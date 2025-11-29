Los Tigres del Norte son opacados por brutal pelea de mujeres en pleno show: “Estas canciones nos hacen vibrar”

Los Tigres del Norte son opacados por brutal pelea de mujeres en pleno show. (Infobae México)

Lo que prometía ser una noche de fiesta, nostalgia y música inolvidable con Los Tigres del Norte terminó en escándalo cuando la atención se desvió completamente del escenario al público.

Durante su presentación en el Tonic Fest Acapulco, cuatro mujeres protagonizaron una pelea a golpes y jalones justo frente al escenario, robándole el foco incluso a la legendaria banda norteña en pleno show.

Jaloneos y “La puerta abierta” de fondo

Los integrantes del grupo musical mexicano Los Tigres del Norte, de izquierda a derecha, Hernán Hernández, Jorge Hernández y Oscar Lara, participan durante una rueda de prensa hoy en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

El incidente ocurrió la noche del jueves, mientras la agrupación interpretaba “La puerta abierta”, uno de sus temas más queridos. De repente, dentro de la multitud que coreaba la canción, cuatro espectadoras comenzaron una riña: se empujaron, se jalonearon del cabello y la ropa, lanzaron golpes y hasta patadas.

El caos se desató en la zona delantera, captado por celulares de otros asistentes, que rápidamente compartieron los videos en distintas redes sociales.

Uno de los clips, publicado por Acapulco Plays y viralizado con la leyenda “Amarres en el Tonic Fest Acapulco”, capturó cómo la pelea acaparaba la atención tanto del público como del camarógrafo, quien enfocó en primera fila el enfrentamiento mientras la banda seguía tocando sin alterarse.

La reacción de Los Tigres del Norte

A pesar de su larga trayectoria, Los Tigres del Norte continúan enfrentando desafíos significativos, como la controversia que rodea a su canción "Ataúd" (Los Tigres del Norte)

A pesar del alboroto y los gritos de “¡suéltala, suéltala!” que inundaron el ambiente, los miembros de Los Tigres del Norte optaron por seguir su presentación como si nada sucediera.

Una vez terminado el tema, se limitaron a continuar el espectáculo sin hacer comentario alguno sobre el incidente. Incluso, en el video se escucha de fondo como Hernán Hernández dice lo siguiente:

“Vamos a seguir cantando estas canciones que nos hacen vibrar, pero esta que viene se la tienen que saber si son verdaderos fans de Los Tigres del Norte. Viene una canción que ustedes han hecho suya”.

La intervención de elementos de la Policía fue necesaria para separar a las mujeres, mientras que la multitud siguió documentando y reaccionando al suceso. Algunos con enojo e indignación; otros con humor ante el espectáculo; y otros con un poco de miedo e impacto ante los golpes.

“Pero la puerta no es la culpable”

Una intensa riña se desató en pleno concierto de los Tigres del Norte y así reaccionaron los cantantes. Crédito: X (Acapulco_Verdad)

Desde luego, en redes sociales, el incidente rápidamente se convirtió en tema de conversación y memes con comentarios sarcásticos, burlas, señalamientos e incluso una que otra crítica hacia la agrupación.

“El camarógrafo tenía una sóla tarea y la hizo bien”, “Pero la puerta no es la culpable”, “Ya bien desafinados esos tigres”, “No sé que da más pena, si la pelea, o la voz de Hernán que ya ni le sale”, “Qué es peor, la calidad de la música, o la pelea”, “Ah, qué las Acapulqueñas, no negando nunca lo corrientes que son”, fueron algunos comentarios que circularon en redes.

Sin duda, para Los Tigres del Norte, la velada quedó marcada por algo más que “La puerta abierta”: el meme, la risa y el escándalo se apoderaron del show. En el mundo de los conciertos y el internet cualquier cosa puede robarse la función.