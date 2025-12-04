México

“Súper peso” golpea al dólar y mantiene su precio más bajo en lo que va del 2025

La divisa estadounidense perdió terreno ante la moneda mexicana durante las primeras horas de este jueves

Guardar
Crédito: Infobae

El precio del dólar México registró una nueva baja tras la apertura de mercados de este jueves 4 de diciembre de 2025. Con esta cotización el dólar mantiene su valor más bajo en lo que va del año.

El dólar estadounidense se negocia al inicio de operaciones en 18.27 pesos mexicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,09% frente al dato de la jornada previa, cuando finalizó con 18.29 pesos, reporta Dow Jones.

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, el tipo de cambio responde a la debilidad del dólar provocada por la publicación de malos datos en materia laboral en Estados Unidos.

Las solicitudes iniciales por seguro de desempleo fueron de 191 mil la semana pasada, desde las 218 mil registradas en el periodo anterior, situándose por debajo de las expectativas del mercado de 219 mil. El dato mostró una desaceleración de los despidos, reflejando menores presiones sobre el mercado laboral.

Este escenario ha impulsado las apuestas por un recorte de 25 puntos base para la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés). Sin embargo, aún se tiene que esperar la publicación de los últimos datos económicos.

Con respecto a los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un descenso de 0.45%, mientras que desde hace un año mantiene aún una disminución del 12.26%.

Precio del dólar en
Precio del dólar en México (EUTERS/Edgard Garrido)

México destaca entre emergentes pese a riesgos y volatilidad global

Grupo Bursátil Mexicano (GBM) Casa de Bolsa advierte que, aunque persisten riesgos, el país se encuentra en una posición relativamente sólida frente a otras economías emergentes.

El análisis de GBM destaca que México ha logrado sobresalir entre los mercados emergentes, incluso en medio de la incertidumbre macroeconómica que ha caracterizado los últimos meses. Las decisiones comerciales del presidente Donald Trump han generado inquietud, pero la percepción de una conducción económica más moderada y pragmática ha favorecido la narrativa sobre el país. Esta imagen positiva ha incrementado el atractivo de México para fondos internacionales, que lo consideran uno de sus destinos preferidos en América Latina.

La reconfiguración del comercio global ha sido un factor determinante en este escenario. En un entorno marcado por tensiones comerciales, México ha priorizado mantener una relación cercana con Estados Unidos para asegurar un intercambio justo y equilibrado. Sin embargo, la reciente advertencia de imponer aranceles del 30% a productos mexicanos y europeos —sin contar los aranceles sectoriales, como el 25% al sector automotriz— ha reavivado las especulaciones entre inversionistas sobre un posible aumento en las tarifas aplicadas a las exportaciones mexicanas hacia el mercado estadounidense.

Ante este panorama, la próxima revisión del T-MEC adquiere una relevancia estratégica. Aunque el proceso formal aún no ha comenzado, la renegociación del tratado podría abrir nuevas oportunidades para México, especialmente frente a competidores asiáticos. Si la revisión logra aportar certidumbre para las inversiones vinculadas al nearshoring, el país podría consolidar su posición como destino preferente para la relocalización de cadenas productivas.

En cuanto a las perspectivas de crecimiento, los analistas de GBM proyectan un avance económico limitado para este año, con una estimación de 0,5%, aunque prevén condiciones más favorables en el segundo semestre. La inversión podría experimentar un mayor dinamismo, impulsada por programas de colaboración público-privada como el “Plan México” y por la tendencia descendente en las tasas de interés, que ofrecería un estímulo adicional a la inversión productiva.

Sectores como el de consumo, tecnología, salud y fintech han mostrado resiliencia y podrían alcanzar un punto de inflexión en los próximos meses. La recuperación de la confianza del consumidor, un tipo de cambio favorable, la integración de infraestructura tecnológica con inteligencia artificial, y la digitalización bancaria y empresarial, se perfilan como factores que abren oportunidades tanto para inversionistas como para los mercados.

No obstante, persisten riesgos estructurales. La generación de empleo formal se ha moderado y la subocupación ha aumentado, lo que limita la capacidad de absorción del mercado laboral. Además, los flujos de remesas, aunque elevados, podrían verse afectados por cambios en la política migratoria de Estados Unidos. Según GBM, estos elementos configuran un entorno de volatilidad externa y ajustes institucionales internos que marcarán el cierre de 2025 para la economía mexicana.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

DólarPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

Sheinbaum se reunirá con Trump y Mark Carney previo al sorteo del Mundial: esta será su agenda en EEUU

Será el primer encuentro en la que los tres mandatarios de América del Norte estarán en un evento deportivo y, a la vez, como representantes de cada país

Sheinbaum se reunirá con Trump

Pensión del Bienestar: ¿Quiénes se registran hoy 4 de diciembre?

El registro también es dirigido a Personas Adultas Mayores, quienes ya cumplieron 65 años o más

Pensión del Bienestar: ¿Quiénes se

Tres bebidas que debes evitar si tienes presión arterial alta ya que podrían ser mortales a pesar de ser comunes

Algunas de las bebidas más populares pueden poner en riesgo a quienes padecen hipertensión

Tres bebidas que debes evitar

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Sismo de 4.0 de magnitud

Tipo de cambio: precio del dólar canadiense en México hoy 4 de diciembre

Este fue el comportamiento que mantuvo la divisa canadiense en las últimas horas

Tipo de cambio: precio del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Emma Coronel dedica mensaje de

Emma Coronel dedica mensaje de cumpleaños a su hermano Édgar, preso en México desde 2015

Sentencian a dos hombres que transportaban 20 migrantes guatemaltecos en la caja de un tráiler en Chihuahua

Niegan suspensión provisional para descongelar cuentas del capitán Humberto Enrique López, ligado al huachicol fiscal

Blindan la frontera entre Tlaxcala y Puebla tras el hallazgo de personas sin vida

CJNG y Cártel de Sinaloa disminuyeron potencia letal del fentanilo en EEUU, asegura la DEA

ENTRETENIMIENTO

Pedro Torres reaparece públicamente junto

Pedro Torres reaparece públicamente junto a Lucía Méndez tras rumores sobre un colapso de salud

La Granja VIP en vivo hoy 4 de diciembre: quiénes son los nominados de la semana

Quién es el octavo eliminado de La Granja VIP, según encuesta

YosStop revive su caso: describe como “secuestro y extorsión” el episodio que la llevó a prisión

Juan Ferrara habla del impacto que tuvo la muerte de su exesposa Alicia Bonet y reconoce que alistó su testamento

DEPORTES

Promesa mexicana: Gilberto Mora aparece

Promesa mexicana: Gilberto Mora aparece en la lista de los 100 jugadores rumbo al Mundial 2026 de The Athletic

Árbitro ignora grito homofóbico contra Nahuel Guzmán y enciende la semifinal entre Tigres y Cruz Azul

Antonio Mohamed confía en ganar en casa y analiza si Alexis Vega estará disponible para la Vuelta ante Rayados

Cruz Azul extiende racha a 26 juegos sin perder en CU

Larcamón asegura que Cruz Azul buscará “enmudecer el Volcán” en la Semifinal de Vuelta