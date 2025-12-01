¿Cuáles son los libros que AMLO ha escrito?

Andrés Manuel López Obrador combina su carrera política con una prolífica labor como escritor, sumando veinte libros publicados sobre historia y poder. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México.

A lo largo de cuatro décadas, Andrés Manuel López Obrador ha construido un perfil doble: el del político y el del escritor. Su faceta como autor resulta tan activa como la pública, con veinte libros publicados que exploran desde los entresijos del poder hasta reflexiones históricas.

Un recorrido bibliográfico y político

El primer libro de AMLO, publicado en 1986, aborda la historia de Tabasco y marca el inicio de su trayectoria como autor. Crédito: Editorial Planeta

El primer libro de AMLO surge en 1986, centrado en la historia de Tabasco. Desde entonces, su producción ha sido constante:

“Los primeros pasos, Tabasco , 1810-1867” (1986) (1986)

“Del esplendor a la sombra: La República restaurada” (1988)

“Tabasco, víctima del fraude electoral” (1990)

“Entre la Historia y la Esperanza: corrupción y lucha democrática en Tabasco” (1996)

“Fobaproa, expediente abierto: reseña y archivo” (1999)

“Un proyecto alternativo de nación: hacia un cambio verdadero” (2004)

“Contra el desafuero: mi defensa jurídica” (2005)

“La mafia nos robó la Presidencia” (2007)

“La gran tentación: el petróleo de México” (2008)

“La mafia que se adueñó de México... y el 2012” (2010)

“No decir adiós a la esperanza” (2012)

“Neoporfirismo: hoy como ayer” (2014)

“El poder en el trópico” (2015)

“Catarino Erasmo Garza Rodríguez ¿Revolucionario o Bandido?” (2016)

“2018 La salida. Decadencia y renacimiento de México” (2017)

“Oye, Trump” (2017)

“A la mitad del camino” (2021)

“¡Gracias!” (2024)

“Grandeza” (2025)

Títulos clave de AMLO

En 'Hacia una economía moral', AMLO expone su modelo económico y social, defendiendo la empatía y la generosidad como bases para México. Crédito: Editorial Planeta

Ciertas publicaciones de López Obrador se convierten en hitos de su discurso y acompañan los momentos cruciales de su vida política.

En “La mafia nos robó la Presidencia” relata los hechos del proceso electoral de 2006 desde una óptica personal, enmarcando una oposición firme a lo que denominó el manejo fraudulento del poder. El libro narra la escalada de tensiones, la resistencia y la construcción de alianzas durante la contienda electoral.

Cuando AMLO expone su modelo económico en “Hacia una economía moral”, reivindica nuevos patrones de convivencia y organización para el país: “El paradigma que estamos construyendo se basa en la convicción de que es más fuerte la generosidad que el egoísmo, más poderosa la empatía que el odio...” Destaca este título porque fue publicado durante su gestión como presidente.

El título “2018 La salida. Decadencia y renacimiento de México” marca la antesala de su llegada a la presidencia. En sus páginas enfatiza la lucha contra la corrupción y propone una nueva corriente de pensamiento nacional. Plantea con firmeza que la honestidad debe ser piedra angular del gobierno y sociedad mexicana.

Con “Neoporfirismo: hoy como ayer” establece un paralelo entre el México del Porfiriato y la era neoliberal reciente. Expone cómo en ambas épocas la desigualdad, el autoritarismo y la concentración de la riqueza se han mantenido en el epicentro del poder.

La narrativa del poder: libros desde Palacio Nacional

Durante su mandato presidencial, López Obrador publicó 'A la mitad del camino', donde repasa logros, retos y desafíos de su gestión. Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro

Durante su mandato presidencial, López Obrador mantuvo su labor de escritor. En “A la mitad del camino”, se presenta una recopilación de logros, retos y directrices de su gestión: “El gobierno que represento está enfrentando varios desafíos... lo que deseamos de todo corazón es que al final de nuestro gobierno haya menos desigualdad, más felicidad y se mantenga siempre encendida la llama de la esperanza”.

El libro “¡Gracias!” funciona como testimonio de retiro anticipado y agradecimiento, especialmente dirigido a los jóvenes.

La producción más reciente, “Grandeza”, señala un giro hacia la investigación histórica, centrada en la reivindicación de los pueblos originarios. Afirma que la historia oficial ha ignorado la profundidad cultural indígena y propone “echar abajo la historia que crearon los invasores”. Anuncia que esta obra es la primera parte de un proyecto mayor, complementado en 2026 con “Gloria”, enfocado en la historia política nacional.