Alfonso Cuarón reacciona a polémica presentación de sus hijos Bu y Olmo como teloneros de Dua Lipa |Video

Los hijos del ganador del Oscar fueron encargados de abrir el último concierto en la CDMX de la artista pop

El cineasta respaldó públicamente a
El cineasta respaldó públicamente a sus hijos. (@bucuaron, Instagram)

“Que Dios guarde a esta nepobaby y no nos diga dónde”. Esta opinión demoledora de un usuario de TikTok resume el tono ácido y crítico de la conversación en torno a Bu Cuarón —hija del cineasta Alfonso Cuarón—, cantante que se encuentra bajo el escrutinio público por su desempeño en el escenario del Estadio GNP como abridora de la estrella pop Dua Lipa.

A dos días de su concierto, la artista mexicana domina la conversación en redes sociales, donde ha sido señalada de abrir el último show de la británica en Ciudad de México gracias a la influencia de su padre y no por méritos artísticos.

En medio de una ola interminable de reacciones en las redes sociales de Bu, Alfonso Cuarón ha fijado una posición clara en torno a la controversia y ha respaldado públicamente a sus hijos.

Bu y Olmo Cuarón fueron blanco de críticas en redes sociales por su pobre desempeño en el escenario GNP, como abridores de la británica Dua Lipa. Crédito: @edgarponce_, TikTok

¿Por qué fue tan polémica la presentación de Bu y Olmo Cuarón?

En su corta trayectoria, Bu Cuarón ha lanzado un par de miniálbumes y sencillos. De acuerdo con datos de Spotify, registra un promedio cercano a 20,000 reproducciones mensuales de sus temas.

Sin embargo, contrario a lo que indican los datos de la plataforma de streaming, sus canciones resultaron inéditas para una audiencia impaciente por ver la última presentación de Dua Lipa como parte de su gira internacional Radical Optimism Tour.

Junto a su hermano Olmo —compositor de algunos de sus temas, según la intérprete— ofrecieron una desangelada presentación que hoy sigue siendo recordada en X, antes Twitter: “Si hay algo que admirar de Bu Cuarón es su capacidad para hacer un show tan malo enfrente de tanta gente”, se leía en la caja de comentarios de un video subido por un espectador.

Alfonso Cuarón aprovechó una publicación
Alfonso Cuarón aprovechó una publicación de Bu en Instagram para respaldar públicamente a sus dos hijos. (@bucuaron, Instagram)

Sin aludir a los señalamientos de influyentismo, Alfonso Cuarón aprovechó una publicación de Bu en Instagram para respaldar públicamente a sus dos hijos. “Gracias a Dua Lipa y a todo el equipo por invitarme a abrir el último concierto de tu gira”, escribió Bu. Entre el ingente número de comentarios destacó el del cineasta mexicano, quien respondió: “Felicidades Bu y Olmo”.

Aunque surgieron mensajes de apoyo a Cuarón por respaldar a sus hijos, también aparecieron críticas de usuarios que señalaron una presunta falta de profesionalización de Bu: “Dile que se comprometa, que no sea mediocre y aprenda a cantar; que se prepare para desenvolverse en el escenario, conectar con el público y busque su propia personalidad, porque pretende ser una copia muy mal hecha de Billie Eilish”.

Bu Cuarón abrió el último
Bu Cuarón abrió el último concierto de Dua Lipa en CDMX. (Instagram)

La molesta etiqueta de ser un “nepobaby”

Bu Cuarón es la protagonista actual de un debate que desde hace años mantiene vigencia en plataformas digitales. A mayor escala, Lily-Rose Depp (hija de Johnny Depp), Kaia Gerber (hija de Cindy Crawford), Maya Hawke (hija de Uma Thurman y Ethan Hawke) y Dakota Johnson (nieta de Tippi Hedren, hija de Melanie Griffith) representan a una generación de celebridades cuyo talento ha sido puesto en tela de juicio y a quienes se les ha endilgado el epíteto de nepobaby.

Con base en registros de Wikipedia, un nepo baby —abreviatura de “nepotism baby”— es una persona que se beneficia de las conexiones y la fama de sus padres famosos o influyentes para iniciar y avanzar en su carrera, especialmente en industrias como el entretenimiento o la política.

Mientras algunas celebridades han externado su molestia por ser etiquetadas de esa manera, otras han desestimado las críticas y han reconocido que la fama de sus padres, si bien les ha abierto puertas en la industria de la música y el entretenimiento, no ha sido lo único determinante para sostener su carrera: también su talento.

