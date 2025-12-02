“Narcotraficante”: así se presentó Joaquín Guzmán López ante una jueza de EEUU durante su declaración de culpabilidad

Joaquín Guzmán López se declaró culpable de dos cargos (Anayeli Tapia/Infobae)

Durante la audiencia de Joaquín Guzmán López, quien es identificado como uno de los líderes de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, el sujeto conocido como El Güero aceptó su culpabilidad en dos cargos: lavado de dinero y actividades de narcotráfico.

La audiencia también reveló detalles sobre el secuestro de Ismael El Mayo Zambada, este último otro de los líderes del Cártel de Sinaloa, aunque de la facción conocida como La Mayiza.

Para recoger las declaraciones de Joaquín Guzmán, quien también es conocido como El Güero, la jueza Sharon Johnson Coleman le cuestionó al hombre sobre datos básicos, como su lugar de residencia y a qué actividades realizaba antes de ser asegurado por las autoridades de Estados Unidos.

Donde vivía y a qué se dedica: esta fue la respuesta del “Güero”

(Jovani Pérez - Infobae México)

El periodista Ariel Moutsatsos informó sobre lo sucedido en la audiencia en la que el hijo del Chapo Guzmán aceptó su culpabilidad en dos cargos. Uno de los momentos destacados por el comunicador es cuando Joaquín Guzmán fue cuestionado por sus actividades cotidianas.

El Güero aseguró que vivía en Sinaloa y cuando la jueza le preguntó sobre las actividades a las que se dedicaba. Sin dar mayores explicaciones, Joaquín Guzmán respondió: “narcotraficante”.

Ante la respuesta, la jueza se mostro sorprendida de la reacción tan directa del hijo del Chapo, según describe Moutsatsos para el portal Nmás.

Las declaraciones de Joaquín Guzmán fueron acompañadas por un gesto de en el que mostraba las palmas de las manos y encogió sus hombros, acorde con lo narrado por el periodista.

El Mayo Zambada fue secuestrado en México y llevado a EEUU (REUTERS/Jane Rosenberg)

El Güero también admitió su papel en la supervisión, producción y trasiego de grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo, este último un opioide que ha generado una crisis de salud en EEUU.

No recibirá crédito por el secuestro

Joaquín Guzmán fue detenido junto con Ismael Zambada. ambos identificados como líderes de diferentes facciones del Cártel de Sinaloa. Según lo expuesto en el archivo, el secuestro del Mayo no representa una ventaja para el hombre que recientemente se declaró culpable de dos cargos en su contra.

“Guzmán López coordinó y cometió el secuestro del Individuo A [presuntamente El Mayo Zambada], entre otras razones, con la esperanza de recibir crédito por cooperación del gobierno de Estados Unidos para él y su hermano”.

Sin embargo, el documento señala que no recibirá crédito por el secuestro mencionado, el cual no fue solicitado, aprobado o condonado por EEUU.