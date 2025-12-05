Beca de Aprovechamiento Académico en Edomex: ¿Quiénes pueden registrarse del 5 al 7 de diciembre?

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México (SECTI) informó que continúa el registro para la Beca para el Bienestar por Aprovechamiento Académico correspondiente al ciclo escolar 2025–2026, destinada a estudiantes de primaria y secundaria que han demostrado un desempeño académico sobresaliente.
De acuerdo con la convocatoria, del 5 al 7 de diciembre de 2025 deberán registrarse exclusivamente aquellos estudiantes cuyo primer apellido comience con las letras U, V, W, X, Y o Z.
Este bloque forma parte del calendario escalonado por inicial de apellido, una estrategia que busca evitar saturaciones en la plataforma y garantizar un registro ordenado y seguro.
El programa forma parte de las acciones del Gobierno del Estado de México para impulsar la continuidad escolar y reconocer el esfuerzo académico de niñas, niños y adolescentes, reafirmando la importancia de mantener un rendimiento sobresaliente en la educación básica.
Registro en línea y acceso seguro
El trámite se realizará únicamente en línea a través del portal oficial: seduc.edomex.gob.mx/becas
La convocatoria incluye un código QR que permite a las familias acceder directamente al portal de registro. Allí podrán consultar los requisitos, conocer la documentación necesaria y revisar las fechas correspondientes a cada bloque de apellidos.
La SECTI hizo un llamado a los interesados a ingresar únicamente por los canales oficiales y completar su trámite dentro del periodo asignado. Esto garantiza la correcta inscripción, evita errores y protege a los aspirantes de posibles fraudes o gestiones no autorizadas.
Un apoyo estatal para la educación básica
La Beca para el Bienestar por Aprovechamiento Académico busca reducir la deserción escolar, incentivar la continuidad educativa y reconocer la excelencia académica de estudiantes inscritos en instituciones públicas del Estado de México.
El programa refuerza el compromiso del gobierno estatal con la educación y la formación de jóvenes mexiquenses, promoviendo la permanencia en las aulas y apoyando la economía familiar.
La beca no solo premia el rendimiento escolar, sino que también impulsa a las familias a participar activamente en el seguimiento académico de sus hijos.
Con la apertura del registro para los apellidos U a Z, miles de estudiantes de nivel básico podrán acceder a este apoyo educativo y económico, consolidando sus oportunidades académicas durante el ciclo escolar 2025–2026 y fortaleciendo su trayectoria escolar en el Estado de México.