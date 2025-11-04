Suman a Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, a lista de Narcopolíticos por presuntos nexos con Cárteles Unidos

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, celebró este miércoles que el Congreso local aprobara la reforma para sancionar la apología del delito. (X: @ARBedolla)

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, fue señalado por la plataforma periodística Narcopolíticos de tener presuntos vínculos con la organización criminal Cárteles Unidos. Misma con la que fueron relacionados dos integrantes de su familia.

En la reciente investigación publicada por la plataforma, indican que el gobernador morenista de Michoacán, ha sido mencionado en documentos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) por una llamada que fue interceptada en la que identifican a Anabel Bedolla Marín, tía del gobernador, y a integrantes de Cárteles Unidos, en la que hablan de una presunta reunión.

Cabe recordar que el esposo de Anabel Bedolla, Adalberto Fructuoso Comparán Rodríguez “El fruto” y quien fue presidente municipal de Aguililla, actualmente se encuentra recluido en EEUU por intentar traficar cerca de 550 kilos de metanfetamina en el país fronterizo.

Información en desarrollo*