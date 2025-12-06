Las 52 piezas prehispánicas que regresan a casa en México

Un conjunto de 52 piezas arqueológicas de gran valor histórico, elaboradas entre los años 500 a.d.e. y 1521 d.n.e., fue entregado este viernes al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), destacó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Esta restitución, que se suma a los más de 2.000 objetos culturales recuperados durante el primer año de su gobierno, refleja el compromiso del Estado mexicano con la preservación de la identidad nacional y la lucha contra el tráfico ilícito de bienes patrimoniales.

La recuperación de artefactos mexicas y zapotecas desde EEUU

El lote, compuesto por objetos con rasgos estilísticos de las culturas mexica, teotihuacana y zapoteca, fue devuelto de manera voluntaria por particulares que contactaron a la Embajada de México en Estados Unidos y a los consulados en Nueva York, Sacramento y San Francisco, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Tras un análisis realizado por especialistas del INAH, se determinó que estos bienes forman parte del patrimonio cultural de la nación, conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su Consultoría Jurídica, formalizó la entrega de las piezas al INAH, destacando la importancia de la cooperación internacional y el trabajo interinstitucional para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales.

El Gobierno de México reiteró su compromiso de continuar con estas acciones para garantizar que los objetos patrimoniales regresen a sus lugares de origen y contribuyan a la preservación de las raíces culturales del país.

Este es el número de piezas arqueológicas recuperadas por México en el último año

Una figura de barro prehispánica atribuida a la cultura olmeca y datada entre 800 y 400 a.C. fue restituida a México tras ser recuperada en el extranjero.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la administración de Claudia Sheinbaum ha logrado recuperar 2,042 piezas arqueológicas desde el inicio de su gobierno.

Juan Ramón de la Fuente detalló que el proceso de repatriación ha mostrado el potencial para continuar recuperando patrimonio cultural mexicano.

La figura olmeca fue entregada al Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México como parte de la campaña de restitución de bienes culturales.

Estas acciones forman parte de una estrategia para recuperar objetos arqueológicos que han sido repatriados desde que Sheinbaum asumió la presidencia el 1 de octubre.

La recuperación de piezas se ha realizado en coordinación entre la Cancillería, el INAH y las representaciones diplomáticas mexicanas en el extranjero.

El actual programa amplia los esfuerzos iniciados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando se repatriaron más de 14,000 piezas culturales.

Se involucra a la red consular y diplomática de México en la identificación y recuperación de objetos arqueológicos y artísticos fuera del territorio nacional.

Desde el inicio del programa, más de 16,000 objetos culturales han sido recuperados a nivel global.

El gobierno mexicano también actúa legalmente contra subastas internacionales en ciudades como Nueva York, París y Roma, exigiendo la devolución de piezas que forman parte del patrimonio nacional.