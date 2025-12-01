Autoridades han devuelto 725 inmuebles a sus dueños legítimos tras despojos en el Edomex

Autoridades han logrado la devolución de 725 inmuebles en acciones derivadas de la Operación Restitución en el Edomex. Crédito: Fiscalía Edomex

Autoridades del Estado de México han devuelto 725 inmuebles a sus legítimos propietarios como parte de la Operación Restitución, una estrategia de seguridad destinada a combatir el despojo y los delitos contra la propiedad.

Según datos oficiales, las acciones desarrolladas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con fuerzas federales y estatales, suman en total mil 228 propiedades aseguradas y 725 devueltas a sus dueños.

Estas acciones fueron detalladas por la FGJEM mediante un informe publicado en sus medios oficiales, donde destacaron que los trabajos no se centran en un solo municipio, sino que hasta el momento han intervenido en 63 ayuntamientos.

La Operación Restitución y su alcance en el Estado de México

De acuerdo con comunicados oficiales, la Operación Restitución comenzó entre abril de 2025 integrada dentro de la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”.

En este programa participan la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y diversas policías municipales, bajo coordinación de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, liderada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Acciones de la operación que arrancó desde abril de este año. (FGJEM)

Hasta el momento estos son los resultados, según la FGJEM:

Mil 228 propiedades aseguradas

725 inmuebles devueltos a sus legítimos propietarios

El desglose oficial señala que, de los 725 inmuebles devueltos a familias y particulares, 664 corresponden a casas habitación, 59 a predios y 2 a locales comerciales.

Detalles de las últimas recuperaciones y entregas de inmuebles

Las dependencias han detallado que durante el periodo comprendido del 22 al 29 de noviembre de 2025, agentes ministeriales y fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno aseguraron 38 propiedades ubicadas en 13 municipios, tras implementar técnicas de investigación, cateos y supervisiones.

Autoridades han devuelto inmuebles asegurados a sus dueños legítimos tras despojos en el Edomex Crédito: Fiscalía Edomex

Procedimiento para la acreditación y entrega a los propietarios

Autoridades señalaron que las restituciones se han dado “con base en las determinaciones de los Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de México, lo que ha permitido agilizar los procesos para que las victimas recuperen sus propiedades sin requerir esperar el fallo de la Autoridad Judicial”.

Este mecanismo, como lo señalan las fuentes oficiales, permite acelerar la restitución y protección de los afectados por despojo, en contraste con procesos judiciales tradicionales.

La Operación Restitución responde a un aumento en las denuncias de despojo en años previos, con numerosos casos registrados en 2024 y 2025.

La estrategia busca frenar estas conductas y fortalecer la restitución patrimonial, mediante colaboración entre instancias federales, estatales y municipales.

Grupos de despojadores en el Edomex

Las investigaciones de las autoridades han permitido identificar patrones de actuación que incluyen la falsificación de documentos, el uso de amenazas y actos de violencia para apoderarse de predios y viviendas en el Edomex.

Diversas personas han sido detenidas por estar supuestamente vinculadas con estos delitos, en operaciones que se han desplegado principalmente en los municipios con mayor incidencia.

La Fiscalía ha intervenido no solo en zonas urbanas sino también en áreas donde el crecimiento inmobiliario es acelerado y existe una mayor disputa por la tierra.

Las autoridades han señalado la existencia de redes entre particulares y funcionarios para facilitar los procesos de despojo, modificando registros y utilizando mecanismos legales para legitimar la ocupación irregular de propiedades.

Estas estructuras aprovechan vacíos legales o retrasos en la actuación judicial para consolidar la posesión física antes de que los afectados logren actuar.

Además, en diversos informes autoridades han señalado el perfil de algunas organizaciones que simulan ser sindicatos y utilizan la fuerza de sus movimientos para cometer despojos.