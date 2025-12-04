Los 3 mejores consejos para tomar menos refresco y así reducir el consumo de azúcar

El refresco es una de las bebidas más dañinas para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir refrescos con regularidad aumenta la ingesta de azúcar en la dieta y puede tener un impacto directo en la salud metabólica. Diversos expertos en nutrición advierten sobre la relación entre el consumo de estas bebidas y el desarrollo de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, la obesidad y ciertos problemas cardiovasculares.

En la vida cotidiana, reducir la demanda de bebidas azucaradas representa un desafío ante la amplia disponibilidad de refrescos y sus variedades.

Las campañas de salud pública enfocan sus esfuerzos en disminuir la cantidad de azúcar añadido recibida por la población, y una de las estrategias más recomendadas es limitar los refrescos.

Alternativas prácticas y ajustes en los hábitos diarios permiten alcanzar esta meta sin sustituirlos automáticamente por otras bebidas tampoco saludables. Aquí te damos tres consejos para que bajes tu ingesta de refrescos.

Identificar los desencadenantes del consumo de refresco

Hay momentos donde el consumo de refresco es mayor, identifícalos (Montaje Infobae)

Reconocer las situaciones o momentos donde surge el deseo de beber refresco ayuda a tomar conciencia del hábito. Algunas personas relacionan el consumo con la comida, con actividades sociales, con el calor ambiental o lo usan como respuesta al cansancio. Anotar estos momentos en un registro diario facilita detectar patrones personales y diseñar estrategias alternativas.

Modificar el entorno, retirar bebidas azucaradas del lugar de trabajo o de la heladera y evitar comprarlas por impulso son acciones eficaces para minimizar el acceso y la tentación.

Sustituir gradualmente el refresco por agua, infusiones sin azúcar o aguas saborizadas con frutas naturales reduce la preferencia por bebidas dulces sin generar una restricción abrupta.

Incrementar la hidratación consciente

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo necesita agua para mantener la función celular y regular la temperatura. Muchas veces, el deseo de consumir refresco aparece cuando realmente lo que se experimenta es sed.

Mantener una botella reutilizable de agua a mano y asegurar un consumo regular durante el día disminuye el atractivo de los refrescos, ya que se satisface la necesidad física antes de que surja la búsqueda de sabor azucarado.

Preparar agua con rodajas de limón, naranja o pepino contribuye a diversificar los sabores sin añadir azúcar. Organizar recordatorios en dispositivos móviles para beber agua en intervalos regulares refuerza la hidratación y ayuda a desalentar el consumo impulsivo de gaseosas.

Fijar metas realistas y monitorear el progreso

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducir el consumo de bebidas azucaradas requiere un objetivo claro y medible. Plantear metas alcanzables, como limitar la cantidad semanal de refrescos, permite evaluar avances y estimular la motivación. Apoyarse en aplicaciones móviles o llevar un registro en papel de las porciones consumidas hace visible el cambio y fortalece la autodisciplina.

Recompensar el logro de metas intermedias con actividades recreativas o algo no relacionado con la comida refuerza el compromiso y disminuye la posibilidad de recaídas. Compartir las metas con familiares o amigos sirve como red de apoyo social, incrementando las probabilidades de éxito en la reducción del azúcar.

Abandonar la costumbre de consumir refrescos de manera cotidiana representa una contribución directa al bienestar a largo plazo. Pequeños cambios, realizados de forma progresiva, marcan la diferencia en la dieta y la salud general.