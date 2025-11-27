México

Pensión Bienestar 2025: en qué letra de beneficiarios va el pago de este mes de noviembre

Este programa social otorga un total de 6 mil 200 pesos a adultos mayores de 65 años y más

El programa social va dirigido
El programa social va dirigido a adultos mayores de 65 años y más. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Bienestar es un programa social implementado por el Gobierno de México, enfocado a personas que tienen 65 años o más.

Aquellas personas que reciben cada dos meses un depósito de 6 mil 200 pesos, entregado a través de tarjetas emitidas por el Banco del Bienestar.

Este esquema busca garantizar un ingreso regular a las personas mayores de 65 años y más, con la intención de ayudarles a cubrir gastos esenciales y reforzar su estabilidad económica.

La Secretaría del Bienestar se encarga de organizar y vigilar el funcionamiento de la Pensión Bienestar, procesando inscripciones, pagos y atención a usuarios.

Adultos mayores de 65 años
Adultos mayores de 65 años y más recibirán un total de 6 mil 200 pesos bimestrales en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar. Foto: Archivo/Infobae México.

El Gobierno de México a través de la Secretaría del Bienestar señala que el más reciente abono vinculado al apoyo ocurrió en noviembre, conforme lo informó el Gobierno de México.

El orden de los depósitos para la entrega de fondos depende de la inicial del apellido paterno, lo que permite administrar la asignación de recursos.

Ariadna Montiel, responsable de la Secretaría del Bienestar, publicó a través de medios oficiales el calendario para los pagos de noviembre de 2025.

De manera constante, se ha informado que los depósitos obedecen al orden alfabético del apellido paterno de quienes están inscritos.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, destacó que por primera ocasión mujeres de 60, 61 y 62 años de edad recibirán el pago de este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Este ciclo contempla el último pago del año en este programa, incluyendo noviembre y diciembre en una sola exhibición.

Con referente a las dispersiones de este mes, la entrega del apoyo inició el lunes 3 de noviembre para cierto segmento de adultos mayores y beneficiarios, quienes aparecen en la lista de quienes recibieron la Pensión Bienestar.

Algunos beneficiarios de este esquema social expresan dudas respecto al pago de noviembre, en particular sobre la letra del abecedario que corresponde para recibir el depósito.

Para este jueves 27 de noviembre, algunos beneficiarios de la Pensión Bienestar se preguntan en qué letra va el pago de este mes.

Esta es la letra de beneficiarios que han cobrado el pago de noviembre de la Pensión Bienestar 2025 hasta este jueves 27 de noviembre

Como se mencionó anteriormente, los pagos de la Pensión Bienestar de este mes de noviembre ya se hicieron a algunos beneficiarios y hasta este jueves 27 del presente mes, estos son los adultos mayores de 65 años de edad que ya han cobrado el programa social.

R Lunes 24

S Martes 25

T, U, V Miércoles 26

W, X, Y Z Jueves 27

Por lo tanto, hasta este jueves 27 de noviembre, aquellos beneficiarios cuya primera letra de su apellido paterno comience con la letra W, X, Y y Z recibirán su respectiva dispersión en sus tarjeta del Banco del Bienestar correspondientes.

Este es el calendario oficial
Este es el calendario oficial de la Pensión Bienestar de este mes de noviembre de 2025. Foto: X/@A_MontielR.

Por lo tanto, hasta este jueves 27 de noviembre finalizan los pagos de la Pensión Bienestar para todos los beneficiarios de este mes de noviembre. Todas las personas adultas mayores de 65 años y más, que integran este programa social, ya debieron haber recibido su respectivo depósito.

