compras sin efectivo, consultar saldo mediante la aplicación móvil del Banco del Bienestar y retirar efectivo en cajeros del banco sin comisión.

El proceso de entrega de tarjetas se realiza a través de las instituciones educativas, y solo se entrega al estudiante registrado, acompañado por el tutor si es menor de dieciocho años. Los documentos obligatorios para la recepción incluyen acta de nacimiento, CURP e identificación oficial, entre otros. Si durante este periodo de entrega surgen dudas, los responsables recomiendan mantenerse informados a través de los canales autorizados y el WhatsApp de la entidad correspondiente.