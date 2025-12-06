Cuáles son los estudios o pruebas necesarias para diagnosticar la EPOC a tiempo

La combinación de pruebas clínicas mejora la detección y el manejo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Foto: (iStock)

El diagnóstico temprano de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) resulta esencial para mejorar la calidad de vida de quienes la padecen, ya que sus síntomas iniciales suelen confundirse con otras afecciones respiratorias.

Este padecimiento, caracterizado por la dificultad progresiva para respirar, se asocia principalmente al tabaquismo y a la exposición prolongada a contaminantes ambientales. Para identificar la presencia y el grado de avance de la EPOC, existen diversas pruebas clínicas especializadas que permiten una evaluación precisa y orientan el tratamiento adecuado.

En los casos más avanzados, el análisis de gases arteriales adquiere especial relevancia, ya que permite medir con exactitud los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Esta prueba resulta fundamental para conocer la capacidad respiratoria real del paciente y es clave en situaciones graves, al aportar información crítica sobre el estado funcional de los pulmones.

La mayor complicación de esta enfermedad es el deterioro de los sacos alveolares, lo que impide un correcto intercambio de gases entre los alveolos y la sangre. Foto: (iStock)

La espirometría constituye la herramienta principal y más confiable para el diagnóstico de la EPOC. Durante este estudio, el paciente sopla con fuerza en un espirómetro, que mide tanto la cantidad de aire expulsado como la velocidad de la exhalación.

Los dos valores más relevantes son el FEV1 (Volumen Espiratorio Forzado en un segundo), que indica cuánto aire se expulsa en el primer segundo, y la FVC (Capacidad Vital Forzada), que refleja el total de aire expulsado. Una relación FEV1/FVC reducida es indicativa de obstrucción pulmonar, el rasgo central de la EPOC. Esta prueba, sencilla y no invasiva, se realiza en clínicas, hospitales y consultorios especializados.

Como complemento, la oximetría de pulso se emplea para valorar la saturación de oxígeno en la sangre. Aunque no permite diagnosticar la EPOC por sí sola, ayuda a detectar niveles bajos de oxigenación, lo que puede sugerir un problema respiratorio subyacente. El procedimiento consiste en colocar un pequeño dispositivo en el dedo, que proporciona resultados en segundos.

La radiografía de tórax es otra herramienta habitual en la evaluación de pacientes con sospecha de EPOC. Si bien no confirma el diagnóstico, permite observar cambios en la estructura pulmonar o cardíaca y descartar otras causas de los síntomas, como neumonía, insuficiencia cardiaca o cáncer pulmonar. Además, puede mostrar signos indirectos de EPOC, como la hiperinsuflación pulmonar.

El daño a los pulmones de esta enfermedad es progresivo, por lo que detectarlo a tiempo puede ser de utilidad para poder tratarlo adecuadamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En situaciones que requieren un análisis más detallado, se recurre a la tomografía computarizada (TAC) del tórax. Esta prueba permite identificar con mayor precisión el enfisema pulmonar, una de las formas de EPOC, y evaluar daños específicos en los tejidos pulmonares, lo que resulta útil para planificar tratamientos avanzados.

Existen también pruebas de función pulmonar completas, que van más allá de la espirometría. Entre ellas destacan la medición de volúmenes pulmonares, que determina la cantidad total de aire que pueden contener los pulmones, y la difusión de monóxido de carbono (DLCO), que evalúa la eficiencia con la que el oxígeno pasa de los pulmones a la sangre. Estas evaluaciones permiten diferenciar entre distintos tipos de enfermedades respiratorias y establecer la severidad del daño pulmonar.

El abordaje diagnóstico de la EPOC se apoya en una combinación de estudios que, al integrarse, ofrecen una visión precisa del estado respiratorio del paciente y facilitan la toma de decisiones clínicas.