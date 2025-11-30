México

El ex presidente Andrés Manuel López Obrador opina de la gestión actual de su sucesora Claudia Sheinbaum

AMLO asegura que la transformación “sigue firme”

El expresidente Andrés Manuel López
El expresidente Andrés Manuel López Obrador dio su respaldo a la actual administración de Claudia Sheinbaum (@Claudiashein)

El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció con la presentación de su nuevo libro ‘Grandeza’ a través de un video, donde hizo diversas reflexiones, entre ellas, habló sobre su sucesora en la presidencia, Claudia Sheinbaum Pardo.

En su mensaje en el que expresó abiertamente su respaldo a la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien calificó como una “amiga” y una “extraordinaria presidenta”.

Desde su casa en Palenque, el exmandatario destacó que la continuidad de su proyecto político está garantizada bajo el liderazgo de su sucesora, a quien describió como una mujer excepcional comprometida con consolidar la transformación del país.

López Obrador subrayó que la actual administración continúa con el movimiento que él fundó y que lo llevó a la presidencia, donde el rumbo que trazó durante su sexenio, fortaleciendo los programas sociales y una visión de gobierno centrada en los pobres del país.

La transformación sigue

El ex-presidente resalta la continuación de la cuarta transformación. CRÉDITO: Youtube Andrés Manuel López Obrador

“Hay que hacer valer la democracia y nosotros, en nuestro movimiento —este movimiento impulsado por millones de mexicanos—, seguimos firmes”, afirmó.

En su intervención, el exmandatario enfatizó la relevancia histórica de que sea una mujer quien encabece el Ejecutivo y continúe con el proyecto político iniciado en 2018. “Tuvimos la enorme dicha de que quien me sustituye en la presidencia es una mujer excepcional y continúa la transformación”, dijo.

Sus palabras fueron interpretadas como un mensaje de respaldo directo a la administración federal, en un contexto en el que diversos sectores analizan el primer año de gobierno de Sheinbaum.

Saldría a defender a la presidenta

AMLO saldría a defender a
AMLO saldría a defender a la presidenta Claudia Sheinbaum (especial)

López Obrador también aprovechó para reflexionar sobre el papel de los liderazgos en la vida pública y la labor del gobierno, insistiendo en que los procesos de cambio no dependen de una sola persona, sino del apoyo y la participación de la ciudadanía.

Por igual, emitió fuertes señalamientos contra lo que calificó como “pensamiento conservador”, al recordar declaraciones recientes de un mandatario, afirmó que no otorgaría apoyos a personas con discapacidad porque “ese era un problema de los discapacitados”.

López Obrador sostuvo que esta postura refleja una visión individualista que, a su juicio, niega la responsabilidad social del Estado.

El exmandatario también recordó declaraciones del expresidente Vicente Fox, quien –según dijo– se oponía a otorgar pensiones para adultos mayores bajo el argumento de que debían seguir trabajando. Para López Obrador, estas expresiones contrastan con la visión humanista que impulsó durante su administración, basada en la idea de que el gobierno debe garantizar el bienestar y la felicidad del pueblo.

Durante su mensaje, López Obrador manifestó un respaldo abierto a la presidenta en funciones, a quien llamó “nuestra presidenta”, y aseguró que estaría dispuesto a salir nuevamente a las calles si fuera necesario defender la democracia o enfrentar intentos de desestabilización.

“Hay que apoyar mucho a la presidenta, nuestra presidenta. Les decía, yo saldría para defender la democracia, saldría también para defenderla a ella. Si hay intentos de golpe de Estado, si la acosan, salgo. Entonces, sí”, mencionó.

Finalmente, afirmó que una tercera razón para movilizarse sería la defensa de la soberanía nacional. Recalcó que México es un país libre, independiente y soberano, y que no puede actuar como colonia de ninguna nación extranjera.

