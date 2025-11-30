Donas esponjosas con menos calorías: paso a paso para un clásico de la panadería ligero

Innovadoras versiones de este clásico dulce conquistan a quienes buscan opciones ligeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las donas tradicionales han evolucionado para adaptarse a preferencias más saludables; por ejemplo, las donas esponjosas con menos calorías.

Debido a que están hechas a base de avena y horneadas, representan una excelente alternativa para quienes desean disfrutar del clásico sabor de panadería sin comprometer su bienestar.

El secreto principal de esta preparación está en la sustitución de harinas refinadas y la eliminación de la fritura, manteniendo una textura ligera y aireada.

Las donas esponjosas con menos calorías ofrecen una alternativa saludable al clásico de la panadería tradicional. (Financiero AZ)

Donas con menos calorías, una nueva versión de un clásico de la panadería

Su origen se vincula con la tendencia de los últimos años a reformular postres típicos con ingredientes de mejor perfil nutricional, como la avena, considerada un superalimento por instituciones como El Poder del Consumidor.

Lo mejor es que además de que son fáciles de preparar admiten una personalización casi infinita en sabor y decoración. Asimismo, son ideales para acompañar el café o infusiones, y permiten variar el perfil aromático con especias, cítricos y diferentes toppings saludables como chocolate oscuro, yogur griego, miel de maple o cremas de frutos secos.

Receta de donas esponjosas con menos calorías

La receta de donas de avena sin freír combina ingredientes sencillos que potencian la textura esponjosa. Se elabora principalmente con harina de avena, huevos y leche, eliminando la necesidad de aceite para fritura.

Las donas saludables admiten una amplia personalización con toppings como chocolate oscuro, yogur griego y frutos secos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 ½ tazas de harina de avena

½ taza de azúcar mascabado o azúcar de coco

1 cucharadita de polvo para hornear

½ cucharadita de bicarbonato de sodio

1 pizca de sal

1 cucharadita de canela en polvo (opcional)

2 huevos

¾ taza de leche (puede ser vegetal)

¼ taza de aceite de coco derretido o aceite vegetal

1 cucharadita de extracto de vainilla

Para decorar (opcional): chocolate oscuro derretido, coco rallado, nueces picadas, yogurt griego con cacao, miel de maple, cremas de frutos secos.

La tendencia de reformular postres típicos impulsa la popularidad de las donas de avena como opción nutritiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer donas esponjosas con menos calorías, paso a paso

Precalentar el horno y engrasar ligeramente el molde para donas o utilizar moldes de silicona. Mezclar la harina de avena, el azúcar, el polvo para hornear, el bicarbonato, la sal y la canela en un recipiente grande. Batir los huevos en otro bol y agregar la leche, el aceite y el extracto de vainilla. Mezclar hasta integrar completamente. Integrar los ingredientes húmedos con los secos sin sobrebatir. Esto ayudará a mantener las donas esponjosas. Verter la masa en los moldes para donas, llenando hasta tres cuartas partes de su capacidad. Hornear de 15 a 18 minutos o hasta que, al insertar un palillo, salga limpio. Dejar reposar las donas horneadas en el molde por cinco minutos antes de desmoldar. Colocar las donas sobre una rejilla hasta que enfríen completamente antes de decorar. Decorar al gusto, se pueden sumergir en chocolate oscuro derretido o untar una mezcla de yogurt y cacao. También es opcional agregar ralladura de cítricos, cremas de frutos secos, avena o nueces picadas como toppings saludables.