El funcionario del Edomex que fue captado ebrio en Metepec ya era objeto de controversias anteriores

Titular de la JCEM, Ariel Juárez, discute al salir de un bar en Metepec, Edomex (Especial)

En aparente estado de ebriedad, el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Ublester Santiago Pineda, y el titular de la Junta de Caminos del Estado de México (JCEM), Ariel Juárez Rodríguez, protagonizaron un zafarrancho en las instalaciones de la plaza comercial Town Square, en el municipio de Metepec, donde causaron daños materiales y agredieron físicamente a personal de seguridad privada.

De acuerdo con videos que circulan en redes sociales, los funcionarios de la llamada Cuarta Transformación fueron grabados mientras discutían acaloradamente con los guardias del centro comercial, a quienes reclamaban por un presunto robo dentro de su vehículo estacionado en el lugar.

Diputado del PT, Ublester Santiago Pineda y director de la Junta de Caminos del Edomex, Ariel Juárez, arman zafarrancho en centro comercial de Metepec Crédito: (ContinuamosMX/FB)

En las imágenes se aprecia el momento en que tiran un bote de basura sobre las escaleras eléctricas, ocasionando afectaciones mecánicas, además de lanzar insultos y empujones a los vigilantes.

“Mierda. ¿Entonces quién lo cuida, pendejo? Soy diputado federal”, se escucha decir a Ublester Santiago, quien además se acerca a un guardia para propinarle un manotazo. Por su parte, Juárez Rodríguez encara a otro elemento y reclama: “No digas que no, ¿para qué te pagan?”.

Ublester Santiago, aunque originario de Guerrero, es diputado federal por el distrito de Metepec; mientras que Ariel Juárez, exdiputado local por Morena, fue designado titular de la Junta de Caminos del Edomex al inicio de la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Pese a su investidura, ambos fueron vistos alterados, confrontativos y sin intención de dialogar con los elementos de seguridad privada y en aparente estado de embriaguez.

Ariel Juárez, envuelto en polémicas previas

Ariel Juárez, cuando fue diputado federal de Morena, fue cuestionado por tener una bolsa con valor de más de 50 mil pesos (Foto: Especial)

Este incidente se suma a una serie de controversias que han marcado la carrera política de Ariel Juárez. En julio de este año, la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció por un caso de presunto nepotismo dentro de la Junta de Caminos del Estado de México, luego de que trabajadores denunciaran que el funcionario habría designado a su pareja sentimental, María Teresa Ruiz Pérez, como Subdirectora de Administración y que ya trabajaban desde el municipio de Cuautitlán, cuando él fungía como alcalde.

“Cuando hay nepotismo vinculado con las leyes, tiene que sancionarse”, afirmó Sheinbaum el pasado 9 de julio. No obstante, ni la gobernadora Delfina Gómez ni su gobierno anunciaron alguna investigación o posible sanción administrativa, lo que generó críticas entre empleados de la dependencia.

La trayectoria de Juárez también ha estado marcada por señalamientos por presunto enriquecimiento ilícito, pues durante su paso como alcalde de Cuautitlán fue cuestionado por su repentino aumento en nivel de vida, pasando de residir en un fraccionamiento de interés social —Cebadales— a utilizar camionetas de lujo.

En 2022, cuando era diputado federal, también enfrentó críticas luego de ser captado portando una bolsa de diseñador Louis Vuitton, con un valor aproximado de 50 mil pesos. De acuerdo con la propia tienda de la marca, los bolsos masculinos oscilan entre 50 mil y 80 mil pesos, mientras carteras de pequeño tamaño alcanzan los 30 mil.

Sin posicionamiento oficial

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, se señaló sobre el presunto nepotismo al director de Junta de Caminos, Ariel Juárez, de darle trabajo a Teresa Ruiz en la JCEM como Subdirectora de Administración, siendo ella su pareja sentimental (especial)

Hasta el momento, ni el partido Morena ni las autoridades estatales presididas por la gobernadora Delfina Gómez, han emitido postura sobre el comportamiento de ambos funcionarios ni sobre si habrá sanciones por daños a la plaza comercial o por las agresiones contra el personal de seguridad.

El escándalo vuelve a colocar bajo la lupa a ambos integrantes de la 4T en el Estado de México, quienes suman nuevos cuestionamientos por su conducta pública y el uso de su investidura para confrontar a ciudadanos.