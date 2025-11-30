Estos podrían ser los artistas mexicanos más escuchados del Spotify Wrapped 2025

Imágenes de Peso Pluma en el Arre HSBC. (@teamdoblepmx)

El público mexicano se prepara para uno de los momentos más esperados del año: la llegada del Spotify Wrapped. Este resumen anual no sólo revela los hábitos de escucha de millones de usuarios, sino que también se ha convertido en un medidor ideal del poder de la música mexicana alrededor del mundo.

Con el Wrapped a la vuelta de la esquina, la expectativa está puesta en qué artistas nacionales volverán a aparecer en los listados globales y cuáles canciones marcarán el cierre de este 2025.

Imágenes de Peso Pluma en el Arre HSBC. (@teamdoblepmx)

Figuras como Peso Pluma, Junior H y Natanael Cano ya han demostrado en ediciones anteriores que pueden competir de tú a tú con estrellas internacionales, y todo apunta a que podrían repetir su hazaña este año, consolidando a la industria mexicana como una de las más influyentes en la plataforma.

El protagonismo mexicano en ediciones pasadas del Spotify Wrapped

En 2024, México vivió un momento histórico. Peso Pluma se consolidó como el artista nacional más escuchado en Spotify, además se incrustó en la posición 7 de la lista de artistas más escuchados a nivel global, superando en el proceso a artistas como Kanye West, Ariana Grande y Feid.

Para el Spotify Wrapped 2024, Peso Pluma se consolidó no sólo como el artista más escuchado a nivel nacional, sino que se posicionó en el Top 10 global. -(Imagen Ilustrativa Infobae)

De igual manera, Fuerza Regida, Natanael Cano, Junior H y Xavi también figuraron en los rankings más destacados. Canciones como “La Diabla”, “Madonna” y “Que Onda” trascendieron fronteras, convirtiéndose en fenómenos globales que pusieron al regional mexicano y los corridos tumbados en el centro de la conversación cultural.

Por otro lado, aunque ese año estuvo dominado por figuras masculinas de estos géneros, el Spotify Wrapped 2024 también dio espacio a las artistas mexicanas, quienes reafirmaron su vigencia y conexión con el público:

Julieta Venegas : reafirmó su vigencia y conexión con públicos de toda Latinoamérica.

Belinda : se consolidó como referente del pop mexicano.

Natalia Lafourcade : se mantuvo como una de las cantautoras más respetadas, fusionando tradición y modernidad.

Danna Paola : logró mantenerse en el top gracias a su incursión en el pop urbano y colaboraciones internacionales.

Kenia OS: consolidándose como representante de la nueva ola del pop, con fuerte impacto en audiencias jóvenes.

En este sentido, la más destacada en aquella edición fue Kenya OS como la artista más escuchada en Spotify México. En Spotify, la sinaloense logró acumular poco más de 10 millones de oyentes mensuales con éxitos como “Tommy y Pamela” en colaboración con su actual pareja Peso Pluma, además del hit que fueron "Malas Decisiones" y “Bobo” para ella.

Spotify felicitó a Kenia OS por convertirse en la artista mexicana más escuchada en 2024. Crédito: X/ @Spotify México

Los nombres que podrían dominar el Wrapped 2025

Este año, todo apunta a que artistas mexicanos emergentes, así como aquellos que ya destacaron anteriormente, seguirán brillando en las listas mundiales:

Peso Pluma , líder indiscutible del regional mexicano, con colaboraciones que mantienen su presencia en el Top Global .

Grupo Frontera , que ha reforzado su popularidad con temas que conectan tanto en México como en Estados Unidos .

Natanael Cano , pionero de los corridos tumbados, que continúa acumulando millones de streams.

Fuerza Regida , con éxitos como “Chavalitas” , que llegó a colarse en el Top Global .

Carin León, que ha trascendido fronteras al colaborar con figuras de la talla de Bon Jovi .

El Bogueto, cuya canción “Cuando No Era Cantante” sorprendió al entrar en el Top 25 Global, mostrando la diversidad del panorama mexicano.

El Bogueto mostró euforía con sus seguidores ante la noticia de aparecer en el Top Global de Spotify, adelantando que se vienen nuevas noticias en torno a "Cuando no era cantante". Crédito: Instagram/ @elbogueto

Canciones mexicanas que podrían liderar el Wrapped 2025

El año ha estado marcado por una explosión de éxitos mexicanos que han conquistado tanto el mercado nacional como el internacional. Entre los temas con mayor proyección para aparecer en el resumen anual destacan:

“Chavalitas” – Fuerza Regida: Se consolidó como uno de los himnos del regional mexicano y alcanzó el Top Global de Spotify .

“Cuando No Era Cantante” – El Bogueto & Yung Beef: Una sorpresa que irrumpió en el Top 25 Global , mostrando la fuerza de la nueva ola de reguetón mexicana.

“Perlas Negras” – Natanael Cano & Gabito Ballesteros: Una colaboración que se volvió viral en México y Estados Unidos , consolidando la fuerza de los corridos tumbados.

“Por Sus Besos” – Tito Double P: Tema que escaló rápidamente en el Top México , mostrando la popularidad creciente del artista en el regional.

“Marlboro Rojo” – Fuerza Regida: Otro éxito del grupo que se viralizó en México y Estados Unidos, mostrando la fuerza del regional.

Así se vivió la fiesta del Reggaetón Mexa de Spotify. (Cortesía: Spotify México)

Con el listado a punto de revelarse, todo indica que los artistas mexicanos volverán a dar de qué hablar en las listas. El regional mexicano promete continuar marcando tendencia, mientras que nuevas propuestas como las de El Bogueto muestran la diversidad y fuerza de la escena nacional. Para el público mexicano, el Wrapped 2025 es más que un resumen: es la confirmación de que su música está conquistando el mundo.