Desaparecen cuatro transportistas originarios de Tamaulipas en Oaxaca

Foto: (iStock)

La desaparición de cuatro conductores de tráileres originarios de Tamaulipas en el municipio de Matías Romero, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, ha encendido las alarmas entre la comunidad transportista y sus familias.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Oaxaca confirmó que los hombres, identificados como Juan José Pérez Hernández, Andrés Eloy Ramos Ceja, Aldher Francisco Moreno Hernández y Fernando Castro Morales, fueron vistos por última vez el 20 de noviembre de 2025 en las inmediaciones de la pensión de Petróleos Mexicanos (Pemex), sobre la carretera Transístmica.

La preocupación por la seguridad en las rutas de transporte se intensificó el mismo día en que transportistas de todo el país realizaron manifestaciones para exigir acciones contra la inseguridad. Según un reporte de la Asociación Nacional Transportista (ANTAC), citado por REFORMA, los operadores sufren hasta 70 robos diarios de unidades y mercancías en México. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) también urgió a las autoridades a atender este problema, subrayando la vulnerabilidad de quienes trabajan en el sector.

Foto: (Comisión de Personas Desaparecidas)

Las denuncias por la desaparición de los cuatro chóferes fueron presentadas ante la Fiscalía General de Oaxaca, que, junto con la Comisión Estatal de Búsqueda, mantiene activas las fichas de búsqueda y coordina esfuerzos para localizarlos.

La investigación se concentra en la zona donde los hombres fueron vistos por última vez, cerca de la Terminal de Almacenamiento y Despacho de Pemex en Matías Romero Avendaño. En el caso de Aldher Francisco Moreno Hernández, la Comisión precisó que su desaparición ocurrió durante el trayecto desde Reynosa, Tamaulipas, hasta Oaxaca, aunque medios locales informaron que todos los conductores provenían de Tamaulipas.

La Comisión Estatal de Búsqueda difundió alertas con información detallada sobre las características físicas y la vestimenta de los desaparecidos, con el objetivo de facilitar su localización.

Foto: (Comisión de personas desaparecidas)

Juan José Pérez Hernández, de treinta y siete años, tiene un lunar en la mejilla derecha y una cicatriz en el brazo izquierdo; vestía una playera gris de cuello redondo, pantalón de mezclilla y tenis azules. Andrés Eloy Ramos Ceja, de veintiocho años, presenta tatuajes visibles en el pecho, antebrazo derecho y brazo derecho, con las leyendas “ANDRÉS”, “ANDREA”, “EMILY” y la figura de dos manos con rosario; llevaba una playera tipo polo, pantalón de mezclilla y tenis blancos o sandalias.

Aldher Francisco Moreno Hernández, de treinta y ocho años, tiene un lunar entre las cejas y bajo el ojo derecho, además de una fractura en un diente frontal superior; vestía una playera Wilson azul, pantalón de mezclilla azul, botas color ladrillo y gorra caqui. Fernando Castro Morales, de cuarenta y un años, destaca por su barba larga y un golpe en la ceja izquierda; vestía un overol naranja.

La Comisión Estatal de Búsqueda no proporcionó información sobre las empresas transportistas a las que pertenecían los conductores, pero reiteró que los cuatro desaparecieron en el municipio de Matías Romero. Las autoridades mantienen la investigación en curso y continúan solicitando la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que ayude a dar con el paradero de los chóferes.