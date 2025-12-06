Generación X, Millennials y Z: diferencias, retos y su peso en la sociedad actual

La generación Z nació prácticamente rodeada de pantallas y conectividad permanente. (The Food Institute)

El término Generación X tiene su origen en una serie de fotografías tomadas por el legendario fotógrafo Robert Capa, quien buscaba retratar cómo era la vida de los jóvenes europeos que crecieron después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Aquellos jóvenes que posaron para su lente jamás imaginaron que serían catalogados con un nombre que hoy identifica a millones de personas en todo el mundo.

Con el paso del tiempo, la generación X quedó definida como la de los nacidos entre 1965 y 1981, un periodo marcado por la reconstrucción de Europa, la inestabilidad económica y la necesidad de abrirse paso en un mundo laboral cada vez más competitivo. Conseguir un empleo no fue sencillo para ellos, por lo que el trabajo, la productividad y la autosuficiencia se convirtieron en pilares de su filosofía de vida. El idealismo pasó a un segundo plano frente al individualismo, la ambición y el llamado “workaholic” o adicción al trabajo.

Los padres de esta generación, los Baby boomers —nacidos entre 1945 y 1964—, enfrentaron la etapa más dura: la plena posguerra. Su nombre proviene del “baby boom”, el explosivo aumento de la natalidad tras el fin del conflicto armado, principalmente en Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda. Esta generación vivió algunos de los momentos más emblemáticos del siglo XX: la formación de The Beatles en 1962, la llegada del hombre a la Luna en 1969, la era dorada de figuras como Pelé y Maradona, y la caída del Muro de Berlín en 1989.

Millennials: la generación del cambio digital

A diferencia de sus antecesores, la Generación Y o Millennials —nacidos entre 1982 y 1994— creció en plena transición del mundo analógico al digital. Son conocidos como los nativos digitales, pues aunque no nacieron con la tecnología, sí se adaptaron rápidamente a ella. Su vida cotidiana está mediada por pantallas, redes sociales y dispositivos móviles, donde lo online y lo offline conviven de forma permanente.

El contexto económico también marcó a esta generación. La crisis financiera global elevó las exigencias para acceder a un empleo, obligando a los millennials a prepararse más académicamente para competir en un mercado saturado. A diferencia de la generación X, los millennials no se conforman con lo establecido, son más críticos, ambiciosos y buscan un equilibrio entre la vida laboral y personal.

Los millennials son conocidos como los nativos digitales de la transición tecnológica.

No obstante, cargan con estigmas importantes: se les ha acusado de ser perezosos, narcisistas y consentidos. En 2014, la revista Time los llamó la “generación del yo-yo-yo”, en referencia a su enfoque en la identidad individual y el éxito personal.

Generación Z: los hijos del internet

La Generación Z o Centennials, integrada por quienes nacieron aproximadamente entre 1995 y 2010, llegó al mundo en pleno auge de Internet, las redes sociales y los smartphones. Para ellos, la conectividad forma parte de su ADN: influye en su educación, en sus relaciones sociales y en su forma de consumir información.

Son considerados multitarea, con una gran capacidad para manejar varias plataformas al mismo tiempo, aunque también se caracterizan por tener un tiempo de atención breve. Su dominio de la tecnología les ha permitido impulsar causas sociales a través de internet, pero también ha modificado la manera en que construyen sus relaciones interpersonales.

De acuerdo con el estudio New Kids On The Block. Millennials & Centennials Primer, de Bank of America Merrill Lynch, actualmente existen 2 mil millones de millennials y 2 mil 400 millones de centennials, lo que representa el 27 y el 32 por ciento de la población mundial, respectivamente. Esto significa que ambas generaciones dominan hoy el panorama social, económico y laboral del planeta.

A los nacidos después de 2010 se les conoce ya como Generación Alpha, quienes están creciendo en un entorno aún más digitalizado. Su comportamiento, valores y forma de relacionarse con el mundo aún están en construcción, pero todo apunta a que la brecha generacional será cada vez más marcada.