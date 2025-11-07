Ya hay lugar y fecha de venta de boletos para la Stranger Things Experience

Stranger Things: The Experience llega a México: Con motivo del estreno de la última temporada de la serie, Netflix organiza esta experiencia inmersiva cuyo acceso para adquirir boletos ya está disponible. (Facebook/ Stranger Things: The Experience)

Netflix celebrará a lo grande el desenlace de esta icónica serie que se ha ganado el corazón de la audiencia. La llegada de Stranger Things: The Experience a la Ciudad de México, coincide con el estreno de la quinta temporada y ha generado gran expectativa entre los seguidores. A partir de finales de diciembre, los fanáticos

Stranger Things: The Experience marca un nuevo capítulo para los fanáticos de la exitosa producción de Netflix, ya que podrán sumergirse en un evento que permanecerá abierto al público desde el 13 de diciembre hasta abril de 2026 y que contará con actividades y escenarios inspirados en el universo creado por los hermanos Duffer.

Qué podremos encontrar en la Stranger Things Experience

Según la información aportada por la cuenta oficial de la experiencia, a diferencia de otras actividades temáticas, esta construcción no se limitará a simplemente ofrecer escenarios para fotografías, ya que los visitantes podrán retroceder en el tiempo hasta los años ochenta, convertirse e interactuar con los icónicos personajes, adquirir “poderes” y enfrentarse a desafíos inspirados en la trama de la serie.

La Stranger Things Experience contará con spots dedicados a la fotografía. Crédito: X/ @STExperiernce_

Entre las principales atracciones destaca el Laboratorio de Hawkins, donde los visitantes se pondrán en los zapatos de Eleven y fungirán como sujetos de prueba en un experimento. Esta actividad propone un recorrido interactivo con sorpresas y un final con efectos especiales dentro del Upside Down.

La travesía continúa en un espacio denominado “Mixtape”, un entorno con estética ochentera y luces de neón. En esta zona, los asistentes podrán disfrutar de comida y bebidas temáticas, adquirir mercancía exclusiva y tomarse fotografías en sets inspirados en escenarios emblemáticos de la historia, tales como Scoops Ahoy, heladería en la que trabajaban Steve y Robin, y el Palace Arcade, una recreación de una clásica sala de juegos de los ochentas.

Stranger Things: The Experience ofrecerá diversos escenarios icónicos de la serie para que los fanáticos puedan interactuar con ellos. Crédito; Facebook/ Stranger Things: The Experience

El ambiente retro se complementará con tiendas y decoraciones que evocan a la recreación de la atmósfera nostálgica que caracteriza a la época y a la producción original. En la búsqueda de mantener esta armonía, los organizadores sugirieron a los asistentes adoptar atuendos propios de la década de los ochenta para integrarse plenamente al momento.

Dónde se montará la Stranger Things Experience

Después de días de espera, se ha revelado que el evento se celebrará en el Expo Reforma, ubicado en Avenida Morelos 67, en pleno corazón de la Ciudad de México.

Debido a la naturaleza de la experiencia, la entrada estará prohibida para menores de cinco años, mientras que los menores de doce podrán ingresar únicamente acompañados por un padre o tutor.

Costos y cómo adquirir boletos para acceder a la experiencia

El registro para acceder a la lista de espera de boletos se encuentra disponible desde el miércoles 5 de noviembre a través de la plataforma Fever. Con este ingreso podremos visualizar una cuenta regresiva para aquellos que desean asegurar su entrada antes que nadie.

La venta oficial de boletos comenzará el 12 de noviembre a las 12 a.m., por lo cual será indispensable completar el registro previo para poder efectuar la compra.

Los fanáticos de Stranger Things se mantienen expectantes en cuanto a la revelación de los boletos para acudir a la experiencia oficial. (foto: Netflix/IMDb)

Aunque desafortunadamente la revelación de los costos finales será hasta el día de la venta general de los boletos, múltiples usuarios en redes han especulado en cuanto a la cifra. Una parte, basada en eventos alusivos a temporadas pasadas que se han realizado, señala que el acceso será gratuito, mientras que otra facción asevera que se mantendrá la línea de costos en otros países y rondará entre los $600 y los $900 por persona.

A la espera de una confirmación en cuanto a últimos detalles, la propuesta integra actividades interactivas y una ambientación fiel al universo de la producción, lo que, sumado al cupo limitado, presenta a Stranger Things: The Experience como un proyecto que genera mucha expectativa entre los fanáticos de la serie.