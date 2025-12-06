Se hace oficial el horario de estreno del Vol. 2 de la quinta temporada de Stranger Things en México

La hora de estreno del Vol. 2 de Stranger Things fue actualizado y confirmado por la plataforma. Stranger Things 5 - volumen 1 (Créditos: Netflix)

La espera terminó. Este 5 de diciembre de 2025 se hizo oficial el horario de estreno del Volumen 2 de la quinta temporada de Stranger Things en México. Usuarios que ingresaron a Netflix confirmaron que la plataforma ya muestra la leyenda: “Nuevos episodios el 25 de diciembre a las 19:00”.

Con ello, se despejan las dudas sobre cuándo llegará la segunda tanda de capítulos que marcarán el inicio del fin de la exitosa producción. El anuncio ha generado un enorme revuelo en redes sociales, pues este año la confirmación convertirá la Navidad en un evento doblemente esperado.

Los usuarios confirmaron que la hora de estreno del Vol. 2 de la quinta temporada de Stranger Things ya había sido actualizada por la plataforma. (Captura de pantalla plataforma Netflix)

Aunado a ello, el cierre de la historia está programado para el último día del año, lo que convierte a diciembre en el mes más importante para los seguidores de la producción de los hermanos Duffer.

Lo que dejó el Volumen 1 de la temporada final de Stranger Things

El Volumen 1, estrenado el pasado 26 de noviembre, presentó los primeros cuatro episodios de la temporada final. Estos capítulos marcaron el regreso a la atmósfera oscura del Upside Down, con un fuerte protagonismo de Will Byers y un giro inesperado que dejó a los fans con más preguntas que respuestas.

Will Byers tomó un papel protagónico en el episodio 4 de Stranger Things 5. (Netflix)

Sin entrar en demasiados detalles, la narrativa dejó claro que todo está encaminado hacia una confrontación definitiva de los protagonistas en contra de Vecna y sus poderosas habilidades.

Nombres y fechas clave de estreno de los siguientes episodios de Stranger Things

De acuerdo con la información oficial confirmada, los episodios del restantes de la última temporada rondarán los 90 y los 120 minutos. El episodio final contará con duración de 2 horas con 5 minutos, convirtiéndose en el segundo episodio más largo de toda la serie.

En este sentido, los nombres y fecha de estreno del resto de episodios es el siguiente:

Volumen 2 — 25 de diciembre de 2025

Episodio 5: Shock Jock

Episodio 6: La huida de Camazotz

Episodio 7: El puente

Volumen 3 — 31 de diciembre de 2025

Episodio 8 (Final): The Rightside Up (Este lado)

El final de temporada se muestra encaminado hacia una confrontación definitiva de los protagonistas en contra de Vecna y sus seguidores. (Créditos: Netflix)

Los últimos episodios de Stranger Things transformarán las fiestas en un evento cultural global

Más allá de las fechas y horarios, el anuncio confirma que Stranger Things se despedirá en un marco muy especial: las celebraciones de fin de año. La combinación de Navidad y Año Nuevo con el estreno de los últimos episodios convierte el cierre de la serie en un evento cultural global.

El Volumen 2 promete resolver los misterios que quedaron abiertos en la primera parte. Se espera un desarrollo más profundo de los personajes, un enfrentamiento definitivo contra las fuerzas del Upside Down y un desenlace cargado de acción y nostalgia.

Escenarios clave, vestimenta ochentera y actividades exclusivas en la última experiencia inmersiva oficial de la serie para los fans mexicanos. (Fever)

Para los fans mexicanos, la cita está marcada en el calendario: 25 de diciembre a las 19:00 horas, momento que promete quedar grabado como el adiós definitivo a Hawkins y al fenómeno televisivo que marcó a toda una generación.