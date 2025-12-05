México

Sheinbaum, Trump y Carney sostienen su primera reunión en privado tras Sorteo del Mundial 2026

Se espera que los mandatarios de México, Canadá y EEUU conversen de comercio

Fútbol - Copa Mundial de
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - John F. Kennedy Center for the Performing Arts, Washington, D.C., EE.UU. - 5 de diciembre de 2025 El presidente de EE.UU., Donald Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, tras el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 Pool via REUTERS/Dan Mullan

Tras haber estado sentados juntos en el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA realizado en el Centro John F. Kennedy este viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el mandatario estadounidense, Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, sostienen una reunión en privado donde se espera aborden temas de comercio.

Medios internacionales señalan que la reunión se da sin personal presente, previo a la reunión y en un breve acercamiento del presidente estadounidense con medios de comunicación, aseguró que también abordaría junto con México y Canadá temas en materia de inmigración.

Sheinbaum se reúne por primera vez con Donald Trump

Durante la mañanera del jueves, 4 de diciembre de 2025, Claudia Sheinbaum confirmó que sostendría una reunión con Donald Trump y Mark Carney, dicho encuentro se da en el marco de su visita a Estados Unidos por la celebración del sorteo de grupos de la Copa Mundial 2026.

La presidenta de México señaló desde Palacio Nacional que su encuentro en Washington con el presidente estadounidense y el primer ministro canadiense tendría como asunto central el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Subrayó que este acuerdo resulta “muy importante” para las tres economías de Norteamérica.

En paralelo, la presidenta mexicana afirmó su intención de impulsar avances en temas clave como el sector automotriz, aún pendiente en la agenda bilateral, a pesar de la brevedad de la reunión. “Lo que me mueve a ir es poder acordar a dónde van nuestros acuerdos. Todo saldrá bien”, expresó.

Donald Trump confirmó la reunión con Sheinbaum y Carney

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que este viernes mantendrá un encuentro con los líderes de México y Canadá para abordar asuntos comerciales, tras la reunión prevista en Washington.

A su llegada al sorteo en el Centro John F. Kennedy, el mandatario destacó: “Nos reuniremos con ambos y nos llevamos muy bien”.

En videos breves que circulan en redes sociales, se puede ver a Trump, Sheinbaum y Carney, conversando mientras presenciaban el evento desde un palco.

Discurso de Sheinbaum en Sorteo del Mundial 2026 destaca grandeza de México

La presidenta Claudia sheibaum durante el sorteo del mundial 2026 Crédito: Presidencia

La participación de Claudia Sheinbaum durante el Sorteo de la Copa Mundial FIFA 2026 estuvo marcada por cómo la mandataria destacó a México sede del Mundial de Futbol:

“Estamos orgullosos, orgullosas de recibir por tercera vez la Copa Mundial. México es un país extraordinario, bello, mágico y millones visitarán nuestra nación”

“Además quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario trabajador, nosotros disfrutamos de los juegos de pelota desde tiempos ancestrales”

  1. Claudia Sheinbaum, Donald Trump y Mark Carney sostienen una reunión privada tras el sorteo de la Copa Mundial en el Centro John F. Kennedy, donde trataron temas comerciales y migratorios.
  2. El encuentro, confirmado por Sheinbaum y Trump, se desarrolla en el marco de la visita de la presidenta mexicana a Estados Unidos para la celebración del sorteo de grupos del Mundial 2026.
  3. Sheinbaum manifestó interés en fortalecer acuerdos sobre el sector automotriz y avanzar en temas pendientes dentro de la agenda bilateral norteamericana.
  4. Durante su participación en el evento, Sheinbaum resaltó el orgullo de México como anfitrión del Mundial 2026 y la riqueza cultural e histórica del país.

