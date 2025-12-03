México

Beca Rita Cetina 2025: quiénes reciben su pago el 5 de diciembre

El beneficio de este apoyo puede aumentar de acuerdo con la cantidad de hijos por familia

(Archivo)
(Archivo)

La distribución de los pagos de la Beca Rita Cetina durante diciembre presenta una dinámica crucial para las familias que dependen de este apoyo social.

Conforme a lo establecido por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, este viernes 5 de diciembre corresponde a los beneficiarios cuyos tutores registraron apellidos que inician con la letra C.

De esta manera, estudiantes de secundaria pública cuyas familias lleven apellidos como Castro, Carrillo Cárdenas, Castillo, Cruz, Chávez, entre otros, recibirán el depósito programado de mil 900 pesos directamente en sus tarjetas del Banco del Bienestar.

Calendario completo de beca Rita Cetina

Calendario de pagos de la
Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina en diciembre 2025. Foto: Facebook/Julio León.
  • Jueves 4 de diciembre 2025 - Letra A, B
  • Viernes 5 de diciembre 2025 - Letra C
  • Lunes 8 de diciembre 2025 - Letras D, E, F
  • Martes 9 de diciembre 2025 - Letra G
  • Miércoles 10 de diciembre 2025 - H, I , J , K, L
  • Jueves 11 de diciembre 2025 - Letra M
  • Lunes 15 de diciembre 2025 - Letras N, Ñ, O, P, Q
  • Martes 16 de diciembre 2025 - Letra R
  • Miércoles 17 de diciembre 2025 - Letra S
  • Jueves 18 de diciembre 2025 - Letras T, U , V, W, X, Y, Z

Este esquema de pagos escalonados ha sido definido para agilizar la logística y evitar saturaciones en las sucursales y cajeros, un mecanismo que, según reiteró Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, busca asegurar que “todos los seleccionados dispongan del recurso sin contratiempos”.

A su vez, las transferencias de recursos se concretan únicamente de lunes a jueves durante gran parte del mes, permitiendo que cada grupo de beneficiarios pueda planificar mejor la recepción y el retiro del apoyo.

De cuánto es la beca Rita Cetina

Los responsables de este proceso, la Secretaría de Educación Pública y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, han detallado que el monto se mantuvo en mil 900 pesos por familia, aunque en caso de tener más de un hijo en secundaria, se agregan setecientos pesos extra por cada menor adicional.

Este soporte económico tiene como objetivo favorecer los materiales y recursos esenciales para la continuidad en la educación básica: libros, útiles escolares, alimentos, papelería, uniformes y costos de traslado entre el hogar y la escuela.

(Jesús Avilés/ Infobae México)
(Jesús Avilés/ Infobae México)

Este programa forma parte de los esfuerzos por reducir la deserción escolar, objetivo central establecido por las autoridades educativas federales. Al segmentar la entrega, no solo se evitan filas y aglomeraciones, sino que también se permite una mejor gestión para padres y tutores, que pueden anticipar sus gastos para el cierre del año.

Por último, la Secretaría informó además que el siguiente periodo de pago quedó programado para febrero de 2026, brindando así certeza sobre la continuidad de la ayuda y la posibilidad de planear a mediano plazo el uso de los recursos relevantes para quienes forman parte del padrón de becarios.

