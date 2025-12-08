México

Beca Benito Juárez: ¿qué letras obtendrán el apoyo este 8 de diciembre?

El beneficio económico tendrá su última dispersión del año en diciembre

Guardar
(Coordinación Nacional de Becas para
(Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar)

La Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, considerada programa prioritario del Gobierno de México, está dirigida a alumnos inscritos en preparatorias y bachilleratos públicos dentro del ciclo escolar 2024-2025, en modalidad escolarizada o mixta.

Como parte de la mecánica establecida para evitar aglomeraciones y garantizar la correcta asignación del apoyo, los pagos de la Beca Benito Juárez se escalonan de acuerdo con la primera letra del primer apellido de los beneficiarios.

Quienes llevan apellidos comenzados con las letras D, E y F serán los beneficiarios que podrán acceder al depósito de la Beca Benito Juárez este lunes 8 de diciembre de 2025, según el cronograma difundido por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Las y los estudiantes con
Las y los estudiantes con apellido de letra D, E y F recibirán su beca el 8 de diciembre

Entre los apellidos frecuentes que podrán cobrar el lunes 8 de diciembre figuran Delgado, Domínguez, Díaz, Durán, De la Cruz, Escobar, Estrada, Espinoza, Flores, Fernández y Fuentes, entre otros.

El monto recibido está pensado para gastos relacionados con la educación, como útiles escolares, material didáctico, transporte y alimentación, con el objetivo de contribuir a la permanencia y éxito académico de los estudiantes en todo el país.

De cuánto es el pago por la beca Benito Juárez

Este pago corresponde al bimestre noviembre-diciembre y suma 1.900 pesos, monto que será transferido directamente a la cuenta de cada estudiante a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar.

El calendario inicia el jueves 4 de diciembre con los apellidos que comienzan con A y B, mientras que el viernes 5 de diciembre corresponde a la letra C. El programa continuará con un esquema alfabético hasta el jueves 18 de diciembre, fecha en la que concluirían los depósitos para las letras T, U, V, W, X, Y y Z.

Beca Benito Juárez: calendario completo de pagos de diciembre

  • Jueves 4 de diciembre 2025 - Letra A, B
  • Viernes 5 de diciembre 2025 - Letra C
  • Lunes 8 de diciembre 2025 - Letras D, E, F
  • Martes 9 de diciembre 2025 - Letra G
  • Miércoles 10 de diciembre 2025 - H, I , J , K, L
  • Jueves 11 de diciembre 2025 - Letra M
  • Lunes 15 de diciembre 2025 - Letras N, Ñ, O, P, Q
  • Martes 16 de diciembre 2025 - Letra R
  • Miércoles 17 de diciembre 2025 - Letra S
  • Jueves 18 de diciembre 2025 - Letras T, U , V, W, X, Y, Z

Nuevo ingreso beca Benito Juárez

(Bienestar)
(Bienestar)

Para verificar si fuiste aceptado en la Beca Benito Juárez y conocer el estatus de tu tarjeta bancaria, resulta fundamental consultar los canales oficiales.

Además, la activación de la tarjeta tendrá lugar con el primer depósito, por lo que los estudiantes deberán esperar este abono antes de disponer de los fondos. Una vez acreditado el pago, la tarjeta permite realizar pagos en establecimientos que cuenten con terminal bancaria, hacer compras sin efectivo, consultar saldo mediante la aplicación móvil del Banco del Bienestar y retirar efectivo en cajeros del banco sin comisión.

El proceso de entrega de tarjetas se realiza a través de las instituciones educativas, y solo se entrega al estudiante registrado, acompañado por el tutor si es menor de dieciocho años. Los documentos obligatorios para la recepción incluyen acta de nacimiento, CURP e identificación oficial, entre otros. Si durante este periodo de entrega surgen dudas, los responsables recomiendan mantenerse informados a través de los canales autorizados y el WhatsApp de la entidad correspondiente.

Temas Relacionados

Beca Benito JuárezProgramas Bienestarmexico-noticias

Más Noticias

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

El reporte de la calidad del aire se publica cada hora y todos los días por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital

¿En dónde se respira el

Gasolina en Puebla: precio de la magna, premium y diésel este 8 de diciembre

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que informa todos los días el costo de las gasolinas en México

Gasolina en Puebla: precio de

Metro CDMX y Metrobús hoy 8 de diciembre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Controlan fuga de hidrocarburo en Zapopan y mantienen cierre en la autopista Guadalajara - Tepic

Autoridades estatales y federales desplegaron un operativo en la autopista tras el reporte de una fuga en un poliducto de Pemex

Controlan fuga de hidrocarburo en

Cuáles son las ventajas de comer dos cucharadas de miel antes de ir a dormir

La miel natural se asocia con la estabilización de los niveles de glucosa durante la noche

Cuáles son las ventajas de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran camioneta de alta gama

Aseguran camioneta de alta gama con 7 cargadores para fusil en Bachigualatillo, Navolato

Aseguran vehículos, metanfetamina y detienen a tres tras cateo en Rancho El Aranjuez, Chihuahua

Líderes del grupo criminal de Raúl Rocha Cantú vendían armas a tres cárteles, entre ellos el CJNG

Coche bomba en Michoacán: autoridades confirman que hay dos cuerpos sin identificar tras la explosión en Coahuayana

Temen libertad de feminicida que se hizo catequista y maestro de karate para matar a cinco víctimas (cuatro niñas) en SLP

ENTRETENIMIENTO

Así comenzó la pelea entre

Así comenzó la pelea entre Eleazar Gómez y El Patrón que les costó una sanción en La Granja VIP

Encuentran ‘El Alimento del Miedo’, la película perdida de Juan López Moctezuma

¿Quién es la Máscara?: Quiénes fueron los personajes eliminados este domingo

La Granja VIP: El Patrón recibe castigo tras pelea con Eleazar Gómez, ¿dejará el reality?

La Granja VIP: Quién fue el octavo eliminado del reality

DEPORTES

Óscar de la Hoya destroza

Óscar de la Hoya destroza a Crawford por no pagar al CMB tras ganarle el cinturón a Canelo

Jai Opetaia manda mensaje al Zurdo Ramírez tras conseguir un brutal nocaut: “Estoy persiguiendo cinturones”

Sin despedida ni declaraciones, así dejó Sergio Ramos las instalaciones de Monterrey tras jugar su último partido

Fernando Valenzuela queda fuera del Salón de la Fama de Beisbol

Así reaccionó Checo Pérez al triunfo de Lando Norris con McLaren sobre Max Verstappen y Red Bull