Sheinbaum encabeza celebración de ‘7 Años de Transformación’ en Zócalo CDMX: saluda a simpatizantes al salir de Palacio Nacional

“La gente, proveniente de diversos estados, como Tamaulipas, Chiapas, Guanajuato y San Luis Potosí, sigue llegando al Zócalo con mucho entusiasmo para festejar #7AñosDeTransformación junto a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy es día de fiesta. #SiempreContigoPresidenta”, escribió en redes sociales.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, publicó fotografías y videos de la llegada de cientos de simpatizantes, provenientes de Tamaulipas, Chiapas, Guanajuato y San Luis Potosí, a la celebración ‘7 años de la Transformación’.

De acuerdo con videos publicados en redes sociales, decenas de simpatizantes de Morena acamparon anoche en el Zócalo de la Ciudad de México , para asegurar su asistencia al la celebración ‘7 años de Transformación’.

Simpatizantes acamparon en Zócalo de CDMX para ‘Morenafest’, se burlan de opositores

La capital del país registra este sábado una serie de afectaciones viales y cierres temporales tanto en calles del Centro Histórico como en algunas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo ( STC ) Metro , debido a concentraciones de personas y a una posible marcha hacia el Zócalo, en el marco de la celebración de los siete años de la 4ª Transformación .

En su cuenta de X, el sistema de movilidad pidió a los usuarios tomar precauciones para evitar retrasos en sus traslados y recomendó como alternativas las estaciones: Bellas Artes (Líneas 2 y 8) y San Juan de Letrán (Línea 8).

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México informó que suspendió el servicio de forma temporal en las estaciones Zócalo, Allende y Pino Suárez, de las líneas 1 y 2, respectivamente, debido al evento.

15:11 hs

Sheinbaum convoca a celebrar 7 años de la Cuarta Transformación en Zócalo de CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará este sábado la celebración el evento ‘7 años de Transformación’, en el Zócalo de la Ciudad de México, a las 11:00 horas.

Esto, con el objetivo de conmemorar el séptimo aniversario de que comenzó el gobierno de Morena, luego de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones del 2018.

En un video compartido en redes sociales, la mandataria invitó a la ciudadanía en general a asistir al evento, un acto que dijo, será de carácter histórico y de defensa de las conquistas del pueblo.