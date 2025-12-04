México

Renuncia Ariel Juárez a la Junta de Caminos del Edomex tras escándalo por pelea en plaza de Metepec

El exalcalde de Cuautitlán protagonizó pelea en presunto estado de ebriedad

Guardar
Ariel Juárez (Ariel Juárez/FB)
Ariel Juárez (Ariel Juárez/FB)

Ariel Juárez Rodríguez presentó su renuncia como director de la Junta de Caminos del Estado de México (JCEM) luego del escándalo generado por un video difundido en redes sociales donde aparece, presuntamente en estado de ebriedad, causando destrozos en el interior de la plaza comercial Town Square Metepec, junto al diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Wblester Santiago Pineda.

El video, captado por cámaras de seguridad y testigos, muestra a ambos funcionarios arrojando un bote de basura sobre una escalera eléctrica, golpeando un vehículo eléctrico del centro comercial y agrediendo verbal y físicamente a elementos de seguridad privada.

Las imágenes se viralizaron en pocas horas, generando indignación ciudadana y reacciones políticas en todos los niveles.

La FGJEM lo citó por investigación

Diputado del PT, Ublester Santiago Pineda y director de la Junta de Caminos del Edomex, Ariel Juárez, arman zafarrancho en centro comercial de Metepec Crédito: (ContinuamosMX/FB)

Tras la difusión del material y la denuncia correspondiente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una carpeta de investigación por los posibles delitos de daño en bienes, lesiones y alteración del orden.

Juárez Rodríguez fue citado a declarar por la Fiscalía de Asuntos Especiales, mientras el caso continúa en análisis.

En el ámbito político, diversas voces exigieron responsabilidades. Desde el Congreso local y federal se pidió una investigación profunda y sanciones ejemplares si se confirma la comisión de delitos. Incluso a nivel federal, se recomendó revisar su conducta bajo los mecanismos de control interno.

Sheinbaum pidió investigación del caso

Caso Ariel Juárez JCEM Conferencia
Caso Ariel Juárez JCEM Conferencia matutina (Presidencia)

“Revisar este caso, no sé si se llama la secretaría de la Función Pública o la Controlaría del Estado de México, tiene que revisarlo, lo vi en las redes sociales y tiene que revisarse si es que cometieron alguna falta o hay un acto de corrupción, por lo menos sancionar”, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la conferencia matutina del día de hoy.

La renuncia ocurrió también en medio de cuestionamientos previos hacia la gestión de Juárez Rodríguez. En meses recientes se habían señalado presuntas irregularidades como la falta de mantenimiento en carreteras estatales durante el primer año de gobierno de Delfina Gómez, pese al presupuesto ejercido.

Se espera que en las próximas horas el Gobierno del Estado de México nombre a un encargado de despacho y defina el proceso para seleccionar al nuevo titular de la Junta de Caminos.

Temas Relacionados

RenunciaAriel JuárezJCEMDelfina GómezEdomexPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Cabalgata en Cuautitlán Izcalli se vuelve viral por inesperada jinete con caballo de plástico

Una participante decidió unirse al desfile ecuestre con un caballo de juguete y terminó generando uno de los momentos más comentados en redes sociales

Cabalgata en Cuautitlán Izcalli se

Familiares exigen captura de ‘El Custodio’, youtuber acusado de triple homicidio en Edomex: temen represalias

A un mes del ataque armado en Acolman, Estado de México, el presunto responsable, un hombre que tenía un canal de YouTube, continúa prófugo

Familiares exigen captura de ‘El

Captan a Loreto Peralta junto a Paco Amoroso en calles de la CDMX

La aparición de la actriz mexicana junto al exitoso argentino generó dudas sobre la relación que mantienen

Captan a Loreto Peralta junto

Adrián LeBarón advierte que la Ley de Aguas “impide que se utilice para el campo”

El Gobierno de México afirma que esta reforma es a favor de los campesinos y productores

Infobae

Depresión blanca: claves para cuidar la salud mental en Navidad

Para muchas personas, Navidad representa un periodo de melancolía, ansiedad y soledad

Depresión blanca: claves para cuidar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Violencia en Sinaloa: localizan cinco

Violencia en Sinaloa: localizan cinco cuerpos y reportan cuatro desapariciones

Autoridades debaten celebración de fiestas decembrinas en Chilpancingo tras hallazgo de dos cuerpos desmembrados

Comandado Norte de EEUU y Gabinete de Seguridad se reunirán la próxima semana, revela Sheinbaum

Cae el “Rey de Galerías” en Baja California por presunto robo de autos en centros comerciales de Mexicali

Emma Coronel dedica mensaje de cumpleaños a su hermano Édgar, preso en México desde 2015

ENTRETENIMIENTO

Trufas de chocolate y mole:

Trufas de chocolate y mole: cómo preparar el postre mexicano más original para tus fiestas

Dua Lipa huye de la gentrificación de CDMX: así la vieron comiendo tacos de bistec en San Cosme | FOTOS

La Granja VIP en vivo hoy 4 de diciembre: César Doroteo no podrá competir por la salvación

Sergio Mayer y su equipo advierten posible arresto para Ferka y Linet Puente: “Insisten en querer callame”

Fey en el centro de la controversia por declaraciones sobre el Sida

DEPORTES

CMLL abre el 2026 con

CMLL abre el 2026 con jaula extrema: 16 luchadores arriesgan su máscara y su cabellera

¿Quiénes son los jugadores que dejaron huella en los cuatro grandes de la Liga MX?

UFC 323: dónde y cuándo ver las peleas de los mexicanos Brandon Moreno y Manuel “Loco” Torres

Germán Berterame, Julián Quiñones y Armando González, así va la lucha entre los delanteros por un lugar en el mundial 2026

Dream Matches Friday sacude la Arena México: se anuncian grandes funciones estelares para cerrar el 2025