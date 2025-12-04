Emma Coronel dedica mensaje de cumpleaños a su hermano Édgar, preso en México desde 2015

El hermano de Emma Coronel aprehendido (Infobae)

Emma Coronel Aispuro compartió un mensaje en redes sociales para felicitar por su cumpleaños a su hermano Édgar, quien permanece privado de la libertad en México desde hace más de 10 años.

Fue a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, que la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán expresó públicamente el afecto que mantiene por su hermano menor, quien se encuentra preso desde octubre de 2015.

En la imagen difundida se observa una fotografía ya conocida de su hermano, quien porta lentes de sol: “Feliz cumpleaños hermano, te quiero con el alma”, acompañada de emojis y símbolos alusivos al festejo.

(Captura de pantalla)

Cabe recordar que recientemente, en el documental “Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks”, Emma Coronel reflexionó sobre el impacto que tuvo su matrimonio en la vida de su familia y, al ser cuestionada si no piensa constantemente en cómo hubiera sido su vida si no se hubiera casado con el capo, expresó:

“Claro, hasta la fecha sigo pensando qué hubiera sido si me hubiera casado con otra persona. Y luego pienso en mis hijas y digo, ‘Ay, pero no tuviera a mis hijas’, y es lo mejor que me ha pasado... pero seamos claros, si yo no me hubiera casado con él, mis papás y mis hermanos nunca hubieran ido a la cárcel”.

¿Quién es Édgar Coronel?

Édgar Coronel fue detenido tras su presunta participación en la fuga de “El Chapo” Guzmán del penal del Altiplano en 2015 y, aunque en 2024 fue absuelto del cargo de evasión de presos, continúa en prisión por otros procesos federales.

Édgar Coronel, hermano de Emma Coronel. (Redes sociales)

La detención del hermano de Emma se produjo cuando transportaba a “Botas”, la mascota de las hijas de Joaquín Guzmán Loera y Emma Coronel. El seguimiento a la mascota fue clave para su arresto en Sinaloa (y para la de El Chapo después) y junto a él también detuvieron a Héctor Carrasco Ruiz, presunto chofer del entonces líder del Cártel de Sinaloa.

Las autoridades federales le imputaron cargos por delincuencia organizada, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud, concretamente posesión de clorhidrato de cocaína con fines comerciales.

El proceso judicial señaló que habría supervisado la construcción y la logística del túnel por el que escapó El Chapo en julio de 2015, pero durante el juicio no se presentaron pruebas materiales directas que acreditaran su responsabilidad en esos hechos. En 2024, una jueza federal resolvió absolverlo del delito de evasión de presos ante la falta de pruebas sobre su presencia en la fuga de Guzmán Loera.

“La fiscalía federal no aportó elementos probatorios suficientes, ni siquiera en grado de indicio, para ubicar al aquí enjuiciado en la participación del ilícito en estudio”, concluyó la sentencia.

Apenas el pasado 11 de noviembre un juez federal le negó la solicitud de libertad anticipada presentada por su defensa. Actualmente, Édgar Coronel permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social 15 “CPS Chiapas”.

Cabe recalcar que no es el único familiar de Emma Coronel detenido. Inés Coronel Barreras, su padre, fue arrestado en 2013 y sentenciado en 2017 a más de 10 años de prisión por producción y tráfico de marihuana; Inés Omar Coronel Aispuro (su otro hermano) enfrenta una condena similar.

Sólo su madre Blanca Estela, y su hermana, Claudia Coronel, no han sido vinculadas públicamente en actividades ilícitas.

Una infancia difícil en Durango

Los hermanos Coronel Aispuro pasaron su infancia en un rancho aislado en el estado de Durango. En el reciente documental “Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks”, la esposa de “El Chapo” relató que crecieron sin agua potable, electricidad ni televisión, completamente aislados, en condiciones de precariedad y en un entorno donde la siembra de marihuana era la principal actividad económica de sobrevivencia.

Emma Coronel en su juventud. (Oxygen/Captura de pantalla)

“Vivía en mi casa con mis papás, mis tres hermanos. No había agua potable, no había electricidad, y por supuesto que no había televisión. Estábamos realmente incomunicados del mundo... (En Durango las personas) cultivaban marihuana en los ranchos desde que tengo uso de razón. Esa es la forma de vivir de las personas. Yo crecí viendo y pensando que el gobierno era malo... O te mueres de hambre o haces lo que haya que hacer para sobrevivir”.