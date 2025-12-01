Cuántos años podría permanecer en la cárcel “El Hijo del Chapo” y por qué su condena sería menor

Joaquín Guzmán López podría reducir su sentencia de cadena perpetua a tan solo 10 años de prisión. (Jovani Pérez)

Joaquín Guzmán López, “El Güero”, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, reconoció ante una corte en Estados Unidos, su culpabilidad en dos delitos graves relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.

Los hechos sucedieron este lunes 1 de noviembre de 2025, en una corte ubicada en Illinois.

Este giro en el mundo del narcotráfico fue informado por el periodista Ariel Moutsatsos, tras terminar la audiencia del capo.

A pesar del perfil que tiene el hijo de “El Chapo”, lo más destacado de este suceso es la posible reducción de sentencia que podría dejarlo tras las rejas tan solo una década, pese a la magnitud de las acusaciones.

Audiencia de “El Güero” Guzmán

Según información revelada por el periodista Ariel Moutsatsos, como corresponsal de N+, en la audiencia, Guzmán López se declaró culpable de conspiración para tráfico de drogas hacia Estados Unidos y por integrar una empresa criminal continuada, lo que sería similar a el delito de delincuencia organizada en México.

Ambas imputaciones contemplan penas que van desde los diez años de prisión hasta cadena perpetua.

Sin embargo, según explicaron las autoridades estadounidenses, hay un acuerdo de cooperación con “El Güero”, el cual presuntamente está implícito en un informe que contiene 35 páginas con declaraciones del imputado.

Además, informes de la audiencia revelaron que la jueza, durante la sesión, preguntó al acusado sobre la ocupación que tenía antes de la detención, a lo que respondió: “Narcotraficante”, en una declaración directa que llamó la atención del tribunal.

Cuánto tiempo podría pasar “El Güero” en prisión

Según reportes de medios locales e internacionales, si el acusado mantiene su cooperación, la autoridad podría solicitar que las penas se reduzcan al mínimo legal permitido, es decir, diez años por cada cargo.

Adicional a esto, hay informes de que existe en la normativa estadounidense un acuerdo para que las sentencias se cumplan de manera concurrente. Esto significa que, de mantener la colaboración con el gobierno de EEUU, Guzmán López podría salir de prisión en diez años.

El Güero podría pasar únicamente 10 años en prisión. Crédito: @LuisKuryaki

Sin embargo, a pesar del acuerdo de colaboración, la reducción de penas depende de que la jueza determine si Guzmán López cumple con los términos pactados y si la Fiscalía formaliza el pedido.

La próxima audiencia, fijada para el primero de junio, podría definir la sentencia final o evaluar el avance de su cooperación.

En ese contexto, abogados y analistas prevén que la calidad y el volumen de la información aportada por el hijo del Chapo serán factores determinantes para su futuro judicial y el de otros actores relevantes del narcotráfico mexicano.

El papel de “El Güero” en la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada

Ismael “El Mayo” Zambada fue arrestado el 25 de julio de 2024 en El Paso, Texas, tras una operación que, según su testimonio, fue un secuestro encubierto orquestado por su Joaquín Guzmán López. (Anayeli Tapia/Infobae)

Reportes de Ariel Moutsatsos revelaron que la Fiscalía informó detalles nuevos sobre la entrega de Ismael El Mayo Zambada, líder histórico del cártel de Sinaloa, a las autoridades estadounidenses.

La acusación explicó que Guzmán López engañó a Zambada para que acudiera a una supuesta reunión en Sinaloa, donde fue privado de su libertad y trasladado en un vehículo hasta una avioneta que lo llevó finalmente a suelo estadounidense.

Durante el trayecto, Zambada fue sometido y lesionado, de acuerdo con la narración oficial.

La Fiscalía enfatizó que la extracción no fue solicitada ni planificada por Estados Unidos, sino orquestada por el propio Guzmán López como muestra de buena fe en el marco de su proceso de entrega.

El propio Guzmán López admitió su residencia en Sinaloa antes de su entrega, y su confesión pública subrayó el cambio de estrategia en la defensa de uno de los líderes visibles de Los Chapitos.

La situación mantiene atento tanto al sistema judicial estadounidense como al mexicano, en espera del desenlace de un proceso que podría modificar el mapa criminal en la región.