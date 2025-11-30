México

Donas esponjosas con menos calorías: paso a paso para un clásico de la panadería ligero

La sustitución de harinas refinadas y la eliminación de la fritura permiten disfrutar de un postre con mejor perfil nutricional

Guardar
Innovadoras versiones de este clásico
Innovadoras versiones de este clásico dulce conquistan a quienes buscan opciones ligeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las donas tradicionales han evolucionado para adaptarse a preferencias más saludables; por ejemplo, las donas esponjosas con menos calorías.

Debido a que están hechas a base de avena y horneadas, representan una excelente alternativa para quienes desean disfrutar del clásico sabor de panadería sin comprometer su bienestar.

El secreto principal de esta preparación está en la sustitución de harinas refinadas y la eliminación de la fritura, manteniendo una textura ligera y aireada.

Las donas esponjosas con menos
Las donas esponjosas con menos calorías ofrecen una alternativa saludable al clásico de la panadería tradicional. (Financiero AZ)

Donas con menos calorías, una nueva versión de un clásico de la panadería

Su origen se vincula con la tendencia de los últimos años a reformular postres típicos con ingredientes de mejor perfil nutricional, como la avena, considerada un superalimento por instituciones como El Poder del Consumidor.

Lo mejor es que además de que son fáciles de preparar admiten una personalización casi infinita en sabor y decoración. Asimismo, son ideales para acompañar el café o infusiones, y permiten variar el perfil aromático con especias, cítricos y diferentes toppings saludables como chocolate oscuro, yogur griego, miel de maple o cremas de frutos secos.

Receta de donas esponjosas con menos calorías

La receta de donas de avena sin freír combina ingredientes sencillos que potencian la textura esponjosa. Se elabora principalmente con harina de avena, huevos y leche, eliminando la necesidad de aceite para fritura.

Las donas saludables admiten una
Las donas saludables admiten una amplia personalización con toppings como chocolate oscuro, yogur griego y frutos secos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 1 ½ tazas de harina de avena
  • ½ taza de azúcar mascabado o azúcar de coco
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • ½ cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de canela en polvo (opcional)
  • 2 huevos
  • ¾ taza de leche (puede ser vegetal)
  • ¼ taza de aceite de coco derretido o aceite vegetal
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla

Para decorar (opcional): chocolate oscuro derretido, coco rallado, nueces picadas, yogurt griego con cacao, miel de maple, cremas de frutos secos.

La tendencia de reformular postres
La tendencia de reformular postres típicos impulsa la popularidad de las donas de avena como opción nutritiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer donas esponjosas con menos calorías, paso a paso

  1. Precalentar el horno y engrasar ligeramente el molde para donas o utilizar moldes de silicona.
  2. Mezclar la harina de avena, el azúcar, el polvo para hornear, el bicarbonato, la sal y la canela en un recipiente grande.
  3. Batir los huevos en otro bol y agregar la leche, el aceite y el extracto de vainilla. Mezclar hasta integrar completamente.
  4. Integrar los ingredientes húmedos con los secos sin sobrebatir. Esto ayudará a mantener las donas esponjosas.
  5. Verter la masa en los moldes para donas, llenando hasta tres cuartas partes de su capacidad.
  6. Hornear de 15 a 18 minutos o hasta que, al insertar un palillo, salga limpio.
  7. Dejar reposar las donas horneadas en el molde por cinco minutos antes de desmoldar.
  8. Colocar las donas sobre una rejilla hasta que enfríen completamente antes de decorar.
  9. Decorar al gusto, se pueden sumergir en chocolate oscuro derretido o untar una mezcla de yogurt y cacao. También es opcional agregar ralladura de cítricos, cremas de frutos secos, avena o nueces picadas como toppings saludables.

Temas Relacionados

Donas saludablesPanaderíaAlimentación saludableDonas espongosasRecetasmexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

“Buscando un Burro”, el cortometraje que aspira la nominación al Oscar 2026 para representar a México

El material retoma lo ocurrido en 2018, cuando dos bomberos grabaron a un burro como si fuera el presidente de Venezuela

“Buscando un Burro”, el cortometraje

A partir de esta fecha podrás ver “Soy Frankelda”, la película recomendada por Guillermo del Toro, en streaming

La primera película mexicana hecha totalmente en stop-motion se suma al catálogo de la plataforma, marcando un avance para la animación nacional

A partir de esta fecha

Así calificó Emma Coronel a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán tras compartir su vida mientras él lideró el sanguinario cártel

La modelo sorprende al hablar abiertamente sobre sus recuerdos y sentimientos hacia el capo mexicano

Así calificó Emma Coronel a

Profepa clausura tres predios en Tetela del Volcán, Morelos: refuerza medidas de protección en zona crítica forestal

El lugar se encuentra dentro del área del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl

Profepa clausura tres predios en

Dua Lipa ya está en la CDMX: fue vista con su novio en este famoso restaurante de la capital

La intérprete está acompañada de su pareja, lista para sus shows en el GNP Seguros

Dua Lipa ya está en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Alcalde de Hidalgo denunció que

Alcalde de Hidalgo denunció que fue interceptado cuando circulaba por la carretera: “Nos alejamos muy rápido”

Marina asegura inmueble con más de una tonelada de presunta metanfetamina y precursores químicos en Sinaloa

Detienen a policía municipal de Michoacán implicado en un feminicidio y tortura, aún faltan 8 por ser aprehendidos

Harfuch se reúne con representantes de transportistas y acuerda fortalecer seguridad en carreteras

Cuatro muertos y seis heridos por balacera en bar “La Resaca” de Tula, Hidalgo

ENTRETENIMIENTO

“Buscando un Burro”, el cortometraje

“Buscando un Burro”, el cortometraje que aspira la nominación al Oscar 2026 para representar a México

A partir de esta fecha podrás ver “Soy Frankelda”, la película recomendada por Guillermo del Toro, en streaming

Dua Lipa ya está en la CDMX: fue vista con su novio en este famoso restaurante de la capital

Estos podrían ser los artistas mexicanos más escuchados del Spotify Wrapped 2025

Este es el artista mexicano que todos quieren escuchar en voz de Dua Lipa durante sus conciertos en la CDMX

DEPORTES

¿Se termina la novela?: reportan

¿Se termina la novela?: reportan que Pumas sí renovaría a JJ Macías

Aficionado fallece en accidente vial rumbo al partido América vs. Monterrey

WWE Survivor Series War Games 2025: cartelera, a qué hora y dónde verlo en vivo el evento desde México

Kenti Robles despeja dudas y asegura que México Femenil jugará sin presión rumbo a Brasil 2027

Bárbaro Cavernario destroza a Místico y Soberano Jr. en la Leyenda Azul y Claudio Castagnoli se alza con el titulo pesado del CMLL