Caen tres presuntos miembros del Cártel de Sinaloa Chiapas que llevaban chocolates con hongos alucinógenos

Viajaban en un auto con reporte de robo en Tabasco

Los tres sujetos capturados (SSP Chiapas)

Dos hombres y una mujer fueron detenidos en Chiapas junto con drogas y un auto con reporte de robo, dos de los ahora capturados son originarios de Sinaloa y los tres refirieron pertenecer al Cártel de Sinaloa.

Se trata de Cristian “N”, Felipe “N” y Yajaira “N”, quienes fueron detenidos en Tuxtla como resultado de actos de investigación por una denuncia por la desaparición de una persona, según informó la Secretaría de Seguridad del Pueblo el 30 de noviembre.

Elementos del Grupo Interinstitucional ubicaron un vehículo Kia que con reporte de robo en Tabasco, en la unidad viajaban tres individuos junto con 63 bolsitas de cocaína, 10 bolsas pequeñas con marihuana, una docena de teléfonos celulares, un par de radios portátiles y dinero en efectivo, así como 71 poncha llantas, una tabla y una caja de chocolates con hongos alucinógenos.

“Al momento de su detención, los inculpados manifestaron pertenecer al denominado Cártel de Sinaloa, en tanto fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal, al igual que los bienes asegurados y el automotor”, es parte del informe de las autoridades de Chiapas.

Parte del informe de las autoridades (X/@sspchiapas)

Felipe “N” y Yajaira “N” son las personas capturadas y originaras de Sinaloa y a los tres se les acusa de delitos contra la salud, en su modalidad de posesión simple de cannabis sativa (marihuana) y cocaína, así como del traslado de vehículo con reporte de robo.

Otros detenidos del Cártel de Sinaloa en Chiapas

Cabe recordar que el pasado 27 de octubre fue informado el arresto de cinco presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa tras un enfrentamiento en Amatenangode la Frontera. Los sujetos fueron identificados como Ángel “N”, Rolando “N”, Ervin “N”, Mario R “N” y Mario “N”.

A dichos sujetos se les acusó de delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, asociación delictuosa, atentados contra la paz e integridad corporal del Estado, así como violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos.

(FOTO: FB: Fiscalía General del Estado de Chiapas)

En dicha ocasión los arrestos fueron derivados de que agentes de seguridad ubicaron a un hombre armado, al tratar de detener al sospechoso, este accionó su arma en contra de los uniformados, lo que provocó un enfrentamiento en el sitio.

Asimismo, el sospechoso logró entrar a un inmueble en donde había otras personas, las cuales también dispararon contra los agentes. Los implicados trataron de escapar de las autoridades al brincar a una casa cercana pero únicamente resultaron heridos.

