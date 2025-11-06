Capturan a 8 presuntos integrantes del CJNG vinculados con la quema de vehículos y bloqueos en Chiapas

Foto: Secretaría de Seguridad del Pueblo

El despliegue conjunto de corporaciones federales y estatales en el municipio de Villaflores, en Chiapas, derivó en la captura de ocho presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como en el aseguramiento de armamento, drogas y vehículos relacionados con actividades ilícitas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), los arrestos se llevaron a cabo en una acción conjunta dirigida a contener la delincuencia en la región, lo que resultó en la aprehensión de ocho sujetos identificados como Rigoberto “N” alias “Pato”, José “N”, Diego “N” alias “El Halcón”, Fredy “N”, Emanuel “N”, Yan “N” alias “Chuky”, Eber “N” y Ernesto “N”.

Durante la operación, los agentes incautaron un total de 23 cargadores (siete diseñados para fusiles AR-15 y dieciséis para rifles conocidos como “cuerno de chivo”), cinco armas largas tipo “cuerno de chivo”, dos rifles AR-15, una pistola de salva, dos chalecos tácticos, una pechera, un equipo de comunicación satelital (starlink), un radio portátil, 467 cartuchos calibre 7,62 mm y 205 cartuchos calibre 2,23 mm, además de ocho teléfonos celulares, cuarenta y cinco dosis de aparente marihuana, ochenta dosis de cristal y tres motocicletas.

En el operativo participaron elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) junto con la Guardia Estatal Preventiva, elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal, la Defensa y la Guardia Nacional (GN).

Todos los detenidos, junto con el arsenal, las sustancias y los vehículos asegurados, fueron puestos a disposición de las instancias responsables que determinarán su situación jurídica y continuarán con las investigaciones correspondientes por los posibles delitos cometidos.

Detenidos están vinculados con quema de vehículos y bloqueos

En redes sociales fueron compartidas imágenes de lo ocurrido (X/@XHVXTabasco)

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que los ocho detenidos están vinculados a diversos delitos en la región, entre los que se encuentra la quema de vehículos durante bloqueos registrados el pasado 13 de octubre en la carretera de Jesús M. Garza- Villaflores.

Los reportes de ese día refirieron que los bloqueos y hechos violentos ocurrieron en la región de Jiquipilas, Cintalapa y Arriaga, así como de Villaflores. Además de que se registraron balaceras en diversos puntos del estado.

De acuerdo con los datos, esta célula criminal operaba en la región Frailesca, y también está vinculada con la privación ilegal de la libertad de una persona, ocurrida en la colonia Jesús M. Garza, así como a diversos delitos que aún continúan investigando.