Procesan al secretario general de la FITTAM, identificado como objetivo prioritario por huachicol de agua en Edomex

También se desempeñaba como vocero del Sindicato Unidos por la Transformación de México (SUTMEX). (FGJEM)

Juan “N”, secretario general de la Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Asalariados de México (FITTAM) y vocero del Sindicato Unidos por la Transformación de México (SUTMEX), fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de extorsión en perjuicio de un hombre.

El sujeto era identificado como objetivo prioritario de la Operación Caudal, la cual se desplegó en la entidad en contra de redes de huachicol de agua que operaban bajo el liderazgo de grupos delictivos.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los hechos que motivaron la acción penal en su contra ocurrieron el 29 de julio de 2025.

Ese día, Juan “N” habría abordado a la víctima, quien se encontraba dentro de su vehículo, y tras identificarse como dirigente sindical, procedió a exigirle un pago de 10 mil pesos a cambio de no atentar contra su integridad.

Los datos fueron recabados por el Agente del Ministerio Público y presentados ante la autoridad judicial, fundamentaron la decisión de vincularlo a proceso y mantener en vigor la medida de prisión preventiva.

Foto: Fiscalía Edomex

Además del proceso por extorsión, el imputado se encuentra bajo investigación por estar presuntamente involucrado en el control de la distribución y comercialización ilegal de agua.

Según la fiscalía, existían señalamientos de que Juan “N” ordenaba agresiones y robos violentos contra conductores y propietarios de purificadoras o pipas ajenas al sindicato, con el objetivo de acaparar la administración y el cobro ilícito del recurso.

También se le atribuye el uso de procedimientos de presión, mediante extorsión, dirigidos a autoridades de distintos niveles de gobierno para beneficiar a los integrantes de sus agrupaciones, especialmente en trámites sobre predios o inmuebles potencialmente irregulares o despojados.

La detención de Juan “N” se llevó a cabo el 21 de noviembre, cuando portaba armas de fuego, cartuchos útiles de diversos calibres, cargadores y varias bolsas con hierba de características similares a la marihuana.

Objetos asegurados durante la detención de Juan "N". Foto: FGJEM

Como parte de la Operación “Caudal”, la fiscalía ha catalogado a Juan “N” como objetivo prioritario y mantiene abiertas otras líneas de investigación por hechos delictivos adicionales.

El proceso legal continuará durante los siguientes dos meses, plazo que fue determinado para la conclusión de la etapa de investigación complementaria.

Organizaciones vinculadas al huachicol de agua

La investigación de la FGJEM logró identificar a seis objetivos prioritarios como líderes o miembros relevantes de organizaciones sociales que operaban bajo la fachada de sindicatos, entre ellas el Sindicato 22 de Octubre, la Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Asalariados de México (FITTAM), Sindicatos Unidos por la Transformación de México (SUTMEX), La Chokiza y Somos Mayas, Somos Fuertes o Los Mayas.

Estas dos últimas mantenían alianzas con la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana (USON).

Van seis objetivos prioritarios detenidos por huachicol de agua. Foto: FGJEM

De acuerdo con la fiscalía, estos grupos están vinculados a delitos como homicidio, secuestro, extorsión, robo con violencia, despojo, disparo de arma de fuego, delitos contra la salud y delitos contra el servicio público, especialmente en la distribución de agua en municipios como Acolman, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Tecámac, Teotihuacán, Texcoco y Valle de Chalco.

