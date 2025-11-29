Bebé Lucio, abandonado recién nacido en Tultitlán, será dado en adopción luego de que abuelos dejaran de visitarlo

La jueza Gabriela Villeda negó la custodia a las abuelas paterna y materna, priorizando el interés superior del menor.| Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El bebé abandonado en las calles de Tultitlán, Estado de México el pasado 11 de febrero por su padre, Lucio David “N” será entregado en adopción, esto por la decisión de un juez federal de distrito.

Actualmente, el infante permanece bajo la custodia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (Difem), mientras sus padres enfrentan un proceso penal por homicidio en grado de tentativa.

La jueza federal Gabriela Villeda, según lo difundido en Grupo Imagen, dictó la sentencia nueve meses después del nacimiento del niño, estableciendo que el Estado resguarda actualmente al menor y que se garantizará su bienestar hasta que se concrete la adopción.

El bebé ya cuenta con nombre y los apellidos de sus padres biológicos, podría ver modificada su identidad legal una vez que sea adoptado.

Esta es la situación legal de los padres que abandonaron al infante

Lucio David de 18 años y Diana Jaciel, de 21, padres del bebé abandonado en Tultitlán, Estado de México fueron trasladados a centros de reinserción socia Foto: (Fiscalía Edomex)

En cuanto a la situación legal de los padres, Lucio David “N”, de 18 años, y Diana Jacel “N”, de 21 años, están sujetos a proceso penal y cumplen prisión preventiva justificada por el delito de homicidio en grado de tentativa.

La investigación determinó que ambos participaron en el abandono del recién nacido, lo que derivó en la intervención de las autoridades y la posterior judicialización del caso.

El entorno familiar del menor también ha sido objeto de atención judicial, debido a que tanto la abuela paterna como la materna intentaron obtener la custodia del niño.

La madre de Lucio manifestó su deseo de quedarse con el bebé y declaró que entregó a su hijo a las autoridades tras la difusión del video del abandono.

Por su parte, la madre de Diana Jacel también expresó su intención de asumir la custodia. Sin embargo, la jueza Villeda resolvió que ninguna de las abuelas obtendría la tutela, priorizando el interés superior del menor y su derecho a una familia adoptiva.

Así abandonaron al bebé en Tultitlán

Buscan al responsable del abandono Crédito: X @MrElDiablo8

El infante fue hallado al interior de una bolsa plástica negra por autoridades mexiquenses, tras el aviso que dieron los vecinos de la colonia Fuentes del Valle al escuchar el llanto de un bebé.

Los paramédicos municipales lo trasladaron al Hospital Regional de Alta Especialidad Bicentenario del ISSSTE, donde lograron estabilizarlo. La investigación avanzó rápidamente gracias a la revisión de cámaras de seguridad, que permitieron identificar a Lucio “N” como la persona que dejó la bolsa en la vía pública. Las pesquisas también condujeron a Diana Jaciel “N”, madre del bebé, quien dio a luz sola en el baño de una pastelería donde trabajaba.

Durante el proceso, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) incorporó como prueba los mensajes de WhatsApp intercambiados entre ambos jóvenes, en los que se evidenciaba la intención de abandonar al recién nacido. Frases como “Aún se mueve” y “Tíralo en algún canal”, así como la respuesta de Lucio “N”: “Ya no le prestes atención… cuando vaya para la casa lo tiro y no lo volverás a ver”, circularon ampliamente en redes sociales.

La amplitud de las imágenes done Lucio abandona al bebé llegaron a su madre, misma que llamó a las autoridades y lo entregó para recibir su sentencia.