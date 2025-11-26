México

A qué hora ver el estreno de la quinta temporada de Stranger Things en México

La productora confirmó que la última entrega de la exitosa serie se dividirá en tres partes, con estrenos escalonados para conseguir una audiencia global reunida en tiempo real

Guardar
Netflix romperá su tradición y
Netflix romperá su tradición y lanzará los episodios en horarios diferentes fechas; anticipando que, con el final de la serie, la emoción crezca. REUTERS/Daniel Cole

La cuenta regresiva terminó: con el lanzamiento del tráiler final de la quinta y última temporada de Stranger Things, Netflix también se encargó de revelar los horarios de estreno en todo el mundo.

El anuncio marca el inicio del desenlace de una historia que durante casi una década ha cautivado a millones de espectadores y que ahora se prepara para su capítulo más oscuro y definitivo.

Vale la pena señalar que Netflix confirmó que la historia final llegará en tres volúmenes y que contará con 8 capítulos, cada uno con una duración que rondará entre los 90 y los 120 minutos.

Stranger Things estrena su quinta
Stranger Things estrena su quinta y última temporada el 26 de noviembre de 2025 en Netflix, marcando el cierre de una era en la cultura pop. (Netflix © 2025)

El estreno de los primeros cuatro capítulos será el 26 de noviembre, los siguientes tres están programados para el 25 de diciembre y el episodio final será liberado el 31 de diciembre.

A qué hora será el estreno de la quinta temporada de Stranger Things en México

Netflix confirmó que el Volumen 1 de la temporada final se estrenará el 26 de noviembre de 2025, con horarios específicos para cada región:

  • México y Centroamérica: 7:00 PM
  • Colombia y Perú: 8:00 PM
  • Chile y Argentina: 10:00 PM
  • España: 3:00 AM del 27 de noviembre

La estrategia busca que el estreno sea un evento simultáneo global, permitiendo que los fans de todo el mundo vivan la experiencia y generen una conversación colectiva en redes sociales.

Qué nos deja ver el último tráiler de la quinta temporada de Stranger Things

El adelanto del primer volumen nos muestra a los protagonistas planeando su enfrentamiento definitivo contra Vecna. Podemos vislumbrar un Hawkins devastado e inesperadas interacciones entre los personajes más entrañables de la trama.

La actriz Linda Hamilton, reconocida
La actriz Linda Hamilton, reconocida por su icónico papel de Sarah Connor en la saga Terminator, se unirá al elenco de Stranger Things para aportar un toque de nostalgia y acción a la última temporada. REUTERS/Daniel Cole

Además nos anticipa la incorporación de nuevos personajes, como la Dra. Kay interpretada por Linda Hamilton, añadiendo un toque de nostalgia y expectativa a este cierre narrativo.

De qué tratará la temporada final de Stranger Things

Según la sinopsis oficial definida por la plataforma, la misión de la pandilla en esta temporada consistirá en localizar y eliminar a Vecna a toda costa. No obstante, el antagonista permanece ilocalizable y su destino resulta desconocido.

La tensión subirá aún más con la inminencia del aniversario de la desaparición de Will, episodio que marca el inicio de toda la trama. Mientras tanto, la presión se intensificará debido a que el gobierno habrá redoblado esfuerzos para localizar a Eleven, obligándola a regresar a la clandestinidad.

Al mismo tiempo, Gaten Matarazzo describió que Dustin tendrá un papel medular en la trama, ya que afrontará la nueva temporada con el ánimo por los suelos, impactado por la pérdida de Eddie, el caos que dominará Hawkins y la ansiedad de no dejar que su grupo se disperse nuevamente.

