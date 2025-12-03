México

Cómo preparar y consumir la avena para que actúe como un probiótico natural

A pesar de que muchos de sus beneficios son muy populares, este es uno poco conocido

La avena es un cereal
La avena es un cereal considerado de elevado valor nutricional.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

La avena figura entre los alimentos más recomendados para mejorar la salud digestiva gracias a su aporte de fibra y compuestos funcionales.

Y aunque no contiene probióticos vivos como es el caso de otro alimentos, su perfil nutricional la convierte en un aliado clave para estimular el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino.

Incorporar este cereal en la alimentación diaria puede favorecer el equilibrio de la microbiota intestinal por lo que si se consume de forma adecuada puede llegar a funcionar como una especie de probiótico natural y brindar beneficios muy similares.

Su elevado contenido fibra lo
Su elevado contenido fibra lo vuelve un aliado de la salud intestinal.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de la avena para actuar como un probiótico natural

La avena no es un probiótico en sí mismo, ya que los probióticos son microorganismos vivos que aportan beneficios al organismo cuando se consumen en cantidades adecuadas.

Sin embargo, la avena sí puede considerarse un prebiótico natural pues los prebióticos son compuestos que alimentan a los probióticos y favorecen su crecimiento en el intestino.

Entre sus beneficios como prebiótico natural se encuentran los siguientes:

  • Contiene betaglucanos, un tipo de fibra soluble que estimula el desarrollo de bacterias intestinales beneficiosas.
  • Mejora la salud digestiva al promover la diversidad y el equilibrio de la microbiota intestinal.
  • Contribuye a fortalecer el sistema inmunológico, ya que una microbiota sana se relaciona con una mejor respuesta inmunitaria.
  • Ayuda a regular el tránsito intestinal y previene el estreñimiento.
  • Favorece la producción de ácidos grasos de cadena corta, que mantienen la salud del colon y participan en la reducción de la inflamación.
Consumir avena de manera regular
Consumir avena de manera regular puede potenciar el efecto de los probióticos en la dieta al crear un ambiente favorable para su desarrollo y función en el organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar y consumir la avena para que actúe como un probiótico natural

Para que la avena favorezca el desarrollo de bacterias beneficiosas en el intestino y actúe como un prebiótico natural, se recomienda consumirla de las siguientes formas:

Formas de preparar la avena

1. Avena remojada (overnight oats)

  • Mezcla copos de avena con leche o bebida vegetal.
  • Agrega yogur natural (preferiblemente con probióticos).
  • Deja reposar la mezcla en el refrigerador toda la noche.
  • Por la mañana, consume la avena sin cocción para asegurar que la fibra prebiótica siga intacta y potencie el efecto de los probióticos presentes en los otros ingredientes.

    • 2. Avena cocida

  • Cocina los copos de avena en agua o leche.
  • Una vez fría, puedes añadir yogur o kéfir antes de consumirla para incorporar probióticos vivos, ya que el calor del cocido destruye los microorganismos de productos lácteos si se agregan durante la cocción.

    • 3. Avena en batidos

  • Añade copos de avena cruda a licuados con frutas y yogur o kéfir.
  • Consumir la avena cruda favorece la acción prebiótica.

    • (Imagen Ilustrativa Infobae)
    (Imagen Ilustrativa Infobae)

    Recomendaciones

    • Utiliza avena entera o integral para aprovechar al máximo el contenido de fibra prebiótica.
    • Combina la avena con alimentos fermentados como yogur, kéfir o kombucha para potenciar el crecimiento de bacterias saludables.
    • Mantén una ingesta constante para obtener beneficios a largo plazo en la salud intestinal.

    Estas preparaciones permiten que la avena funcione como prebiótico y favorezca la acción de los probióticos consumidos en la dieta.

