México

Las 52 piezas prehispánicas que regresan a casa en México

El INAH recibió las piezas arqueológicas de gran valor histórico, elaboradas entre los años 500 a.c. y 1521 d.c.

Guardar

Un conjunto de 52 piezas arqueológicas de gran valor histórico, elaboradas entre los años 500 a.d.e. y 1521 d.n.e., fue entregado este viernes al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), destacó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Esta restitución, que se suma a los más de 2.000 objetos culturales recuperados durante el primer año de su gobierno, refleja el compromiso del Estado mexicano con la preservación de la identidad nacional y la lucha contra el tráfico ilícito de bienes patrimoniales.

La recuperación de artefactos mexicas y zapotecas desde EEUU

El lote, compuesto por objetos con rasgos estilísticos de las culturas mexica, teotihuacana y zapoteca, fue devuelto de manera voluntaria por particulares que contactaron a la Embajada de México en Estados Unidos y a los consulados en Nueva York, Sacramento y San Francisco, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Tras un análisis realizado por especialistas del INAH, se determinó que estos bienes forman parte del patrimonio cultural de la nación, conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su Consultoría Jurídica, formalizó la entrega de las piezas al INAH, destacando la importancia de la cooperación internacional y el trabajo interinstitucional para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales.

El Gobierno de México reiteró su compromiso de continuar con estas acciones para garantizar que los objetos patrimoniales regresen a sus lugares de origen y contribuyan a la preservación de las raíces culturales del país.

Este es el número de piezas arqueológicas recuperadas por México en el último año

  • Una figura de barro prehispánica atribuida a la cultura olmeca y datada entre 800 y 400 a.C. fue restituida a México tras ser recuperada en el extranjero.
  • La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la administración de Claudia Sheinbaum ha logrado recuperar 2,042 piezas arqueológicas desde el inicio de su gobierno.
  • Juan Ramón de la Fuente detalló que el proceso de repatriación ha mostrado el potencial para continuar recuperando patrimonio cultural mexicano.
  • La figura olmeca fue entregada al Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México como parte de la campaña de restitución de bienes culturales.
  • Estas acciones forman parte de una estrategia para recuperar objetos arqueológicos que han sido repatriados desde que Sheinbaum asumió la presidencia el 1 de octubre.
  • La recuperación de piezas se ha realizado en coordinación entre la Cancillería, el INAH y las representaciones diplomáticas mexicanas en el extranjero.
  • El actual programa amplia los esfuerzos iniciados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando se repatriaron más de 14,000 piezas culturales.
  • Se involucra a la red consular y diplomática de México en la identificación y recuperación de objetos arqueológicos y artísticos fuera del territorio nacional.
  • Desde el inicio del programa, más de 16,000 objetos culturales han sido recuperados a nivel global.
  • El gobierno mexicano también actúa legalmente contra subastas internacionales en ciudades como Nueva York, París y Roma, exigiendo la devolución de piezas que forman parte del patrimonio nacional.

Temas Relacionados

INAHSREArqueologíamexico-noticiasAztecas

Más Noticias

“Terrible” Morales revela cuándo saldrá la próxima cara del boxeo mexicano cuando se retire Canelo Álvarez

La derrota que sufrió el tapatío el pasado 13 de septiembre causó cuestionamientos sobre su futuro

“Terrible” Morales revela cuándo saldrá

Con “Perreo por la Paz” jóvenes de la “verdadera Gen Z” apoyaron a Sheinbaum en celebración de la 4T

La concentración comenzó en la Torre del Caballito y avanzó hacia el Zócalo de la CDMX

Con “Perreo por la Paz”

Esta fue la reacción de “Aldolfo” al fallecimiento de Eduardo Manzano

El emotivo mensaje difundido por el actor Moisés Iván Mora, compañero de reparto de Don Arnoldo, evidenció la profunda huella que dejó Manzano en quienes compartieron proyectos y vivencias a su lado

Esta fue la reacción de

Los 5 mejores frutos secos baratos que te ayudan a combatir el hígado graso

No dejes estos alimentos fuera de tu dieta

Los 5 mejores frutos secos

México vs Sudáfrica: estos son los miles de pesos que podrían costar los boletos para el partido inaugural del Mundial 2026

El Tri se enfrentará por segunda vez al conjunto africano en una inauguración de una Copa del Mundo

México vs Sudáfrica: estos son
MÁS NOTICIAS

NARCO

Suman 3 muertos por explosión

Suman 3 muertos por explosión de coche bomba en Coahuayana, Michoacán: Marina desplegó helicópteros para atender heridos

Cae el “Danone”, jefe de plaza del CJNG que lideraba el grupo de los “Deltas: Operativa Jaguar” en Quintana Roo

Embajada de EEUU pide a FGR de Ernestina Godoy combatir cárteles y atender delitos individuales en México

Decomisan armas y drogas en predio de Atizapán de Zaragoza: detienen a un hombre durante cateo

Triple feminicidio en una familia en Tlapacoyan, Veracruz: madre, hija y abuela fallecen tras ataque armado

ENTRETENIMIENTO

Esta fue la reacción de

Esta fue la reacción de “Aldolfo” al fallecimiento de Eduardo Manzano

Así quería ser recordado Eduardo Manzano “El Polivoz” tras su muerte

Los mejores memes que dejó el odio contra “La Casita”, el escenario de Bad Bunny que causó reembolsos en México

El ranking de lo más visto en Disney+ México para disfrutar acompañado

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify México hoy

DEPORTES

México vs Sudáfrica: estos son

México vs Sudáfrica: estos son los miles de pesos que podrían costar los boletos para el partido inaugural del Mundial 2026

Qué fue de Tshabalala: el sudafricano que le anotó gol a México en el Mundial de 2010

Tigres vs Cruz Azul: Xóchitl Gálvez invita a un aficionado cementero a la Semifinal de la Liga MX en NL

Soberano Jr. deja tendido a Místico y exige duelo por el título semicompleto del CMLL

Este será el primer partido del Mundial 2026 en el Estadio Akron