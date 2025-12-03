México

Habrá eventos exclusivos en México para los Top Listeners de Bad Bunny en Spotify

La plataforma digital habría decidido premiar a los seguidores más leales del artista puertorriqueño invitándolos a experiencias presenciales únicas

Puerto Rican singer Bad Bunny
Puerto Rican singer Bad Bunny performs during the opening concert of his "DeBi TiRAR MaS FOToS World Tour" at the Felix Sanchez Olympic Stadium in Santo Domingo, Dominican Republic, on November 21, 2025. REUTERS/Erika Santelices

La llegada del Spotify Wrapped 2025 no sólo ha generado la habitual expectativa entre millones de usuarios que esperan conocer cuáles fueron sus artistas más escuchados durante el año.

En esta ocasión, la plataforma decidió convertir ese resumen anual en una experiencia tangible para los seguidores más fieles de uno de los artistas más escuchados de la plataforma: Bad Bunny.

El anuncio mediante correos directos de eventos exclusivos para los Top Listeners del puertorriqueño ha causado gran revuelo, especialmente en México, donde su música lleva alcanzando cifras récord de reproducciones durante varios años.

Bad Bunny se ha convertido
Bad Bunny se ha convertido en uno de los artistas más escuchados del mundo en Spotify por varios años consecutivos.

El Spotify Wrapped 2025 y la importancia de Bad Bunny para las listas globales de reproducción

El Wrapped se ha consolidado como una tradición digital que conecta a los usuarios con sus hábitos de escucha y, al mismo tiempo, refuerza el vínculo entre artistas y fans. En el caso de Bad Bunny, que ha liderado las listas globales de Spotify en múltiples ocasiones, la plataforma decidió premiar a quienes lo han tenido como protagonista de sus playlists durante todo el año.

Así, los oyentes que aparecen entre los más fieles recibieron invitaciones para participar en eventos especiales que se suscitarán en México, España y Puerto Rico, diseñados para celebrar la comunidad que se ha formado alrededor de su música.

En qué consistiría la experiencia exclusiva para Top Listeners de Bad Bunny

Por lo que dejaron ver los correos, el evento exclusivo en México estará dirigido a los seguidores que figuran como Top Listeners de Bad Bunny en el Wrapped 2025. Estos usuarios podrán acceder a una experiencia única, distinta a un concierto tradicional, sin embargo nos anticipan que el puertorriqueño no estaría presente en ellas.

Spotify envió correos a los
Spotify envió correos a los usuarios que más escucharon a Bad Bunny a lo largo del año.

La dinámica buscaría reconocer la lealtad de quienes han reproducido sus canciones de manera constante y han contribuido a mantenerlo como uno de los artistas más escuchados del planeta.

México como epicentro de la música de Bad Bunny

La elección de México no es casualidad. El país se ha convertido en uno de los mercados más importantes para Bad Bunny, con una base de fans que ha demostrado su fidelidad tanto en plataformas digitales como en los conciertos multitudinarios que ha ofrecido en territorio nacional.

La Ciudad de México, en particular, ha sido escenario de algunos de sus shows más memorables, como el ocurrido en el Estadio Azteca en diciembre de 2022, y ahora sería sede de esta experiencia exclusiva que refuerza la conexión entre el artista y su amplio público mexicano.

Bad Bunny en concierto en
Bad Bunny en concierto en el Estadio Azteca de la Ciudad de México el viernes 9 de diciembre de 2022. Bad Bunny fue uno de los artistas de la música urbana latina que marcaron el 2022. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

En el caso de Bad Bunny, el evento en México simboliza la importancia de su comunidad digital y la manera en que la música trasciende las pantallas para convertirse en vivencias compartidas. Para los Top Listeners, recibir una invitación no sólo representa un premio, sino también una confirmación de que su pasión por el artista tiene un valor real en el ecosistema musical actual.

