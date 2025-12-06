Alessandra Rojo de la Vega acusa campaña telefónica para promover juicio político en su contra: “Abusan con su poder”

La alcaldesa de Cuauhtémoc señala el silencio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respectó a la actuación policial durante la marcha de la Gen Z. | Crédito: Alcaldía Cuauhtémoc

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc, denunció una presunta campaña telefónica en su contra para promover un bloqueo político en su contra, a pocas semanas de que diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México propusieron destituirla del cargo.

En su cuenta de X, indicó que habitantes de la Cuauhtémoc y otras demarcaciones reportaron haber recibido llamadas telefónicas en las que se escucha una grabación, con la que presuntamente el gobierno de la Ciudad de México informa que habrá un bloqueo político en contra de la alcaldesa.

“Desde el Gobierno de la Ciudad de México se impulsa un bloqueo político en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, con el fin de promover un juicio político para destituirla del cargo”, se escucha en el audio denunciado por Rojo de la Vega.

Por ello, la alcaldesa ligó la presunta campaña con la reciente integración de una comisión especial en el Congreso de la Ciudad de México para investigar su presunta relación con el movimiento Generación Z, el cual protagonizó protestas en contra del actual gobierno federal, y en su caso, removerla del cargo.

“Vecinas y vecinos, lo que está pasando ya se salió de control. Hoy me empezaron a llegar miles de mensajes diciéndome que están llamando a la gente, pero aparte de toda la Ciudad de México, ni siquiera solo de la Cuauhtémoc, con la excusa de encuestar sobre el juicio político que quieren fabricar en mi contra.

De igual forma, la alcaldesa acusó a los diputados de Morena de fabricar pruebas en su contra y mentir, así como de abusar de su poder, para silenciarla, cuestionado los recursos destinados a esta supuesta campaña.

“Sí, escucharon bien. Fabricar, porque cuando no tienen pruebas, inventan, mienten. Cuando no les alcanza la ley, abusan con su poder. Y cuando alguien les es tan incomodo, hacen todo para callar. ¿Qué tan desesperados pueden estar? Que ya empezaron una campaña telefónica, como pueden escuchar, para atacarme.

“Pero a mí lo que más me intriga es quién está pagando esas llamadas, por qué tienen los datos personales de la gente y por qué están usando recursos para perseguir a una alcaldesa, en lugar de usarlos para resolver todos los problemas de la ciudad. Miren, esto ya no es contra mí, es contra todas y todos ustedes. Hoy lo hacen conmigo, contra las madres luchadoras, contra los campesinos, contra las y los jóvenes”, comentó.

La alcaldesa concluyó llamando a la comunidad a vigilar y denunciar cualquier acto que considere intimidatorio o injustificado.

“No bajemos la guardia, grabemos todo, denunciemos todo, que sepan que la Cuauhtémoc está despierta y que aquí no nos engañan. Porque esto que hoy intentan no es justicia, es intimidación. Y frente a la intimidación, aquí se responde con valentía, con unidad y con verdad. La Cuauhtémoc se defiende. La democracia se defiende. Y aquí estamos listas y listos para hacerlo. Seguimos trabajando, seguimos todos los días en las calles. Por más que intenten intimidarnos, no nos vamos a rendir. ¡Jamás!”, concluyó.