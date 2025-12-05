Esta fue la reacción del novio de Alicia Villarreal a las declaraciones de Melenie Carmona

Melenie Carmona expresa su desaprobación al noviazgo de Alicia Villarreal con Cibad Hernández en medio de la batalla legal con Cruz Martínez. (ig)

La reciente declaración de Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, sobre su desaprobación del noviazgo de su mamá con Cibad Hernández han generado una ola de reacciones en redes sociales y medios de comunicación.

Cabe mencionar que sus palabras surgen en medio la batalla legal que enfrenta la cantante con su exesposo, Cruz Martínez.

A través de sus redes oficiales, la ex integrante de Juego de Voces admitió estar distanciada de su mamá, pues expresó que el proceso de divorcio y la rapidez con la que inició una nueva relación han sido difíciles de asimilar para ella y sus hermanos.

La hija de Alicia Villarreal abordó el tema legal de su mamá con su ex. Crédito: TikTok/meleniecarmona

Cibad Hernández, nuevo novio de Alicia Villarreal, reacciona a las palabras de Melenie Carmona

Ante sus declaraciones, Cibad Hernández, actual pareja de Alicia Villarreal, respondió en entrevista con Javier Ceriani, asegurando que no se siente afectado por las palabras de la hija de Arturo Carmona.

El creador de contenido aseguró que respeta el punto de vista de la joven y que le tiene aprecio, aunque reconoció que no ha convivido lo suficiente con ella.

“Yo creo que tengo que respetar mucho su opinión. Yo siempre voy a amar todo lo que tenga que ver con mi mujer. Todos estamos en un proceso”, expresó en el espacio del periodista argentino.

Cibad Hernández y Alicia Villarreal. (Instagram)

Asimismo, señaló que comprende que las declaraciones de Melenie Carmona vienen de un proceso de sanación personal, algo que considera digno de respeto. Además, dejó en claro que no le preocupan las opiniones de terceros como Arturo Carmona o Julio Camejo sobre su relación.

Las palabras de Melenie Carmona sobre Alicia Villarreal que desataron reacciones

En una transmisión en vivo a través de TikTok, Melenie Carmona relató que, cuando su madre les comunicó que estaba conociendo a alguien más, tanto ella como sus hermanos le pidieron que actuara con prudencia, dado que el divorcio era reciente.

“Cuando ella nos dijo que estaba conociendo a una persona, tengo chats, notas de voz, fotos, literalmente todo; pero yo sí le pedí una cosa, le pedí que fuera prudente y pues prudente no ha sido”, compartió.

De igual forma, subrayó que no aprueba la nueva relación porque considera que todo ocurrió demasiado rápido, y manifestó el afecto que aún siente por el productor musical, lo que ha complicado aún más la situación familiar.

Melenie Carmona confirma distanciamiento con su mamá, Alicia Villarreal. (Instagram)

Al final de sus declaraciones, dejó claro que, por ahora, solo considera familia a su pareja y a sus hermanos, excluyendo a su madre de ese círculo cercano.

“Ya me ese ped* de qué es que es tu mamá, tienes que apoyar a tu mamá, y tienes que soportar todo el ped*. Al final de cuentas yo ahorita estoy intentando hacer mi familia, que ahorita mi familia es mi novio y mis hermanos. Todas las cosas fueron demasiado rápido”, sentenció.