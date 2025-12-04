La Granja VIP: Quiénes son los nominados de la octava semana del reality

Tras una semana marcada por conflictos entre celebridades y cambios en las alianzas, se anunciaron los nuevos nominados. (IG: @lagranjavipmx)

La Granja VIP 2025 agregó a Kim Shantal y Alfredo Adame a la lista de concursantes en riesgo, tras una asamblea de alto voltaje en la que se definieron los nombres que enfrentan la eliminación en el programa. Fabiola Campomanes y el influencer César Doroteo (“Teo”) ya formaban parte de la placa, pero la reciente votación modificó el grupo de posibles expulsados y reconfiguró la contienda dentro del programa.

Durante la asamblea de este miércoles, la atmósfera en la competencia se tornó aún más tensa. La decisión colectiva añadió a Kim Shantal y Alfredo Adame como nuevos nominados, lo que representó un cambio inesperado para quienes siguen las rivalidades del reality. El nombre de Fabiola Campomanes apareció primero tras una maniobra de sus compañeros, mientras que Teo resultó nominado después de perder un duelo especial el martes.

Esta dinámica intensificó el escenario interno, pues las alianzas entre concursantes sufrieron transformaciones y aumentó el nivel de enfrentamiento en La Granja VIP. Una de las declaraciones más controversiales de la noche fue la de Sergio Mayer contra Kim: “Al principio teníamos una relación muy buena me caías muy bien... pero esta última semana cada vez que estás cerca siento una vibra súper venenosa y fuera de lugar. Ya no soporto eso en la casa y por eso te nomino”, explicó el actor.

Esta semana se vivió una polémica asamblea.(Captura de pantalla TikTok)

Por su parte, Kim nominó a Adame: “Ya usted me había decepcionando como persona pero logró decepcionarme como jugador. Al final me di cuenta muy importante... que si le afecta. Hay cosas dentro del juego que si lo mueven, entiendo por qué pone esa armadura”, comentó. A lo que Adame le respondió lo siguiente: “En uno de tus pleitos de verdulera con Manola, porque para mí eso es lo que eres... una verdulera. Me llamaste ‘p*nch* viejillo p*nd*j*’. Pues te voy a comentar algo, yo no creo que una ignorante como tú, ni en cinco vidas naturales llegue siquiera a tener el 1% de lo que yo soy y represento”, arremetió.

La octava semana ofrece la oportunidad de que uno de los habitantes evite la expulsión gracias a la tradicional ronda de Salvación, prevista para el jueves. Sin embargo, esta opción no se extiende a Teo, que quedó exento de participar debido a una decisión tomada por Sergio y su ya conocido “huevo dorado”.

Ya que esta regla específica mantiene al influencer como uno de los posibles famosos para abandonar esta temporada, mientras el resto de nominados espera la resolución del público y los próximos movimientos de sus compañeros.

Con la lista de nominados ya definida, el ritmo de la competencia se intensifica. Fabiola Campomanes, César Doroteo (“Teo”), Kim Shantal y Alfredo Adame serán el centro de atención en la próxima jornada de La Granja VIP.

A la tabla de nominados se unieron Kim y Alfredo Adame. (Captura de pantalla TikTok)

Peones de la semana

César Doroteo

Alfredo Adame

Eleazar Gómez

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

Alfredo Adame Kim Shantal Alberto del Río “El Patrón” César Doroteo “Teo” Eleazar Gómez La Bea Sergio Mayer Mori Fabiola Campomanes