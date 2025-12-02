México

Asesinan a dos criminales durante enfrentamiento en Villaflores, Chiapas

Un par de días antes fueron registrados vehículos incendiados y detonaciones en la entidad

Agentes de seguridad acudieron al sitio
Dos presuntos miembros de la delincuencia organizada fueron asesinados en Chiapas durante un enfrentamiento armado. Lo anterior en el marco de un operativo en la zona frailesca.

Los hechos sucedieron en el ejido Cristóbal Obregón, ubicado en el municipio de Villaflores e informados por el titular de la Secretaría de Seguridad de Chiapas, Óscar Alberto Aparicio Avendaño.

Fue poco antes de la 4:00 de la tarde del 2 de diciembre que las autoridades estales informaron sobre un “operativo robusto en la zona”. Posteriormente fue informada la neutralización de dos individuos.

Elementos de la Fuerza de Acción Media Pakal fueron objeto de una agresión que resultó en la muerte de dos sujetos que llevaban armas y chalecos tácticos. De igual manera, fueron incautado armamento y cartuchos.

“Estamos en esta zona, está el subsecretario de Seguridad del Pueblo, está el director general de la Agencia de Investigación Ministerial y se encuentra también con nosotros el director de la Fuerza de Reacción Pakal”, es parte de lo compartido por Aparicio Avendaño.

Un video compartido por la Secretaría de Seguridad del Pueblo muestra elementos de seguridad en tierra, además de un helicóptero en la zona. Las acciones suceden luego de que el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Agilar, anunció en sus redes sociales el programa Carretera Segura Zona Frailesca.

De igual manera, la grabación compartida por las autoridades también registra a los dos sujetos neutralizados y de quienes no hay detalles sobre sus identidades.

Parte de las acciones en Villaflores
“Estamos trabajando mucho el tema de seguridad en el estado; por ello, estamos implementando acciones que nos permitan seguir construyendo la paz en Chiapas. Aplicaremos la ley, porque no queremos vivir con violencia”, escribió el mandatario.

Quema de vehículos y disparos en Villaflores

Las acciones en el municipio de Villaflores suceden luego de que el pasado 30 de noviembre fueron registrados bloqueos carreteros, disparos y quema de vehículos en la entidad. En dicha ocasión las autoridades confirmaron que a un torton, una camioneta pick up y un sedán les prendieron fuego, lo anterior en una zona a aproximadamente dos horas de Tuxtla Gutiérrez.

Fue en Cristóbal Obregón que fueron reportados disparos de arma de fuego. Luego de los informes sobre la violencia en la zona las autoridades destacaron que no hubo personas heridas.

“No se reportan personas lesionadas ni amenazas directas a la comunidad, y las vías de comunicación se mantienen bajo supervisión permanente“, aseguró la Secretaría de Seguridad estatal.

