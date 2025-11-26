A qué hora ver el estreno de la quinta temporada de Stranger Things en México

Netflix romperá su tradición y lanzará los episodios en horarios diferentes fechas; anticipando que, con el final de la serie, la emoción crezca. REUTERS/Daniel Cole

La cuenta regresiva terminó: con el lanzamiento del tráiler final de la quinta y última temporada de Stranger Things, Netflix también se encargó de revelar los horarios de estreno en todo el mundo.

El anuncio marca el inicio del desenlace de una historia que durante casi una década ha cautivado a millones de espectadores y que ahora se prepara para su capítulo más oscuro y definitivo.

Vale la pena señalar que Netflix confirmó que la historia final llegará en tres volúmenes y que contará con 8 capítulos, cada uno con una duración que rondará entre los 90 y los 120 minutos.

Stranger Things estrena su quinta y última temporada el 26 de noviembre de 2025 en Netflix, marcando el cierre de una era en la cultura pop. (Netflix © 2025)

El estreno de los primeros cuatro capítulos será el 26 de noviembre, los siguientes tres están programados para el 25 de diciembre y el episodio final será liberado el 31 de diciembre.

A qué hora será el estreno de la quinta temporada de Stranger Things en México

Netflix confirmó que el Volumen 1 de la temporada final se estrenará el 26 de noviembre de 2025, con horarios específicos para cada región:

México y Centroamérica : 7:00 PM

Colombia y Perú : 8:00 PM

Chile y Argentina : 10:00 PM

España: 3:00 AM del 27 de noviembre

La estrategia busca que el estreno sea un evento simultáneo global, permitiendo que los fans de todo el mundo vivan la experiencia y generen una conversación colectiva en redes sociales.

Qué nos deja ver el último tráiler de la quinta temporada de Stranger Things

El adelanto del primer volumen nos muestra a los protagonistas planeando su enfrentamiento definitivo contra Vecna. Podemos vislumbrar un Hawkins devastado e inesperadas interacciones entre los personajes más entrañables de la trama.

La actriz Linda Hamilton, reconocida por su icónico papel de Sarah Connor en la saga Terminator, se unirá al elenco de Stranger Things para aportar un toque de nostalgia y acción a la última temporada. REUTERS/Daniel Cole

Además nos anticipa la incorporación de nuevos personajes, como la Dra. Kay interpretada por Linda Hamilton, añadiendo un toque de nostalgia y expectativa a este cierre narrativo.

De qué tratará la temporada final de Stranger Things

Según la sinopsis oficial definida por la plataforma, la misión de la pandilla en esta temporada consistirá en localizar y eliminar a Vecna a toda costa. No obstante, el antagonista permanece ilocalizable y su destino resulta desconocido.

La tensión subirá aún más con la inminencia del aniversario de la desaparición de Will, episodio que marca el inicio de toda la trama. Mientras tanto, la presión se intensificará debido a que el gobierno habrá redoblado esfuerzos para localizar a Eleven, obligándola a regresar a la clandestinidad.

Al mismo tiempo, Gaten Matarazzo describió que Dustin tendrá un papel medular en la trama, ya que afrontará la nueva temporada con el ánimo por los suelos, impactado por la pérdida de Eddie, el caos que dominará Hawkins y la ansiedad de no dejar que su grupo se disperse nuevamente.

Stranger Things 5 estrena nuevos horarios y capítulos de larga duración: esto debes saber del final. (Netflix)

En este sentido, la despedida de Stranger Things se ha celebrado tanto en la pantalla como en experiencias colectivas:

Experiencias inmersivas como la Stranger Things Experience llegaron a ciudades como Nueva York, Londres y Ciudad de México, permitiendo a los fans recorrer escenarios icónicos de la serie.

Colaboraciones con marcas lanzaron colecciones de ropa, tenis y accesorios inspirados en la estética ochentera de la producción.

Eventos temáticos en bares y espacios culturales recrearon ambientes de Hawkins, reforzando la nostalgia y la conexión emocional con la serie.

Asistentes a la experiencia para fans de Stranger Things reaccionan a la ambientación e interacción con los personajes. Crédito: X/ @STExperiernce_

Es así que el desenlace de esta historia se ha convertido en todo un fenómeno cultural global. La última temporada promete un desenlace épico y oscuro, mientras la productora amplifica su impacto con festividades y colaboraciones que transforman la temporada en un ritual de despedida compartido para millones de fans alrededor del mundo.