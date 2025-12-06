México

Sheinbaum encabeza celebración de ‘7 Años de Transformación’ en Zócalo CDMX: saluda a simpatizantes al salir de Palacio Nacional

El evento contará con la partición de diversos políticos de Morena, entre ellos funcionarios federales y gobernadores

16:03 hsHoy

Rosa Icela Rodríguez destaca llegada de simpatizantes de cuatro estados

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, publicó fotografías y videos de la llegada de cientos de simpatizantes, provenientes de Tamaulipas, Chiapas, Guanajuato y San Luis Potosí, a la celebración ‘7 años de la Transformación’.

“La gente, proveniente de diversos estados, como Tamaulipas, Chiapas, Guanajuato y San Luis Potosí, sigue llegando al Zócalo con mucho entusiasmo para festejar #7AñosDeTransformación junto a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy es día de fiesta. #SiempreContigoPresidenta”, escribió en redes sociales.

Rosa Icela Rodríguez destacó que
Rosa Icela Rodríguez destacó que han llegado simpatizantes de diversos estados. | X- Rosa Icela Rodríguez
15:57 hsHoy

Simpatizantes acamparon en Zócalo de CDMX para ‘Morenafest’, se burlan de opositores

De acuerdo con videos publicados en redes sociales, decenas de simpatizantes de Morena acamparon anoche en el Zócalo de la Ciudad de México, para asegurar su asistencia al la celebración ‘7 años de Transformación’.

Docenas de simpatizantes de Morena acamparon anoche en el Zócalo de CDMX para asistir a la celebración por 7 años de la 4T. Crédito: X- Eli Tv Oficial
15:21 hsHoy

Metro cierra tres estaciones por ‘Morenafest’

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México informó que suspendió el servicio de forma temporal en las estaciones Zócalo, Allende y Pino Suárez, de las líneas 1 y 2, respectivamente, debido al evento.

En su cuenta de X, el sistema de movilidad pidió a los usuarios tomar precauciones para evitar retrasos en sus traslados y recomendó como alternativas las estaciones: Bellas Artes (Líneas 2 y 8) y San Juan de Letrán (Línea 8).

15:11 hsHoy

Sheinbaum convoca a celebrar 7 años de la Cuarta Transformación en Zócalo de CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará este sábado la celebración el evento ‘7 años de Transformación’, en el Zócalo de la Ciudad de México, a las 11:00 horas.

Esto, con el objetivo de conmemorar el séptimo aniversario de que comenzó el gobierno de Morena, luego de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones del 2018.

En un video compartido en redes sociales, la mandataria invitó a la ciudadanía en general a asistir al evento, un acto que dijo, será de carácter histórico y de defensa de las conquistas del pueblo.

Entre críticas a la oposición, Sheinbaum convoca a celebración por los siete años de la 4T en el Zócalo

La presidenta Claudia Sheinbaum convocó a una concentración en el Zócalo capitalino para conmemorar siete años de la Cuarta Transformación

Claudia Sheinbaum convocó a una
Claudia Sheinbaum convocó a una concentración en el Zócalo capitalino para celebrar los siete años de la 4T. (Impresión de pantalla video)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo invitó a la ciudadanía a acudir este sábado 6 de diciembre al Zócalo de la Ciudad de México, para celebrar los siete años de la Cuarta Transformación (4T), en un acto que, dijo, será de carácter histórico y de defensa de las conquistas del pueblo.

Leer la nota completa