Stranger Things 5 estrena nuevos
Stranger Things 5 estrena nuevos horarios y capítulos de larga duración: esto debes saber del final. (Netflix)

En este sentido, la despedida de Stranger Things se ha celebrado tanto en la pantalla como en experiencias colectivas:

  • Experiencias inmersivas como la Stranger Things Experience llegaron a ciudades como Nueva York, Londres y Ciudad de México, permitiendo a los fans recorrer escenarios icónicos de la serie.
  • Colaboraciones con marcas lanzaron colecciones de ropa, tenis y accesorios inspirados en la estética ochentera de la producción.
  • Eventos temáticos en bares y espacios culturales recrearon ambientes de Hawkins, reforzando la nostalgia y la conexión emocional con la serie.
Asistentes a la experiencia para
Asistentes a la experiencia para fans de Stranger Things reaccionan a la ambientación e interacción con los personajes. Crédito: X/ @STExperiernce_

Es así que el desenlace de esta historia se ha convertido en todo un fenómeno cultural global. La última temporada promete un desenlace épico y oscuro, mientras la productora amplifica su impacto con festividades y colaboraciones que transforman la temporada en un ritual de despedida compartido para millones de fans alrededor del mundo.

Temas Relacionados

Stranger ThingsStranger Things 5NetflixStranger Things ExperienceMéxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Alcaldía Benito Juárez reacciona a los horarios de liguilla de la Liga MX en el Estadio Ciudad de los Deportes

El club América jugará como local el sábado 29 de noviembre a las 17:00 horas, un horario poco habitual para las águilas

Alcaldía Benito Juárez reacciona a

Padre de Fátima Bosch niega haber otorgado contratos en Pemex tras escándalo por Miss Universo 2025

El ex director de Pemex Exploración y Producción reaccionó a la polémica

Padre de Fátima Bosch niega

Audiencia pública en Aguascalientes reúne propuestas para renovar el sistema electoral

Participantes de distintas áreas plantean ajustes en el sistema de fiscalización y la organización de comicios

Audiencia pública en Aguascalientes reúne

La joya del Pachuca, Elías Montiel, apunta al Real Oviedo

El mediocampista mexicano vive negociaciones avanzadas para dar su primer salto al futbol europeo

La joya del Pachuca, Elías

Licencia de conducir Edomex 2025: unidades móviles esta semana para tramitar el permiso de manera rápida

Este permiso es indispensable para que los conductores mexiquenses puedan circular de manera legal

Licencia de conducir Edomex 2025:
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG anuncia con narcomanta su

CJNG anuncia con narcomanta su llegada a territorio de “El Abuelo” en Michoacán

Enfrentamiento entre marinos y civiles armados deja tres detenidos en Sinaloa

El Plan Michoacán ha dejado estos resultados del 10 al 24 de noviembre

Detienen a integrante de “Los Mayas” vinculada al despojo de inmuebles para huachicol de agua en Edomex

Del “Tio Lako” a “El Mencho”: los narcocorridos que narran el poder criminal del “R1″ en el CJNG de Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Padre de Fátima Bosch niega

Padre de Fátima Bosch niega haber otorgado contratos en Pemex tras escándalo por Miss Universo 2025

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo comparten cómo afronta Aislinn Derbez la pérdida de su madre, Gabriela Michel

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 25 de noviembre

Eliades Ochoa anuncia gira en México: fechas y ciudades para la leyenda de la música cubana en ‘¡Como Nunca! Tour’

Qué signo zodiacal es Fátima Bosch, ganadora mexicana de Miss Universo 2025

DEPORTES

Alcaldía Benito Juárez reacciona a

Alcaldía Benito Juárez reacciona a los horarios de liguilla de la Liga MX en el Estadio Ciudad de los Deportes

La joya del Pachuca, Elías Montiel, apunta al Real Oviedo

La IA predice el desenlace del Xolos vs Tigres en la ida de cuartos

“Pronto les comunicaré noticias reales sobre mi futuro”: el mensaje que envío JJ Macías a la afición tras su lesión

Atlas se queda sin timonel, la directiva inicia búsqueda de relevo