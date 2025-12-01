Enfrentamientos entre cárteles provocan narcobloqueos en Villaflores, Chiapas

Narcobloqueos en Villaflores, Chiapas. (Redes sociales)

La noche del domingo, el municipio de Villaflores, Chiapas, al sureste de México, fue escenario de episodios violentos vinculados. Diversos ataques armados, bloqueos carreteros y la quema de vehículos generaron temor entre residentes y viajeros que presuntamente fueron desatados por el choque entre integrantes del Cártel de Sinaloa (CDS)y el Cártel de Chiapas y Guatemala.

De acuerdo con reportes de pobladores en redes sociales y medios locales, la comunidad de Nuevo México fue uno de los principales escenarios de los ataques.

Información oficial indica que personas armadas incendiaron al menos tres vehículos: un torton, una camioneta pick up y un sedán. Los hechos ocurrieron a aproximadamente dos horas de Tuxtla Gutiérrez, la capital estatal.

Además, se reportaron fuertes detonaciones en la localidad de Cristóbal Obregón, a solo tres kilómetros de Nuevo México, aunque no se ha confirmado si los disparos fueron entre grupos rivales o dirigidos a las fuerzas de seguridad desplegadas en la zona.

Videos difundidos en redes sociales muestran las intensas llamas y columnas de humo que dejó la quema de vehículos. La recomendación entre la comunidad fue evitar circular por la carretera Villaflores-Coita para disminuir el riesgo de verse involucrado en los ataques.

¿Qué dijo la Secretaría de Seguridad?

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) confirmó a través de un comunicado que se registró la quema de vehículos y puntualizó: “Hasta este momento, no se reportan personas lesionadas ni amenazas directas a la comunidad, y las vías de comunicación se mantienen bajo supervisión permanente. Las autoridades competentes ya llevan a cabo las investigaciones correspondientes para determinar el origen de los hechos y dar con los responsables”.

La SSP exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales, evitando la difusión de rumores que puedan generar preocupación innecesaria.

La presencia de bloqueos afectó no solo al municipio de Villaflores y sus inmediaciones, sino también las afueras de Ocozocoautla. Ciudadanos reportaron vehículos obstaculizando accesos, mientras elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la SSP patrullaban las áreas afectadas, realizaban aseguramiento de zonas y revisaban accesos principales.

Informes no oficiales indican que la facción llamada “Pulseras”, vinculada al CDS, busca ganar terreno tras los recientes operativos de seguridad estatal y federal que afectaron la estructura del cártel rival.

La Fiscalía General del Estado (FGE) comunicó que abrió una investigación sobre los hechos y que ya existen “avances importantes respecto a la identidad de las personas que provocaron estas acciones, quienes van a enfrentar a la justicia”.

Disputa entre cárteles por Chiapas

La escalada violenta en Chiapas se enmarca en una pugna territorial entre el Cártel de Sinaloa y el grupo denominado Cártel de Chiapas y Guatemala, cuyos integrantes han incrementado su presencia en la región durante los últimos meses.

Mientras se desataba la crisis de violencia, la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento encabezaba en el centro de Villaflores el encendido del árbol navideño, en un acto público donde invitó a turistas a visitar el municipio. “Vamos a ser bendecidos aquí en Villaflores, porque aquí somos personas buenas y las personas buenas merecen cosas buenas. Bienvenidos a quienes nos visitan en Villaflores, donde hay seguridad”, afirmó.

El pasado mes de octubre, el municipio registró narcobloqueos tras un operativo en el que se buscó la detención de Juan Manuel Valdovinos Mendoza, alias “El Señor de los Caballos”, presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras el asesinato en 2021 de Gilberto Rivera Beltrán, alias “El Junior”, lugarteniente del Cártel de Sinaloa, Valdovinos Mendoza buscó ocupar su lugar y, ante la negativa interna, consolidar un bloque con el CJNG. Además, se le vincula con La Barredora.