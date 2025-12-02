Tunden a Karla Berman por decir que jóvenes ‘deberían pagar por trabajar’ y así se defendió la tiburona de Shark Tank

La intervención de la empresaria en un podcast, donde habló sobre el valor de los recién egresados, fue interpretada como una falta de empatía y generó reacciones adversas en plataformas digitales (@karlitaberman)

La controversia en torno a las declaraciones de Karla Berman, reconocida empresaria e inversionista de Shark Tank México, ha escalado en las redes sociales tras la viralización de un video en el que sugiere que quienes inician su carrera profesional “deberían pagar por trabajar”.

Esta postura, que muchos interpretaron como una desvalorización del esfuerzo de los jóvenes en el mercado laboral, provocó una oleada de críticas y reacciones adversas, especialmente entre jóvenes profesionistas.

El comentario de Karla Berman sobre los primeros empleos

El origen de la polémica se remonta a una intervención de Berman en el podcast Compuestos, donde abordó el valor que los recién egresados aportan a las empresas en sus primeros años de experiencia.

Usuarios critican la postura de Karla Berman al considerar que desvaloriza el esfuerzo de los jóvenes en el mercado laboral mexicano

En ese espacio, la empresaria afirmó: “Que te guste es un muy mal criterio para encontrar un trabajo, sobre todo al principio de tu carrera. Lo que tienes que encontrar es un trabajo donde vas a aprender muchísimo, porque la verdad tu primer trabajo, o tus primeros años de trabajo, deberíamos de pagar, porque la verdad es que le traemos muy poco valor a las empresas y más bien, nosotros estamos aprendiendo muchísimo. Yo creo que lo tenemos que ver así”.

La empresaria acudió como invitada al podcast Compuestos. Crédito: YT Compuestos Podcast

Estas palabras, pronunciadas en el contexto de una conversación sobre el inicio de la vida laboral, fueron interpretadas por muchos como una falta de empatía hacia quienes enfrentan condiciones precarias al buscar empleo.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Diversos usuarios expresaron su desacuerdo y cuestionaron la perspectiva de Berman, señalando que su visión desconoce las dificultades reales que enfrentan quienes buscan su primer empleo.

Entre los comentarios más destacados se encuentran críticas como: “‘Hay que pagar por trabajar’. Claro, porque ustedes jamás han sufrido la precariedad de buscar empleo, pinches nepobabies”, así como señalamientos sobre el privilegio y el nepotismo:

“Esta mujer es producto del nepotismo, no del trabajo duro, por lo tanto, no tiene idea de las implicaciones que tiene una persona que empieza desde abajo”.

Críticas en redes sociales señalan el privilegio y el nepotismo en la trayectoria de Karla Berman tras sus polémicas declaraciones (Instagram / @karlitaberman)

Karla Berman pide disculpas y revalora el primer empleo

Aunque el video original del podcast fue publicado hace dos meses, la magnitud de la respuesta pública llevó a Karla Berman a pronunciarse nuevamente sobre el tema.

La hija de la periodista Shanik Berman compartió un video en el que reconoció que su mensaje no fue claro y admitió un error de comunicación. En sus palabras: “Me tomé el tiempo de leerlos, y de ver todos los memes y todos los reclamos que me han hecho y la verdad es que al principio me enojé, dije ‘no me entendieron, debieron haber escuchado bien el podcast’. Incluso les contesté a algunas personas”.

Karla Berman admite error de comunicación y reconoce que su mensaje sobre el primer empleo no fue claro para la audiencia (FB shark tank mexico)

Posteriormente, Berman explicó que, tras volver a escuchar su intervención en el podcast, comprendió que su forma de expresarse no fue la adecuada.

“Volví a escuchar el podcast. Estaba segura que era muy obvio que yo lo había dicho en un sentido metafórico, o sea que era tan importante aprender en tus primeros años que casi casi debías de pagar, pero cuando lo volví a escuchar, no escuché eso, escuché que literalmente dije ‘deberías de pagar po trabajar’. Mi punto no fue justificar sueldos bajos o malas condiciones, sino enfatizar la importancia del aprendizaje de las primeras estapas. En mi cabeza lo dije metafóricamente y jamás con la intención de que nadie trabaje gratis. Toca pedir perdón”.

La 'tiburona' admite que se expresó mal. Crédito: TikTok @karlitaberman

Karla Berman aceptó haber dicho “una pendejada” y reiteró que no aconseja trabajar gratis, “que para eso está el servicio social y las prácticas profesionales”, prometiendo que en adelnate cuidará mejor sus palabras.