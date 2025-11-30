Esta es la limitada cantidad de piezas de huevo que no debes rebasar a la semana si vives con hígado graso

Las recomendaciones alimenticias para quienes reciben un diagnóstico de hígado graso han cambiado en la última década.

La limitación en el consumo de huevo es una de las sugerencias nutricionales más recurrentes. La pregunta sobre la cantidad segura de ingesta semanal tiene respuestas cada vez más precisas, respaldadas por estudios actuales y sugeridas desde organismos de salud como la Liver Foundation.

Por qué el hígado graso implica modificar la dieta

El hígado graso, denominado científicamente esteatosis hepática, ocurre cuando la cantidad de grasa depositada en el órgano supera el 5% de su peso total. Esta condición puede derivar en complicaciones metabólicas si no se realizan ajustes alimenticios, de acuerdo con datos de Cleveland Clinic.

Las primeras indicaciones tras el diagnóstico suelen enfocarse en reducir el consumo de azúcares refinados, productos ultraprocesados y alcohol, junto con una revisión del tipo de proteínas que se integran en la alimentación diaria.

¿Se puede comer huevo y beber café si se padece hígado graso? Qué dicen los expertos sobre estos alimentos comunes (RS)

Diversos especialistas del Heritage Hospitals en la India coinciden en que eliminar carnes rojas, embutidos y otras fuentes relevantes de grasas saturadas es fundamental para evitar sobrecargar el hígado. Las alternativas recomendadas incluyen pescado, tofu y legumbres. En el caso de los huevos, la recomendación médica no es tan radical, aunque sí implica un control en la frecuencia de consumo.

El huevo: ¿compatible o riesgoso en caso de hígado graso?

El huevo es uno de los alimentos básicos en la cocina debido a su carga proteica y su aporte de nutrientes esenciales, incluyendo proteínas de alta calidad, grasas saludables, vitaminas y minerales. La pregunta sobre su idoneidad en la dieta para personas con hígado graso queda respondida por publicaciones revisadas por pares y por expertos como los de la Liver Foundation:

Limitar la ingesta de huevo a un máximo de 4 piezas por semana es lo más aconsejado. De acuerdo con la fundación, el colesterol que aporta este producto animal justifica la restricción, pero no su eliminación total. La decisión de ajustar el consumo debe consultarse siempre con un profesional médico, quien puede adaptar la sugerencia a las características individuales de cada paciente.

El huevo: ¿compatible o riesgoso en caso de hígado graso? (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, hospitalizaciones recientes y estudios publicados por el Vinmec International Hospital en Vietnam y el propio Heritage Hospitals respaldan que no existen pruebas concluyentes que relacionen una ingesta limitada de hasta 4 huevos semanales con mayor riesgo de agravamiento en casos de enfermedad hepática grasa no alcohólica. Según se detalla en los informes, mantener esta frecuencia permite aprovechar los beneficios nutricionales de este alimento “sin fomentar una acumulación adicional de grasa”, subrayan los especialistas.

Beneficios y preparación del huevo en dietas para el hígado graso

El huevo ofrece una ventaja destacada para la salud hepática: la colina, una sustancia clave para el metabolismo de grasas. El portal de salud de Cleveland Clinic y los análisis recopilados por el citado hospital en Vietnam explican que la colina ayuda a metabolizar grasas y a reducir los niveles de colesterol LDL, conocido comúnmente como colesterol “malo”.

El modo de preparación también influye considerablemente. Los alimentos que acompañan al huevo deben ser bajos en grasas y libres de ingredientes altamente procesados. Nutricionistas de Heritage Hospitals recomiendan cocer o hervir el huevo en vez de freírlo o combinarlo con embutidos. Esta práctica disminuye la carga lipídica del plato y se adapta a los lineamientos de una dieta equilibrada y baja en grasas.

Estudios realizados por el Instituto de Investigación de Enfermedades Digestivas de la Universidad de Ciencias Médicas de Teherán, publicados en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, confirman que hasta 4 huevos por semana no representan un aumento de riesgo. En la misma investigación se resalta que “el acompañamiento del huevo con vegetales podría reducir la absorción de colesterol” en la dieta diaria.

Beneficios y preparación del huevo en dietas para el hígado graso (Adobe Stock)

Recomendaciones al momento de consumir huevo con hígado graso

Organismos médicos y fundaciones especializadas en salud hepática coinciden en estas pautas para incluir huevo en la dieta de personas con hígado graso, siempre bajo vigilancia médica:

Mantener un máximo de 4 huevos por semana.

Preferir huevos cocidos o hervidos.

Combinar con vegetales en lugar de carnes procesadas.

Evitar freír el huevo o acompañarlo con grasas saturadas.

Consultar regularmente con el médico para personalizar la dieta nutricional.

Finalmente, las fuentes consultadas en Cleveland Clinic, Liver Foundation y entidades hospitalarias en Asia y Medio Oriente lo precisan: la clave está en la moderación, la forma de preparación y el acompañamiento de alimentos saludables. Moderar el consumo de huevo y elegir métodos de cocción adecuados puede proteger tanto la función hepática como la calidad general de vida.