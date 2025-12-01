México

AMLO confirma viajes discretos a CDMX para visitar a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller durante su retiro

El expresidente ha visitado la Ciudad de México de manera discreta solo por razones familiares

El expresidente reveló que viaja discretamente a la capital para acompañar a Beatriz, quien reside temporalmente en la ciudad por motivos familiares.

El regreso de Andrés Manuel López Obrador a la conversación pública ocurrió de la mano de Beatriz Gutiérrez Müller, quien difundió en sus redes sociales el lanzamiento de “Grandeza”, el nuevo libro del exmandatario.

Su publicación marcó la primera señal visible del expresidente tras meses de retiro en Palenque, donde ha permanecido desde que dejó el cargo.

En X, Gutiérrez Müller destacó el esfuerzo detrás de la obra y subrayó su contenido histórico y cultural.

Beatriz Gutiérrez Müller usó X para destacar el esfuerzo intelectual detrás de “Grandeza”.

El mensaje confirmó que el exmandatario siguió dedicado a proyectos personales, especialmente de carácter histórico, durante su periodo de retiro.

Los viajes discretos a la capital y el rol de Beatriz

En un video difundido este fin de semana, López Obrador reveló que ha viajado alrededor de cinco veces a la Ciudad de México durante el último año.

Aunque su intención inicial era mantener un retiro estricto, explicó que estas visitas respondieron a motivos familiares: su esposa vive en la capital debido a que Jesús Ernesto, su hijo menor, empezó sus estudios universitarios.

Presentación del libro 'Grandeza' de AMLO (X/@lopezobrador_)

“Beatriz está en México; viene, yo voy. He ido como cinco veces de manera muy discreta para evitar los escándalos”, comentó.

El exmandatario señaló que ha procurado no llamar la atención en cada desplazamiento, en congruencia con su decisión de mantenerse ajeno a la vida pública y evitar cualquier interpretación de intromisión política.

De acuerdo con su explicación, la dinámica familiar ha sido uno de los pocos motivos que lo han llevado a romper temporalmente su aislamiento en Palenque.

Las tres causas que lo harían volver a la vida pública

En el mismo mensaje, López Obrador reiteró que no participará en actos para presentar su nuevo libro ni en eventos políticos.

Aseguró que solo regresaría de manera activa si se presentaran tres circunstancias excepcionales:

  • Una amenaza seria contra la soberanía nacional
  • Una agresión grave dirigida al pueblo de México
  • Un intento por revertir el proyecto de transformación que impulsó durante su gobierno
AMLO precisó las tres únicas razones que podrían hacerlo regresar a la vida política. Crédito: Andrés Manuel López Obrador

Señaló que ninguna de estas situaciones ocurre actualmente, por lo que continuará apartado del debate público.

Su postura coincide con el mensaje que ha sostenido desde su salida del cargo: respeto absoluto a la administración en turno y distanciamiento de espacios de influencia política.

La reacción de Sheinbaum y el respaldo del exmandatario

La presidenta Claudia Sheinbaum ya había anticipado días antes que el libro de López Obrador estaba próximo a publicarse.

Contó que se enteró mediante una cadena de comentarios: “La esposa del presidente López Obrador, Beatriz, le platicó a una amiga, y una amiga platicó”, relató.

Sheinbaum dijo conocer algunos de los temas generales del texto, principalmente los vinculados con el humanismo mexicano y la grandeza cultural del país.

La presidente Claudia Sheinbaum destaca libro 'Grandeza' que escribió el expresidente AMLO. (Presidencia)

Durante su video, López Obrador reiteró su apoyo a la mandataria: “No hay que hacerle sombra a nuestra Presidenta. Ella es la que conduce y lo está haciendo muy bien”, afirmó.

El expresidente insistió en que su papel actual es mantenerse al margen, mientras continúa dedicado a actividades personales y al acompañamiento familiar encabezado por Gutiérrez Müller.

