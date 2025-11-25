Detienen a integrante de “Los Mayas” vinculada al despojo de inmuebles para huachicol de agua en Edomex

María del Carmen "N" es identificada como objetivo prioritario por su participación en delitos de extracción y venta de agua en el estado. Foto: FGJEM

María del Carmen “N”, presunta integrante del grupo delictivo “Los Mayas”, fue detenida luego de ser identificada como objetivo prioritario por su probable participación en el huachicol de agua en el Estado de México.

Su captura se efectuó el pasado 24 de noviembre al estar relacionada con actividades delictivas de despojo.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM), la mujer facilitaba predios invadidos para que fueran utilizados como pensiones de pipas de agua y otros vehículos, además de que ocupaba viviendas de manera ilegal.

Así operaba con “El Maya”

Las pesquisas refieren que el 14 de diciembre de 2024, tanto María del Carmen “N” como Juan Manuel “N”, alias “El Maya”, quien es identificado como presunto líder de “Los Mayas”, le exigieron a la propietaria de un inmueble ubicado en la colonia Jardines de Morelos, de Ecatepec, la cantidad de 200 mil pesos para evitar que invadieran su casa.

El pago tendría que realizarlo a más tardar el 10 de enero de 2025, sin embargo, no lo realizó y fue desalojada del inmueble amagándola con armas de fuego.

El Maya fue detenido como parte de las labores de la Operación Caudal. Crédito: Marina

Por este hecho, tanto María del Carmen “N” como “El Maya” fueron detenidos por el delito de extorsión. De manera posterior, la mujer fue ingresada a un Centro Preventivo y de Readaptación Social.

Suman 6 objetivos prioritarios capturados

Durante el segundo despliegue de la “Operación Caudal” en contra de huachicol de agua, han sido detenidos hasta el momento seis objetivos prioritarios

Entre los capturados se encuentra Cristian Jesús “N”, conocido como “Gimy” o “Jimmy”, quien además ocupa el cargo de Sexto Regidor en el municipio de Chalco y es señalado como líder del Sindicato 22 de Octubre.

Detenidos por huachicol de agua en Edomex. Foto: FGJEM

La investigación de la FGJEM identificó a los detenidos como líderes o miembros relevantes de organizaciones sociales que operaban bajo la fachada de sindicatos, entre ellas el Sindicato 22 de Octubre, la Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Asalariados de México (FITTAM), Sindicatos Unidos por la Transformación de México (SUTMEX), La Chokiza y Somos Mayas, Somos Fuertes o Los Mayas.

Estas dos últimas organizaciones mantenían alianzas con la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana (USON).

De acuerdo con la fiscalía, estos grupos están vinculados a delitos como homicidio, secuestro, extorsión, robo con violencia, despojo, disparo de arma de fuego, delitos contra la salud y delitos contra el servicio público, especialmente en la distribución de agua en municipios como Acolman, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Tecámac, Teotihuacán, Texcoco y Valle de Chalco.

Foto: Fiscalía Edomex

Además de “Gimy”, fueron capturados Juan “N”, Secretario General de la FITTAM y vocero del SUTMEX por presuntamente ordenar agresiones y robos con violencia en contra de propietarios de purificadoras, conductores o dueños de pipas ajenas a sus grupos, así como por prácticas extorsivas.

Guillermo “N”, presunto integrante relevante del Sindicato 22 de Octubre, también fue detenido al ser señalado por recibir instrucciones directas de “Gimy” para instalar tomas clandestinas de agua potable y administrar la venta con pipas irregulares.

Juan "N" y Guillermo "N". Foto: FGJEM

Otro de los detenidos fue Ricardo “N”, presunto integrante de “La Chokiza”, quien fungía como propietario de pipas y administraba tomas de agua clandestinas.

Finalmente, Juan Manuel “N”, alias “El Maya”, presunto líder de “Los Mayas” y expolicía municipal de Ecatepec, fue detenido por hechos de extorsión. Durante su captura le fueron aseguradas armas de fuego, cartuchos útiles, narcóticos, una camioneta alta gama, prendas de vestir con las que simulaba pertenecer a corporaciones oficiales y diversos identificadores de su grupo delictivo.