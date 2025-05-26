Mercurio y su concierto en CDMX con invitados especiales que dejó una noche inolvidable para los fans

Mercurio se presentó por quinta ocasión en 'La Maraka', en la Ciudad de México para ofrecer un concierto con invitados especiales. Crédito: Omar Martínez/Infobae México.

La agrupación musical de pop en México, Mercurio, ofreció un concierto en el salón de espectáculos ‘La Maraka’, ubicado en la colonia Narvarte de la Ciudad de México.

Dicha presentación del grupo noventero de pop en español se llevó a cabo durante la noche del pasado sábado 24 de mayo.

El grito de los noventeros se escuchó en todo este recinto de la capital del país al momento de que los cinco integrantes de Mercurio salieron al escenario para comenzar su espectáculo musical.

El evento musical con el grupo noventero se llevó a cabo en este recinto de la capital del país el pasado sábado 24 de mayo. Crédito: Omar Martínez/Infobae México.

Cabe mencionar que es la quinta ocasión en que el grupo mexicano se presenta en ‘La Maraka’. En esta ocasión fue para comenzar su gira de conciertos por sus 30 años de trayectoria; tiempo en que ha cautivado a toda una generación con sus canciones y pasos.

Infobae México estuvo presente en el concierto de los intérpretes de Candela y Chicas, Chic, al cual llevó como título ‘Mercurio and Friends’, ya que estarían acompañados de invitados especiales de diferentes bandas y artistas importantes en el mundo del pop mexicano.

La Maraka tuvo un viaje en el tiempo con las distintas canciones de la agrupación mexicana. Crédito: Omar Martínez/Infobae México.

Por dos horas, Mercurio cantó sus mejores éxitos que los llevaron a alcanzar la fama y presencia que hasta el día de hoy mantienen y que el lleno total que tuvo este concierto en el salón de espectáculos ‘La Maraka’ lo demostró.

Desde baladas hasta las canciones que tienen su propia coreografía, fueron parte de lo que se vivió durante la noche en este concierto, del cual el público fue testigo. Cantos, gritos, baile y hasta lágrimas se podían observar entre los asistentes.

La energía en este concierto en la CDMX se pudo ver por parte del público y de la agrupación, quienes bailaron las coreografías de Mercurio. Foto: Omar Martínez/Infobae México.

Y es que de las sorpresas de la noche, aunque el público ya lo sabía, fueron los invitados especiales, pero lo que se preguntaban algunos eran las canciones que interpretarían con estos artistas, que también han marcado a toda una generación con sus canciones de pop en español.

Los artistas agradecieron las muestras del cariño del público y su asistencia a su concierto en La Maraka. Crédito: Omar Martínez/Infobae México

¿Quiénes fueron los artistas invitados al concierto de ‘Mercurio’ en La Maraka en CDMX?

Parte del repertorio de canciones que se escucharon en el concierto del sábado 24 de mayo en ‘La Maraka’, en la Ciudad de México de ‘Mercurio and Friends’, fueron las melodías con los artistas invitados.

Los ‘friends’, como así los llamó la agrupación mexicana, fueron: Mario Sandoval; Alfonso Pichardo, vocalista de Moenia; Erika Zaba, exintegrante de OV7, y Diego Schoening, exintegrante de Timbiriche.

'Mercurio and Friends', concierto que tuvo a cuatro invitados especiales de bandas y agrupaciones conocidas en México de pop en español. Foto: Omar Martínez/Infobae México.

La dinámica de Mercurio para presentar a sus invitados especiales consistió en que entonaron melodías continuas de ellos y posteriormente presentaban al artista o ‘friend’.

Una vez que el artista ya estaba en el escenario, cantaban una canción junto a la agrupación y ellos una de su invitado especial.

Alfonso Pichardo, vocalista de Moenia, cantó con Mercurio uno de sus mayores éxitos: Ni tú ni nadie. Por su parte, Mario Sandoval con A quien tú decidiste amar.

La gran sorpresa y ovación de la noche se la llevó Erika Zaba; la exOV7 cantó uno de los mayores éxitos de este grupo: Te quiero tanto. Por su parte, Diego Schoening, exintegrante de Timbiriche, finalizó el show con Tú y yo somos uno mismo.

Los asistentes bailaron por dos horas y cantaron los éxitos de esta banda de pop noventera. Crédito: Omar Martínez/Infobae México.