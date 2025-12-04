Tras trifulca de funcionarios ebrios en Metepec, diputado de Morena se deslinda y ‘cantinflea’: “No porque lo hayan hecho, esté bien o mal”

Líder de Morena en Cámara de Diputados de Morena en el Edomex, Francisco Vázquez se desmarca de funcionarios ebrios en Metepec (Congreso Edomex)

El coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado de México, Francisco Vázquez Rodríguez, señaló que el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Wblester Santiago, y el director de la Junta de Caminos del Estado de México (JCEM), Ariel Juárez Rodríguez, deberán asumir la responsabilidad por los hechos ocurridos el fin de semana pasado en una plaza comercial del municipio de Metepec, donde ambos funcionarios protagonizaron destrozos y altercados.

Durante su conferencia de prensa, Vázquez Rodríguez fue cuestionado sobre el incidente que ha generado indignación entre ciudadanos y ha encendido el debate respecto al comportamiento de funcionarios públicos dentro y fuera de sus encargos.

El legislador de Morena afirmó que, si bien corresponde a las autoridades competentes determinar responsabilidades y sanciones, cada servidor público debe responder por sus propios actos.

“Dentro del contexto o fuera del contexto, creo que es una acción que debe ser verificada, pero cada quien se conduce y puede hacer, es responsable de sus acciones; no porque lo hayan hecho, esté bien o esté mal. No sé si sea una reacción a algo, pero quiero decir: ellos están y son responsables de sus acciones”, expresó Vázquez Rodríguez.

Respeto a la ley, pero no habrá sanción desde el congreso mexiquense

El coordinador parlamentario recalcó que la postura de Morena se mantiene en el sentido de que ningún servidor público está por encima de la ley y que cualquier irregularidad debe ser investigada con transparencia.

Aunque reconoció que el hecho ha generado polémica, sostuvo que este tipo de situaciones no define la labor institucional ni el desempeño cotidiano de los servidores involucrados.

“Una acción de un día, (no) representa su actitud o su actuar en lo que está haciendo en su trabajo”, explicó el morenista.

También agregó que, pese a la gravedad del incidente, la bancada morenista brindará acompañamiento institucional a los funcionarios mientras se esclarecen los hechos, “seguiremos apoyando como compañeros”.

Diputado del PT, Ublester Santiago Pineda y director de la Junta de Caminos del Edomex, Ariel Juárez, arman zafarrancho en centro comercial de Metepec Crédito: (ContinuamosMX/FB)

El episodio ocurrió el pasado 29 de noviembre en el centro comercial Town Square Metepec, donde cámaras de seguridad captaron a los dos funcionarios saliendo de un bar en aparente estado de ebriedad, generando destrozos y confrontándose con personal del lugar.

Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales, lo que provocó una ola de críticas hacia el comportamiento de ambos servidores públicos.

En este contexto, diversas voces políticas y ciudadanas han exigido una investigación rigurosa y sanciones acordes a la normatividad vigente.

A pesar de ello, Vázquez Rodríguez insistió en que debe prevalecer el respeto al proceso legal y que será la autoridad quien determine si hubo faltas administrativas o delitos que perseguir.

“Sabemos que la ciudadanía exige congruencia y responsabilidad. Por eso, es importante que se investigue y se concluya lo que corresponda, pero también que no se prejuzgue antes de tiempo”, señaló.

La investigación sobre los hechos continúa abierta, y se espera que en los próximos días las autoridades determinen las acciones legales o administrativas que correspondan.