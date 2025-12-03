México

Guillermo del Toro es el primer mexicano que recibe el BFI Fellowship: qué es y por qué es un máximo honor británico

El cineasta tapatío hace historia como el primer latinoamericano que recibe la beca del British Film Institute

Guillermo del Toro attends the
Guillermo del Toro attends the MoMa's 15th Annual Film Benefit honoring Del Toro at the Museum of Modern Art in New York City, U.S., December 8, 2022. REUTERS/Eduardo Munoz

En una noticia que reafirma el lugar del talento mexicano en la élite mundial, Guillermo del Toro ha sido seleccionado para recibir la BFI Fellowship, el máximo reconocimiento que otorga el British Film Institute (BFI), la organización cinematográfica más importante del Reino Unido.

Este honor, considerado un galardón de por vida, convierte al director tapatío en el primer mexicano y el primer latinoamericano en recibir la prestigiosa distinción, que reconoce su “extraordinaria contribución al cine mundial” tanto en animación como en acción real.

¿Qué es el BFI Fellowship y por qué es importante?

El BFI Fellowship es una beca honorífica entregada desde 1983 a figuras cuya obra ha dejado una huella indeleble en la cultura cinematográfica y televisiva internacional.

Entre los galardonados previos se encuentran leyendas como Martin Scorsese, Christopher Nolan, Bette Davis, David Lean, Satyajit Ray, Orson Welles y Marcel Carné. El actor John Hurt calificó el premio como “el mayor honor posible”.

De los 91 becarios históricos, la mayoría son británicos, pero ha habido algunos ganadores de países como Estados Unidos, Francia, India, Irán, Japón, Canadá, Australia, Mali y Senegal.

Guillermo del Toro es el primer representante de México y de toda América Latina en ingresar a esta exclusiva lista.

Del Toro: un cineasta universal

Director Guillermo del Toro reads
Director Guillermo del Toro reads the honoris for Actor Kim Novak, who is the recipient of the Golden Lion for Lifetime Achievement, during the 82nd Venice Film Festival, in Venice, Italy, September 1, 2025. REUTERS/Remo Casilli

El BFI subrayó la “versatilidad artística” de Del Toro, quien no ha dejado de asombrar tanto a públicos infantiles como adultos: Pinocho, con la que ganó el Oscar a Mejor Animación; El laberinto del fauno y La forma del agua (ambas ganadoras de múltiples premios internacionales); su reciente éxito con Frankenstein, y la aclamada Cronos, ópera prima que será relanzada como parte del homenaje en Londres.

El reconocimiento destaca la “capacidad de Del Toro para cruzar barreras culturales, trabajar en español e inglés, y consolidarse como una de las voces más influyentes del cine contemporáneo”.

El BFI resalta su aporte en ambos géneros y el sello poético y oscuro que ha redefinido el género fantástico a nivel global.

¿Qué dijo Del Toro?

Guillermo del Toro llega a
Guillermo del Toro llega a la 80a entrega anual de los Globos de Oro en el Hotel Beverly Hilton el 10 de enero de 2023, en Beverly Hills, California.(Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Guillermo del Toro compartió en redes sociales su agradecimiento. El director compartió un tuit de la noticia y escribió: “Muchas, muchas gracias al BFI”. Y agregó:

“Agradezco a todos en el BFI por esta gran distinción. Me esforzaré por trabajar arduamente para demostrar que soy digno de la confianza que han depositado en mí”, señaló el cineasta.

La ceremonia oficial se celebrará en la cena anual del presidente del BFI en Londres, en mayo de 2026, acompañada de proyecciones especiales y homenajes, incluido el reestreno en cines británicos de Cronos (1993).

El histórico logro no sólo es celebración individual, sino colectivo: Del Toro forma parte de la llamada “Trinidad Mexicana”, junto a Alfonso Cuarón y Alejandro G. Iñárritu, trío que ha redefinido el lenguaje cinematográfico durante el siglo XXI y sumado decenas de premios Oscar.

El BFI ha reiterado que sólo aquellos cuyo aporte ha cambiado la narrativa y estética del cine mundial están a la altura de este reconocimiento. Ahora, con Del Toro como becario, el nombre de México se inscribe en letras doradas en la historia del cine británico y global.

