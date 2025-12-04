Renuncia Ariel Juárez a la Junta de Caminos del Edomex tras escándalo por pelea en plaza de Metepec

Ariel Juárez (Ariel Juárez/FB)

Ariel Juárez Rodríguez presentó su renuncia como director de la Junta de Caminos del Estado de México (JCEM) luego del escándalo generado por un video difundido en redes sociales donde aparece, presuntamente en estado de ebriedad, causando destrozos en el interior de la plaza comercial Town Square Metepec, junto al diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Wblester Santiago Pineda.

El video, captado por cámaras de seguridad y testigos, muestra a ambos funcionarios arrojando un bote de basura sobre una escalera eléctrica, golpeando un vehículo eléctrico del centro comercial y agrediendo verbal y físicamente a elementos de seguridad privada.

Las imágenes se viralizaron en pocas horas, generando indignación ciudadana y reacciones políticas en todos los niveles.

La FGJEM lo citó por investigación

Diputado del PT, Ublester Santiago Pineda y director de la Junta de Caminos del Edomex, Ariel Juárez, arman zafarrancho en centro comercial de Metepec Crédito: (ContinuamosMX/FB)

Tras la difusión del material y la denuncia correspondiente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una carpeta de investigación por los posibles delitos de daño en bienes, lesiones y alteración del orden.

Juárez Rodríguez fue citado a declarar por la Fiscalía de Asuntos Especiales, mientras el caso continúa en análisis.

En el ámbito político, diversas voces exigieron responsabilidades. Desde el Congreso local y federal se pidió una investigación profunda y sanciones ejemplares si se confirma la comisión de delitos. Incluso a nivel federal, se recomendó revisar su conducta bajo los mecanismos de control interno.

Sheinbaum pidió investigación del caso

Caso Ariel Juárez JCEM Conferencia matutina (Presidencia)

“Revisar este caso, no sé si se llama la secretaría de la Función Pública o la Controlaría del Estado de México, tiene que revisarlo, lo vi en las redes sociales y tiene que revisarse si es que cometieron alguna falta o hay un acto de corrupción, por lo menos sancionar”, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la conferencia matutina del día de hoy.

La renuncia ocurrió también en medio de cuestionamientos previos hacia la gestión de Juárez Rodríguez. En meses recientes se habían señalado presuntas irregularidades como la falta de mantenimiento en carreteras estatales durante el primer año de gobierno de Delfina Gómez, pese al presupuesto ejercido.

Se espera que en las próximas horas el Gobierno del Estado de México nombre a un encargado de despacho y defina el proceso para seleccionar al nuevo titular de la Junta de Caminos.