Por qué están cerradas líneas del Metrobús de la CDMX hoy 7 de diciembre

Algunos eventos ya terminaron, pero las afectaciones continuarán hasta la noche. (X/ @MetrobusCDMX)

Durante la mañana de este domingo, 7 de diciembre, cientos de ciudadanos capitalino tuvieron que cambiar sus rutas al encontrarse un extenso cierre de tramos en varias líneas del Metrobús de la CDMX. Esto generó molestia entre los usuarios del transporte público quienes desconocían estos movimientos, por lo que, si eres uno de ellos, te decimos por qué hay tramos inaccesibles.

Tal y como ha ocurrido en otras ocasiones, se trata de un evento deportivo que se registró al centro de la capital mexicana. Si bien miles de personas acudieron a la cita, muchos otros quedaron varados en algunas estaciones por lo que tuvieron que buscar alternativas.

Al inicio del día, las líneas 1, 2, 4 y 7 vieron afectado su trayecto desde las 5:00 am y hasta las 10:00 pm por la Caravana Navideña de Combis 2025, por lo que es importante tomar precaución si es que piensas viajar al centro de la ciudad.

La zona centro de la ciudad es la más afectada. (EFE/ Mario Guzmán)

¿Qué tramos están inactivos?

De acuerdo con la página de servicio del Metrobús, podemos encontrar que de las 7 líneas al menos 4 de ellas presentan retrasos y cierres parciales, por lo que la institución pide revisar constantemente sus redes sociales para conocer el estado de la ruta que necesites.

Hasta el momento las líneas se encuentran de la siguiente forma:

Línea 1: retraso en el servicio por evento

Línea 2: Rojo Gómez cerrada por mantenimiento a estación

Línea 3: retraso en el servicio con marcha lenta por evento

Línea 4: retraso en el servicio por evento

Línea 5: servicio regular

Línea 6: servicio regular

Línea 7: eventos temporales por evento (Sin servicio de Chapultepec a Campo Marte)

Estas estaciones de la Línea 4 también se vieron afectadas. Foto: @MetrobusCDMX.

¿Por qué no hubo servicio?

Más de 10,000 corredores participarán el domingo 7 de diciembre en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México durante el evento México Imparable Raíces de Fuego. El centro de la capital mexicana será escenario de diversas carreras y rendirá homenaje a las culturas originarias del país por medio de la actividad física.

Puntos clave del evento:

Sede principal: Plaza de la Constitución (Zócalo de CDMX).

Fecha: domingo 7 de diciembre de 2025.

Participantes esperados: más de 10,000 corredores.

Objetivo: Celebrar el origen cultural y social de México a través del deporte.

Horarios de las carreras:

6:30 am – Medio Maratón (21 km)

6:40 am – Carrera de 10 km

6:50 am – Carrera de 5 km

Para facilitar la llegada a los corredores, el Metro de la Ciudad de México habilitará una apertura anticipada de las líneas 2, 3 y 9, desde las 5:00 am del domingo. Esta medida busca garantizar la movilidad en las primeras horas del evento.

Rutas por categoría

Carrera de 5 kilómetros

Salida: Zócalo

Avenida Hidalgo

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Isabel La Católica

República de El Salvador

Avenida 20 de Noviembre

Meta: Zócalo CDMX

Carrera de 10 kilómetros

Salida: Zócalo

Avenida Hidalgo

Paseo de la Reforma

Plaza de Las Tres Culturas

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Isabel La Católica

República de El Salvador

Avenida 20 de Noviembre

Meta: Zócalo CDMX

Medio Maratón

Salida: Zócalo

Avenida Hidalgo

Paseo de la Reforma

Plaza de Las Tres Culturas

Paseo de la Reforma

Calzada México Tacuba

Paseo de la Reforma

Glorieta de las Mujeres que Luchan

Avenida Juárez

Isabel La Católica

República de El Salvador

Avenida 20 de Noviembre

Meta: Zócalo CDMX