Estas son las tres razones por las que AMLO rompería su retiro y volvería a la vida pública

El exmandatario asegura estar ‘jubilado’ de la política, pero advierte que hay situaciones que lo harían regresar

El expresidente pide unidad en
El expresidente pide unidad en torno a Sheinbaum y subraya que su regreso a la vida pública solo ocurriría en casos excepcionales. Crédito: Andrés Manuel López Obrador

En una reaparición poco habitual, Andrés Manuel López Obrador detalló las únicas circunstancias en las que abandonaría su retiro político y regresaría a las calles.

El exmandatario, quien asegura estar plenamente dedicado a la escritura y a la vida tranquila en su finca de Palenque, dejó claro que su regreso solo ocurriría ante amenazas graves para el país o para la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las imágenes de AMLO en
Las imágenes de AMLO en Palenque mostraron a un expresidente relajado, sonriente y rodeado de naturaleza. Crédito: @lopezobrador

A continuación, las tres causas que, según él, justificarían que volviera a movilizarse públicamente:

  • Atentados contra la democracia.

López Obrador afirmó que rompería su retiro si detecta acciones que vulneren el sistema democrático o el derecho de la ciudadanía a elegir libremente.

Dijo que la defensa del voto ha sido una constante en su trayectoria y que no permanecería en silencio ante un retroceso.

  • Defender a Claudia Sheinbaum ante un intento de golpe de Estado o acoso político.

El exmandatario señaló que saldría a la calle si la presidenta enfrenta presiones o maniobras que busquen desestabilizar su gobierno.

Subrayó que no prevé ese escenario, pero dejó claro que no dudaría en actuar si lo considera necesario.

  • Proteger la soberanía nacional.

López Obrador aseguró que también retomaría la vida pública si México se viera sometido a injerencias externas que comprometan su independencia. Recordó que para él, la soberanía “no se negocia”.

Estas declaraciones marcaron el eje central de su mensaje y explican por qué, pese a su retiro, sigue atento al rumbo del país.

Un mensaje desde Palenque

El video en el que fijó estas condiciones fue grabado en su rancho La Chingada, en Palenque, Chiapas, y difundido a través de sus redes sociales.

AMLO precisó las tres únicas razones que podrían hacerlo regresar a la vida política. Crédito: Andrés Manuel López Obrador

En él, López Obrador reiteró que se encuentra “jubilado” de la política y que su intención no es regresar a los escenarios públicos.

Explicó que desde hace meses vive alejado de la información diaria y que solo se entera de las noticias con retraso a través de un teléfono de prepago.

La reaparición sorprendió porque desde octubre del año pasado el expresidente había evitado emitir mensajes extensos, su última salida había sido el 1 de junio, cuando acudió a votar en la elección judicial.

Llamado a cerrar filas con Sheinbaum

López Obrador dedicó parte de su mensaje a expresar respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aseguró que está “conduciendo muy bien” el país y pidió a simpatizantes y militantes mantenerse unidos frente a lo que describió como una “temporada de zopilotes”.

Sheinbaum subrayó que vio a
Sheinbaum subrayó que vio a López Obrador ‘muy bien’, celebrando su regreso tras meses de silencio mediático. (Especial)

Añadió que no presentará su libro en plazas públicas precisamente para no interferir en la agenda de la mandataria ni generar sombras innecesarias.

Aparece tras publicación de su nuevo libro

El motivo directo de su aparición fue la presentación de Grandeza, su nuevo libro, con el que busca reivindicar la historia de los pueblos originarios, afirmó que desde que dejó la Presidencia se ha dedicado a escribir, leer y “hacer teoría”.

Incluso adelantó que trabaja ya en otra obra titulada Gloria, prevista para el próximo año.

Aunque insiste en que su vida pública terminó, su mensaje dejó claro que existen tres líneas rojas que lo sacarían de su retiro, y esas —recalcó— no están sujetas a negociación.

