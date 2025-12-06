Caravana Navideña de Combis 2025: este será el recorrido en la Ciudad de México

Estos icónicos vehículos tendrán un paseo por la capital mexicana para celebrar la llegada de la temporada más esperada del año. (ChatGPT)

Las calles del centro de la Ciudad de México se preparan para recibir la Caravana Navideña de Combis 2025, un evento gratuito y abierto a todo el público que se realizará para el disfrute de las familias capitalinas.

Uno de los principales atractivos de la Caravana Navideña de Combis es la creatividad de los conductores, quienes decoran sus vehículos con motivos navideños de manera original y vistosa. Las combis se transforman en auténticas obras rodantes, adornadas con luces multicolor, figuras de Santa Claus inflables, renos, nochebuenas, regalos gigantes y muñecos de nieve.

Cada conductor busca destacar con la decoración más llamativa, lo que convierte al desfile en un espectáculo visual tanto para niños como para adultos. En ediciones anteriores, algunos participantes han incorporado efectos especiales, nieve artificial y música en vivo, enriqueciendo la experiencia y sumando al ambiente navideño que caracteriza al evento.

Una mujer pregunta por una flor de nochebuena que comenzó su festival sobre Paseo de la Reforma. Crédito: Cuartoscuro

Cuándo y dónde será el desfile

El desfile será el próximo domingo 7 de diciembre y comenzará a las 18:00 horas en el Ángel de la Independencia y recorrerá Paseo de la Reforma hasta llegar al Monumento a la Revolución, invitando a familias y visitantes a sumarse a una de las celebraciones más esperadas de la temporada.

El recorrido está diseñado para ofrecer una experiencia visual y festiva en pleno corazón de la capital. El punto de partida será el emblemático Ángel de la Independencia, desde donde partirán decenas de combis Volkswagen clásicas, conocidas por su valor nostálgico y su presencia en la cultura urbana de la ciudad.

El trayecto seguirá por Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes de la metrópoli, hasta culminar en el Monumento a la Revolución, donde se concentrarán las actividades principales y el ambiente festivo continuará con música y luces.

Una mujer pregunta por una flor de nochebuena que comenzó su festival sobre Paseo de la Reforma. Crédito: Cuartoscuro

¿Qué más puedo encontrar en el desfile?

La experiencia para los asistentes va más allá de observar el paso de los vehículos decorados. Al llegar al Monumento a la Revolución, el público puede disfrutar de shows musicales y activaciones temáticas que refuerzan el espíritu familiar y cultural de la caravana. El evento fomenta la convivencia en el espacio público y se ha consolidado como una celebración segura, donde la participación de las familias y la comunidad capitalina es fundamental para su éxito.

Con el paso de los años, la Caravana Navideña de Combis se ha convertido en una tradición en la Ciudad de México, destacando por su valor cultural y su capacidad para reunir a personas de todas las edades en torno al espíritu navideño. La difusión en redes sociales y la entusiasta participación de los habitantes han contribuido a que este desfile se posicione como uno de los más esperados de la temporada, consolidando su lugar en el calendario de eventos de la capital.