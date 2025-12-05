México

Sheinbaum participa en Sorteo del Mundial 2026, destaca trabajo de mexicanos y tradición de juego de pelota

La mandataria afirmó que su gobierno está orgulloso de que México sea sede de la Copa Mundial por tercera vez

Mexico's President Claudia Sheinbaum shows
Mexico's President Claudia Sheinbaum shows the card reading Mexico during the draw for the 2026 FIFA Football World Cup taking place in the US, Canada and Mexico, at the Kennedy Center, in Washington, DC, on December 5, 2025. (Photo by Jim WATSON / AFP)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo participó en el Sorteo de la Copa Mundial FIFA 2026, que se realiza en Washington D.C, Estados Unidos, en el cual se definirán en qué grupo participará cada uno de los países que competirán en el campeonato.

Sheinbaum encabezó el sorteo junto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, por ser los mandatarios de las tres sedes del Mundial 2026.

Al ser cuestionada sobre qué significa para México ser sede del Mundial de Futbol, la mandataria afirmó que considera un orgullo que el país sea sede de la Copa por tercera vez.

Sheinbaum aseveró que México es un país “bello y mágico”, destacando que el pueblo es “extraordinario y trabajador”.

De igual forma, comentó que los juegos de pelota forman parte de la historia del país “desde tiempos ancestrales”.

“Estamos orgullosos, orgullosas de recibir por tercera vez la Copa Mundial. México es un país extraordinario, bello, mágico y millones visitarán nuestra nación.

“Además quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario trabajador, nosotros disfrutamos de los juegos de pelota desde tiempos ancestrales”, dijo.

Posteriormente, la presidenta eligió una de las cápsulas para seleccionar a los países del grupo A, sorteando a México como el líder de dicha sección, lo cual celebró gritando: “¡Viva México!“.

En respuesta, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, felicitó a la mandataria y a la Selección Mexicana por su resultado en el sorteo.

Presidencia

Esta es la primera vez que el titular de la Presidencia de México participa en el Sorteo de la Copa Mundial, a pesar de que el país fue sede del campeonato en los años 1970 y 1986.

